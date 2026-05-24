“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

Lydia Cacho durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el pasado viernes 22 de mayo. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

La periodista y escritora Lydia Cacho afirmó que vive en un “exilio forzado” porque las personas y grupos que denunció por presuntas redes de trata de personas y protección política “necesitan verla muerta”. Este fin de semana, en la Ciudad de México, la autora sostuvo que las amenazas en su contra continúan mientras en el país “persiste una estructura de narcopolítica y censura” que, dijo, también involucra a sectores ligados a la actual izquierda gobernante.

La escritora regresó temporalmente al país para presentar “Un halcón bajo mi ventana”, su libro más reciente, y durante una entrevista con Carmen Aristegui aprovechó el espacio para lanzar una crítica directa contra figuras políticas y movimientos que, según sostuvo, abandonaron las causas democráticas que antes defendían. “¿Qué pasó con esa izquierda que ahora de repente está aliada a la censura?”, cuestionó durante la conversación.

PUBLICIDAD

Cacho señaló que, tras la publicación de “Los demonios del Edén”, hace dos décadas, comenzaron las persecuciones oficiales en su contra por exhibir presuntas redes internacionales de explotación sexual infantil protegidas tanto por actores políticos como por grupos criminales. Según explicó, en esas estructuras participaron gobernadores, senadores, mandos policiacos, fiscales y funcionarios encargados de procurar justicia.

Ataques directos en su contra

La periodista recordó que, tras años de litigio y protección a víctimas, el empresario Jean Succar Kuri recibió una sentencia de 113 años de prisión. Sin embargo, aseguró que las represalias derivaron en tortura, encarcelamiento, amenazas de muerte y ataques directos contra ella.

PUBLICIDAD

Entre esos episodios mencionó el atentado ocurrido en 2019, cuando hombres armados ingresaron a su domicilio, asesinaron a sus mascotas y robaron archivos periodísticos. Según relató, especialistas de Interpol y personal de seguridad le recomendaron abandonar México para preservar su vida mientras continuaban las investigaciones contra el exgobernador de Puebla Mario Marín y otros implicados.

Cacho acusa vínculos entre antiguos priistas y sectores de Morena

Durante la entrevista, Cacho reveló que acababa de ser notificada sobre el rechazo de un amparo promovido por Mario Marín y Adolfo Karam, quienes buscaban liberarse del proceso judicial relacionado con el caso.

PUBLICIDAD

La autora aseguró que volverá a declarar ahora que se encuentra en México y sostuvo que las amenazas no provienen únicamente de personajes del pasado priista, sino también de actores ligados al actual poder político.

Según dijo, parte de las personas involucradas migraron políticamente del PRI a Morena y actualmente mantienen posiciones de influencia dentro del gobierno poblano y otras estructuras de poder.

PUBLICIDAD

La escritora también rechazó confiar su seguridad al Estado mexicano. Recordó que elementos de la Guardia Nacional estaban asignados a su protección cuando ocurrieron ataques en su contra, aunque afirmó que los agentes abandonaron el lugar durante los atentados.

“La narcopolítica ya gobierna”: la advertencia de Lydia Cacho

En el tramo más político de la conversación, Cacho afirmó que desde hace más de 15 años distintas voces advirtieron sobre el crecimiento de la narcopolítica en México. Según explicó, el fenómeno dejó de limitarse al financiamiento ilegal de campañas y evolucionó hacia una infiltración directa de grupos criminales en estructuras gubernamentales.

PUBLICIDAD

La periodista sostuvo que organizaciones delictivas han conseguido controlar economías locales, imponer dinámicas de miedo en comunidades enteras e influir en decisiones políticas. También afirmó que algunos grupos criminales operan con características similares a organizaciones terroristas, aunque aclaró que no comparte la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre México.

Cacho agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de romper con sectores de Morena que, según dijo, buscan mantener silencio frente a esos problemas. De no hacerlo, advirtió, podría aumentar la presión de Estados Unidos sobre México y sobre organizaciones civiles.

PUBLICIDAD