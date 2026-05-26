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Aseguran más de un millón de dólares en cocaína que iban a pasar de México a EEUU

Los paquetes con droga fueron incautados como resultado de dos acciones en la frontera

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(REUTERS/Mike Blake/Ilustrativa)
(REUTERS/Mike Blake/Ilustrativa)

En dos acciones distintas, agentes fronterizos de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de paquetes con cocaína, droga que según las estimaciones oficiales rebasaría el millón de dólares de valor en las calles.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fueron los que realizaron las incautaciones.

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La primera acción fue ejecutada el 10 de mayo pasado cuando los uniformados realizaban labores en el Puente Internacional de Hidalgo (el cual conecta Texas con Reynosa, Tamaulipas). Interceptaron un Sedan Honda proveniente de Reynosa.

En una inspección secundaria y en conjunto con un elemento canino, los agentes hallaron posible narcóticos, de manera especifica, fueron hallados 25 paquetes que dieron un pesos de 26 kilogramos de posible cocaína.

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Parte de los paquetes asegurados (CBP)

El segundo aseguramiento

Mientras que dos días después, el 12 de mayo pasado, en el Puente Internacional Pharr (el cual conecta Texas con Reynosa) fue revisado otro vehículo. A través del uso de equipos no intrusivos fueron detectadas irregularidades.

De igual manera, un equipo canino alertó sobre el olor a drogas en la unidad. Al final los uniformados hallaron diversos paquetes con supuesta cocaína, los cuales dieron un peso de más de 16 kilos de la sustancia.

Cocaína con valor millonario, conductores fueron detenidos

“La inspección física del vehículo permitió la extracción de 14 paquetes con un peso total de 16.3 kg (35.93 lb) de presunta cocaína, ocultos en su interior”, se puede leer en el informe de las autoridades compartido el 23 de mayo.

La droga fue valorada en 1 millón 245 mil 100 dólares, según los registros de las autoridades. Las autoridades compartieron imágenes de los paquetes incautados. No fueron compartidos mayores detalles sobre las personas detenidas.

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(CBP)

En las dos acciones, los agentes confiscaron los paquetes con la sustancia junto con lo vehículos, además de que efectivos de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a los conductores e iniciaron investigaciones penales.

Detienen a mexicano con miles de dólares en droga

Cabe recordar que el pasado 21 de mayo las autoridades informaron sobre el arresto de un hombre de origen mexicano de 48 años que llevaba 18 paquetes con un total de 20.52 kilos de cocaína.

El aseguramiento de la sustancia y del conductor fue realizado en el Puente Internacional de Hidalgo, el cual conecta Texas, con Tamaulipas. Los paquetes con la droga estaban ocultos en un vehículo Chrysler Pacifica.

“La cocaína tiene un valor estimado en el mercado negro de 604,026 dólares”, es parte de lo informado por la CBP el 21 de mayo.

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