México

Cómo usar el agua con chía para tensar la piel del rostro y reducir líneas de expresión de forma natural

Vitaminas presentes en esta semilla neutralizan los radicales libres que aceleran el envejecimiento celular, protegiendo la piel del daño acumulado por exposición solar y contaminación ambiental

Guardar
Google icon
Botella de spray transparente con agua y semillas de chía rociando líquido en una encimera de mármol de un baño iluminado por una ventana.
Vitaminas presentes en esta semilla neutralizan los radicales libres que aceleran el envejecimiento celular, protegiendo la piel del daño acumulado por exposición solar y contaminación ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía forma un gel mucilaginoso cuando se hidrata, y ese compuesto —rico en polisacáridos, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes— puede aplicarse directamente sobre el rostro para tensar y reafirmar la piel de forma temporal, reduciendo la apariencia de líneas de expresión.

El gel actúa como un análogo vegetal del ácido hialurónico. Sus polisacáridos retienen hasta 12 veces su peso en agua, lo que genera una película hidratante sobre la epidermis que la hace lucir más tersa y firme al instante.

PUBLICIDAD

La mucílaga: el componente que produce el efecto tensor

Frasco lleno de semillas de chía volcadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Su perfil antiinflamatorio y su alto contenido de ácidos grasos omega-3 y omega-6 hacen del agua de chía un remedio apto para pieles secas, mixtas, grasas y sensibles, sin riesgo de irritación incluso en pieles reactivas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la semilla entra en contacto con el agua, libera mucílaga, una sustancia gelatinosa que al secarse sobre la piel genera una ligera contracción. Ese efecto de “segunda piel” es lo que produce la sensación de reafirmación y lo que suaviza visualmente las líneas finas alrededor de los ojos y la boca.

El efecto no es permanente, pero sí visible durante varias horas. Funciona de manera similar a las mascarillas tensoras de uso cosmético, sin conservadores ni fragancias artificiales.

PUBLICIDAD

Omega-3 y antioxidantes: el dúo antiedad que trabaja por debajo

Más allá del efecto inmediato, la aplicación tópica del agua de chía nutre la piel con ácidos grasos omega-3 y omega-6 que refuerzan la barrera epidérmica. Estos lípidos reducen la pérdida de agua transepidérmica, lo que mantiene la piel hidratada por más tiempo.

Retrato de una rutina dermatológica con productos cosméticos para el cuidado facial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los polisacáridos del gel de chía retienen hasta 12 veces su peso en agua y actúan como un análogo vegetal del ácido hialurónico, formando una película hidratante que reduce la pérdida de agua transepidérmica y mantiene la piel tersa por más tiempo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes presentes en la semilla —entre ellos el ácido clorogénico, la quercetina y las vitaminas C y E— neutralizan radicales libres que aceleran el envejecimiento celular. Con el uso regular, este escudo antioxidante ayuda a preservar la elasticidad y a prevenir el daño por exposición solar y contaminación ambiental.

Zinc y magnesio: minerales que calman y regeneran

La chía también aporta zinc y magnesio cuando se aplica sobre la piel. El zinc regula la producción de sebo y tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas que benefician pieles con tendencia al acné. El magnesio, por su parte, calma la irritación y apoya la recuperación de la barrera cutánea.

Ambos minerales, combinados con los aminoácidos presentes en la semilla, estimulan la síntesis de colágeno, la proteína responsable de la firmeza y estructura de la piel. La producción de colágeno disminuye con la edad, y aportar sus precursores desde el exterior representa una ventaja adicional.

Gracias a su perfil hidratante y antiinflamatorio, el agua de chía es compatible con pieles secas, mixtas, grasas y sensibles. Sus ácidos grasos evitan que irrite la epidermis, incluso en personas con piel reactiva.

Primer plano de una botella transparente de tónico facial con semillas de chía en agua, rociando una fina bruma. Fondo de un baño con luz natural, lavabo y planta.
Al secarse sobre la piel, el gel de chía genera una ligera contracción que suaviza visualmente las líneas de expresión alrededor de los ojos y la boca, con un efecto que se mantiene durante varias horas sin necesidad de conservadores ni fragancias artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar agua de chía para el rostro

  • Vierte una taza de agua purificada (250 ml) en un recipiente limpio.
  • Agrega una cucharada sopera de semillas de chía (aproximadamente 15 gramos).
  • Mezcla bien y deja reposar entre 20 y 30 minutos, hasta que se forme un gel espeso.
  • Cuela el líquido con un colador fino para separar las semillas del gel acuoso.
  • Limpia el rostro con tu desmaquillante habitual antes de aplicarlo.
  • Con los dedos limpios o un algodón, aplica el gel sobre el rostro en movimientos suaves y ascendentes.
  • Deja actuar entre 15 y 20 minutos. Retira con agua tibia y aplica tu hidratante de siempre.
  • Repite el procedimiento dos o tres veces por semana para notar resultados.
  • Conserva el gel sobrante en refrigeración, en un frasco con tapa, por un máximo de tres días.

Temas Relacionados

chíasaludbellezamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

El cantante aclaró que su comunicado en redes no mencionó a nadie por nombre y admitió que al momento de publicarlo desconocía la mayoría de las colaboraciones

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

Javier Corral revela más detalles de su reunión con Enrique Inzunza: “Ni se anda escondiendo ni anda huyendo”

Javier Corral confirmó que buscó reunirse con Enrique Inzunza tras las acusaciones de narcotráfico en su contra y afirmó que el legislador sinaloense hace “vida normal” en Culiacán

Javier Corral revela más detalles de su reunión con Enrique Inzunza: “Ni se anda escondiendo ni anda huyendo”

Maribel Guardia toma decisión drástica sobre la herencia de su nieto José Julián

La actriz costarricense confirmó que los bienes ya registrados a nombre de su nieto solo le serán entregados cuando cumpla 30 años

Maribel Guardia toma decisión drástica sobre la herencia de su nieto José Julián

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 01:54 horas, a una distancia de 16 km de Juchitán de Zaragoza y tuvo una profundidad de 60.6 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Movimientos bancarios y celulares apagados: qué se sabe de la desaparición de Zafar Mawani y Guillermo Hidalgo en la CDMX

La pareja desapareció el 20 de mayo en la colonia Isidro Fabela

Movimientos bancarios y celulares apagados: qué se sabe de la desaparición de Zafar Mawani y Guillermo Hidalgo en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

Atacan a balazos el negocio de la influencer Estef Monárrez en Culiacán, Sinaloa

Operativo en Tecomán, Colima, deja un estadounidense detenido y 2 agresores muertos

Dan más de 100 años de prisión a operador del Cártel del Golfo por secuestro

Aseguran más de un millón de dólares en cocaína que iban a pasar de México a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

Maribel Guardia toma decisión drástica sobre la herencia de su nieto José Julián

Leonardo Aguilar reconoce que el apellido es un reto y su carrera sigue en formación

Atacan a balazos el negocio de la influencer Estef Monárrez en Culiacán, Sinaloa

Marysol Sosa prepara homenaje a José José y aclara relación con su hermano y su madre

DEPORTES

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

Mexibús tendrá ampliación en Edomex: qué colonias estarán en la nueva ruta

Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

Es oficial, estas son las siete selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul