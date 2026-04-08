Mauricio Tabe dice ‘no’ al Fan Fest en Miguel Hidalgo, CDMX para el Mundial 2026

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, descartó que sea autorizado algún Fan Fest para el Mundial 2026. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

A dos meses del inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, descartó la autorización de cualquier Fan Fest dentro de la demarcación.

Desde su administración, advirtió que la falta de recursos y personal imposibilita la organización de eventos masivos ligados al evento deportivo, lo cual dejaría la responsabilidad total a quien decida impulsar estas actividades.

Durante una conferencia de prensa, Tabe aseguró que la prioridad de la alcaldía será atender las necesidades cotidianas de los vecinos y no destinará personal ni presupuesto a festividades deportivas.

Cualquier solicitud de permiso para Fan Fest deberá gestionarse directamente con el Gobierno de la Ciudad o la autoridad federal, pues la organización de estos eventos requiere, de acuerdo con el alcalde, recursos adicionales y la contratación de más policías.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se pronunció al respecto tras la cancelación de la experiencia inmersiva. Video: X/@mauriciotabe.

El funcionario recordó que desde noviembre del año pasado solicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada un monto de 182 millones de pesos orientado a seguridad, limpieza, bacheo, repavimentación y personal para emergencias, pero hasta el momento la petición no ha sido atendida.

La alcaldía advierte falta de capacidad para eventos masivos como el Fan Fest para el Mundial 2026

Tabe enfatizó que la alcaldía no cuenta con los elementos suficientes para garantizar seguridad, limpieza ni respuesta a emergencias en eventos deportivos multitudinarios.

Añadió que la organización de Fan Fest implica asumir riesgos en vía pública y un despliegue logístico que rebasa las capacidades actuales.

El Alcalde de Miguel Hidalgo Tabe enfatizó que la alcaldía no cuenta con los elementos suficientes para garantizar seguridad, limpieza ni respuesta a emergencias en eventos deportivos multitudinarios. Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez.

El alcalde sostuvo que actuar con responsabilidad implica reconocer las limitaciones de la demarcación.

“Actuar con responsabilidad es reconocer primero con qué recursos cuentas para enfrentar la magnitud del problema”, afirmó Tabe en presencia de los directores generales de Seguridad, Protección Civil, Servicios Urbanos y Gobierno y Asuntos Jurídicos.

Solicitudes y advertencias a la autoridad central, señala Mauricio Tabe

Tabe insistió en la necesidad de establecer una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad para plantear de nuevo los requerimientos de recursos extra.

Señaló que la magnitud del evento deportivo exige ampliar el presupuesto y personal disponible para evitar afectaciones en la prestación de servicios a los habitantes de Miguel Hidalgo.

Tabe insistió en la necesidad de establecer una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad para plantear de nuevo los requerimientos de recursos extra. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

El alcalde de la Miguel Hidalgo reiteró que, ante la negativa de recursos adicionales, cualquier Fan Fest autorizado en la demarcación debe contar con respaldo total de la autoridad que lo apruebe, incluyendo:

El despliegue de policías y equipos de emergencia suficientes.

La garantía de orden en la vía pública y la recolección de residuos.

La disponibilidad de personal para la supervisión y atención de incidentes durante el evento.

Tabe concluyó que el enfoque de su gobierno será mantener los servicios esenciales y no desviar recursos de la alcaldía para la organización de festejos relacionados con el Mundial 2026.