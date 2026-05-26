Estación Metro Zócalo tendrá un muro verde: detalles de la nueva remodelación

La jefa de Gobierno anunció que los andenes de la estación Zócalo tendrán muros verdes con plantas vivas, una tecnología probada durante nueve meses en la estación Juanacatlán que ahora se extenderá a varias estaciones del sistema. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que la estación Metro Zócalo contará con muros verdes en sus andenes como parte de la remodelación de 20 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de cara al Mundial 2026. El proyecto replicará la tecnología probada en la estación Juanacatlán, donde plantas instaladas en una pared del andén llevan nueve meses en funcionamiento.

La inversión total para la modernización del Metro asciende a 1,500 millones de pesos provenientes de la Federación. De ese monto, mil millones se destinaron al mantenimiento integral del sistema —trenes, sistema eléctrico, sistema contra incendios y material rodante— y 500 millones a la rehabilitación de las 20 estaciones seleccionadas.

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Los muros verdes llevan varios meses a prueba en Juanacatlán

La propuesta de los muros verdes surgió de un activista del encuentro México a favor del clima, quien convenció a Brugada de que su tecnología podía funcionar en espacios subterráneos del Metro capitalino. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Brugada explicó que la idea surgió de una propuesta de un activista vinculado a una iniciativa ambiental. “Este muro es un muro verde que justamente uno de los activistas que están participando en este encuentro de México a favor del clima; se me acercó y me hizo una propuesta para los subterráneos. Muros verdes para los subterráneos. Entonces, le puse como reto que se hiciera en el Metro y me dijo que su tecnología sí iba a funcionar aquí”, declaró la funcionaria en 2025, cuando se instaló la primera prueba en Juanacatlán.

Tras casi un año de monitoreo, la administración capitalina decidió extender el modelo a otras estaciones. “Ya tienen nueve meses... van a tener muros verdes las estaciones. Cuando uno llegue al Zócalo y se abran las puertas de los vagones vamos a encontrar una estación llena de frescura”, afirmó la mandataria durante la conferencia de prensa del 25 de mayo.

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La inauguración está prevista para los días previos al inicio del Mundial

Continúan las obras de remodelación en la estación de Metro Bellas Artes, líneas 2 y 8, donde usuarios tienen que caminar entre zonas en obra, tierra y material de construcción, mientras continúan los trabajos en pisos, paredes y escaleras dentro de la estación. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

La jefa de Gobierno precisó que los trabajos están en la recta final. “Estamos en los últimos 15 días de cierre, estoy segura que va a quedar bien, muy accesible. Calculo que el lunes, martes o miércoles antes del Mundial estaremos inaugurando”, señaló.

Brugada también aclaró que la intervención no se limita a la Línea 2. Otras estaciones del sistema recibirán elementos particulares: en Bellas Artes, de las líneas 2 y 8, se construirá una réplica del vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, según informó el director general del Metro, Adrián Rubalcava, durante un recorrido por la estación Auditorio. En Hidalgo, usuarios ya descubrieron lámparas barrocas y candelabros dorados instalados en el andén.

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“Quiero que quede muy claro porque pareciera que la inversión que estamos haciendo es solo la que se está haciendo en la Línea 2 y no es así. Se destinó un presupuesto para la ciudad y se están destinando recursos para su mantenimiento integral”, subrayó la jefa de Gobierno.