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Por qué un licuado de avena con plátano y proteína te ayudará a aumentar la masa muscular

Esta bebida es ideal para los entusiastas del entrenamiento con pesas

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Batido espeso de plátano con avena y un toque de canela, ideal para una bebida saludable y llena de sabor. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El licuado de plátano es ideal para un desayuno – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento muscular depende de una combinación de entrenamiento adecuado y una alimentación que aporte los nutrientes necesarios para la recuperación y el desarrollo de las fibras musculares.

En este contexto, los licuados se han convertido en una opción popular para quienes buscan mejorar su nutrición de forma práctica y efectiva. Un licuado de avena con plátano y proteína reúne ingredientes clave que facilitan el proceso de ganancia muscular, al tiempo que ofrece energía y saciedad.

La mezcla de carbohidratos, proteínas y micronutrientes presentes en este tipo de licuado ayuda a cubrir las necesidades del organismo antes o después del ejercicio. El consumo regular de esta bebida puede favorecer la síntesis de proteínas musculares, reducir la fatiga y contribuir a una recuperación más eficiente tras el entrenamiento.

Carbohidratos y energía sostenida

Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La avena es buenísima para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • La avena es una fuente de carbohidratos complejos, que proporcionan energía de liberación lenta y ayudan a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.
  • El plátano aporta azúcares naturales, además de potasio, lo que facilita la reposición de energía tras el esfuerzo físico.
  • Esta combinación permite realizar entrenamientos más intensos y favorece la recuperación muscular, al reponer los depósitos de glucógeno en los músculos.
  • Consumir el licuado antes o después del ejercicio asegura un suministro adecuado de combustible para el cuerpo.
  • Los carbohidratos también colaboran en la absorción de aminoácidos esenciales, potenciando la eficiencia de la proteína añadida.

Aporte proteico para la recuperación muscular

Persona abriendo un pote grande de proteína en polvo en un gimnasio iluminado
La proteína en polvo, contrario a lo que se cree, es buena para la salud y una forma eficiente de aumentar la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • La proteína en polvo, agregada al licuado, facilita el aporte de aminoácidos necesarios para la síntesis y reparación de los tejidos musculares.
  • Consumir proteínas después del entrenamiento ayuda a reducir el daño muscular y promueve la formación de nuevas fibras musculares.
  • La combinación de proteína con carbohidratos aumenta la disponibilidad de insulina, hormona que favorece la captación de nutrientes por el músculo.
  • Un licuado con proteína resulta más fácil de digerir y absorber en comparación con comidas sólidas, lo que agiliza el proceso de recuperación.
  • Este aporte proteico puede ajustarse según las necesidades individuales, añadiendo más o menos proteína en polvo según la intensidad del entrenamiento.

Micronutrientes y beneficios adicionales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El plátano proporciona vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales como magnesio, que intervienen en el metabolismo energético y la función muscular.
  • La avena contiene fibra, hierro, fósforo y antioxidantes, que contribuyen a la salud digestiva y al bienestar general.
  • El licuado puede personalizarse agregando semillas, frutos secos o leche vegetal, para incrementar su valor nutricional y adaptarlo a distintas preferencias.
  • Tomar este licuado después de entrenar ayuda a reducir la sensación de hambre y evita el consumo de alimentos ultraprocesados.
  • La combinación de estos ingredientes resulta económica, fácil de preparar y adecuada para quienes siguen rutinas de ejercicio enfocadas en el aumento de masa muscular.

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