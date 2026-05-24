México

“La izquierda nos traicionó”: Lydia Cacho critica ‘censura’ y ‘narcopolítica’ en México

La periodista aseguró que antiguos referentes de la izquierda “hoy guardan silencio frente a la violencia, la censura y los vínculos del crimen con el poder político”

Guardar
Google icon
Lydia Cacho durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el pasado viernes 22 de mayo. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
Lydia Cacho durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el pasado viernes 22 de mayo. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

La periodista y escritora Lydia Cacho afirmó que vive en un “exilio forzado” porque las personas y grupos que denunció por presuntas redes de trata de personas y protección política “necesitan verla muerta”. Este fin de semana, en la Ciudad de México, la autora sostuvo que las amenazas en su contra continúan mientras en el país “persiste una estructura de narcopolítica y censura” que, dijo, también involucra a sectores ligados a la actual izquierda gobernante.

La escritora regresó temporalmente al país para presentar “Un halcón bajo mi ventana”, su libro más reciente, y durante una entrevista con Carmen Aristegui aprovechó el espacio para lanzar una crítica directa contra figuras políticas y movimientos que, según sostuvo, abandonaron las causas democráticas que antes defendían. “¿Qué pasó con esa izquierda que ahora de repente está aliada a la censura?”, cuestionó durante la conversación.

PUBLICIDAD

Cacho señaló que, tras la publicación de “Los demonios del Edén”, hace dos décadas, comenzaron las persecuciones oficiales en su contra por exhibir presuntas redes internacionales de explotación sexual infantil protegidas tanto por actores políticos como por grupos criminales. Según explicó, en esas estructuras participaron gobernadores, senadores, mandos policiacos, fiscales y funcionarios encargados de procurar justicia.

Ataques directos en su contra

La periodista recordó que, tras años de litigio y protección a víctimas, el empresario Jean Succar Kuri recibió una sentencia de 113 años de prisión. Sin embargo, aseguró que las represalias derivaron en tortura, encarcelamiento, amenazas de muerte y ataques directos contra ella.

PUBLICIDAD

Entre esos episodios mencionó el atentado ocurrido en 2019, cuando hombres armados ingresaron a su domicilio, asesinaron a sus mascotas y robaron archivos periodísticos. Según relató, especialistas de Interpol y personal de seguridad le recomendaron abandonar México para preservar su vida mientras continuaban las investigaciones contra el exgobernador de Puebla Mario Marín y otros implicados.

Cacho acusa vínculos entre antiguos priistas y sectores de Morena

Durante la entrevista, Cacho reveló que acababa de ser notificada sobre el rechazo de un amparo promovido por Mario Marín y Adolfo Karam, quienes buscaban liberarse del proceso judicial relacionado con el caso.

La autora aseguró que volverá a declarar ahora que se encuentra en México y sostuvo que las amenazas no provienen únicamente de personajes del pasado priista, sino también de actores ligados al actual poder político.

Según dijo, parte de las personas involucradas migraron políticamente del PRI a Morena y actualmente mantienen posiciones de influencia dentro del gobierno poblano y otras estructuras de poder.

La escritora también rechazó confiar su seguridad al Estado mexicano. Recordó que elementos de la Guardia Nacional estaban asignados a su protección cuando ocurrieron ataques en su contra, aunque afirmó que los agentes abandonaron el lugar durante los atentados.

“La narcopolítica ya gobierna”: la advertencia de Lydia Cacho

En el tramo más político de la conversación, Cacho afirmó que desde hace más de 15 años distintas voces advirtieron sobre el crecimiento de la narcopolítica en México. Según explicó, el fenómeno dejó de limitarse al financiamiento ilegal de campañas y evolucionó hacia una infiltración directa de grupos criminales en estructuras gubernamentales.

La periodista sostuvo que organizaciones delictivas han conseguido controlar economías locales, imponer dinámicas de miedo en comunidades enteras e influir en decisiones políticas. También afirmó que algunos grupos criminales operan con características similares a organizaciones terroristas, aunque aclaró que no comparte la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre México.

Cacho agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de romper con sectores de Morena que, según dijo, buscan mantener silencio frente a esos problemas. De no hacerlo, advirtió, podría aumentar la presión de Estados Unidos sobre México y sobre organizaciones civiles.

Temas Relacionados

Lydia CachoTrata de personasCensuraExplotación sexualPRIMorenaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres señales de que tu casa tiene una plaga de chinches aunque no las hayas visto

Organismos oficiales advierten que existen señales que permiten identificar la presencia de chinches en el hogar

Tres señales de que tu casa tiene una plaga de chinches aunque no las hayas visto

Temporada de ciclones tropicales 2026: ¿Cuándo inicia oficialmente en el océano Atlántico?

Según el pronóstico oficial, para la cuenca del Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones durante esta temporada

Temporada de ciclones tropicales 2026: ¿Cuándo inicia oficialmente en el océano Atlántico?

Reportan hospitalización de Adán Augusto López por presunto problema cardiaco: lo que se sabe

Presuntamente el senador estaría internado en el Hospital Ángeles Interlomas por un presunto problema cardiaco en medio de señalamientos en Estados Unidos

Reportan hospitalización de Adán Augusto López por presunto problema cardiaco: lo que se sabe

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

La emblemática puesta basada en los éxitos de Mecano prepara un retorno especial con figuras del elenco que marcó a toda una generación hace dos décadas

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

Maru Campos se reunió con la primera dama de Estados Unidos, firmó acuerdos con Texas y ahora comparecerá ante la FGR

La página oficial del gobierno de Chihuahua documenta años de acuerdos de seguridad, drones y tecnología entre Maru Campos y Estados Unidos. El expediente completo

Maru Campos se reunió con la primera dama de Estados Unidos, firmó acuerdos con Texas y ahora comparecerá ante la FGR
MÁS NOTICIAS

NARCO

Persecución y ataque a balazos contra marinos culmina con el aseguramiento de un arsenal y dos camionetas en Sinaloa

Persecución y ataque a balazos contra marinos culmina con el aseguramiento de un arsenal y dos camionetas en Sinaloa

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian “guerra de exterminio” en su contra por Los Ardillos: exigen desarticular al grupo criminal

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de mayo: comunidades indígenas de Guerrero exigen desarticulación de Los Ardillos

Detienen a exalcalde de Tampamolón, San Luis Potosí, con arsenal: viajaba junto a su esposa

ENTRETENIMIENTO

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

“Hoy No Me Puedo Levantar” regresa después de 20 años con el elenco original

Avión donde viajaban Wendy Guevara y más influencers aterriza de emergencia en CDMX: “Me puse a rezar”

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

Exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo: fechas, costo y cómo llegar

Gael García le mete gol a la FIFA y su terrible reputación durante el Festival de Cannes | VIDEO

DEPORTES

Rey Mysterio es presentado como nuevo gerente general de la Triple A

Rey Mysterio es presentado como nuevo gerente general de la Triple A

Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas

Pumas vs Cruz Azul: cómo llegan ambos equipos a la Gran Final del Clausura 2026

México asegura cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Gimnasia de Trampolín

Cómo el Mundial 2026 impulsa el turismo y el comercio en las ciudades sede de México, EE.UU. y Canadá