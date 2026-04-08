México

Mauricio Tabe dice ‘no’ al Fan Fest en Miguel Hidalgo, CDMX para el Mundial 2026

El Alcalde de la demarcación de la Ciudad de México indicó que Miguel Hidalgo presenta falta de recursos y personal para este tipo de eventos masivos

Guardar
Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, descartó que sea autorizado algún Fan Fest para el Mundial 2026. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

A dos meses del inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, descartó la autorización de cualquier Fan Fest dentro de la demarcación.

Desde su administración, advirtió que la falta de recursos y personal imposibilita la organización de eventos masivos ligados al evento deportivo, lo cual dejaría la responsabilidad total a quien decida impulsar estas actividades.

Durante una conferencia de prensa, Tabe aseguró que la prioridad de la alcaldía será atender las necesidades cotidianas de los vecinos y no destinará personal ni presupuesto a festividades deportivas.

Cualquier solicitud de permiso para Fan Fest deberá gestionarse directamente con el Gobierno de la Ciudad o la autoridad federal, pues la organización de estos eventos requiere, de acuerdo con el alcalde, recursos adicionales y la contratación de más policías.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se pronunció al respecto tras la cancelación de la experiencia inmersiva. Video: X/@mauriciotabe.

El funcionario recordó que desde noviembre del año pasado solicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada un monto de 182 millones de pesos orientado a seguridad, limpieza, bacheo, repavimentación y personal para emergencias, pero hasta el momento la petición no ha sido atendida.

La alcaldía advierte falta de capacidad para eventos masivos como el Fan Fest para el Mundial 2026

Tabe enfatizó que la alcaldía no cuenta con los elementos suficientes para garantizar seguridad, limpieza ni respuesta a emergencias en eventos deportivos multitudinarios.

Añadió que la organización de Fan Fest implica asumir riesgos en vía pública y un despliegue logístico que rebasa las capacidades actuales.

El Alcalde de Miguel Hidalgo Tabe enfatizó que la alcaldía no cuenta con los elementos suficientes para garantizar seguridad, limpieza ni respuesta a emergencias en eventos deportivos multitudinarios. Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez.
El Alcalde de Miguel Hidalgo Tabe enfatizó que la alcaldía no cuenta con los elementos suficientes para garantizar seguridad, limpieza ni respuesta a emergencias en eventos deportivos multitudinarios. Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez.

El alcalde sostuvo que actuar con responsabilidad implica reconocer las limitaciones de la demarcación.

“Actuar con responsabilidad es reconocer primero con qué recursos cuentas para enfrentar la magnitud del problema”, afirmó Tabe en presencia de los directores generales de Seguridad, Protección Civil, Servicios Urbanos y Gobierno y Asuntos Jurídicos.

Solicitudes y advertencias a la autoridad central, señala Mauricio Tabe

Tabe insistió en la necesidad de establecer una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad para plantear de nuevo los requerimientos de recursos extra.

Señaló que la magnitud del evento deportivo exige ampliar el presupuesto y personal disponible para evitar afectaciones en la prestación de servicios a los habitantes de Miguel Hidalgo.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, informó que buscará apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.
Tabe insistió en la necesidad de establecer una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad para plantear de nuevo los requerimientos de recursos extra. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

El alcalde de la Miguel Hidalgo reiteró que, ante la negativa de recursos adicionales, cualquier Fan Fest autorizado en la demarcación debe contar con respaldo total de la autoridad que lo apruebe, incluyendo:

  • El despliegue de policías y equipos de emergencia suficientes.
  • La garantía de orden en la vía pública y la recolección de residuos.
  • La disponibilidad de personal para la supervisión y atención de incidentes durante el evento.

Tabe concluyó que el enfoque de su gobierno será mantener los servicios esenciales y no desviar recursos de la alcaldía para la organización de festejos relacionados con el Mundial 2026.

Temas Relacionados

Mauricio TabeAlcaldía Miguel HidalgoCDMXMundial 2026Fan Festmexico-noticias

Más Noticias

El SMN alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo para el miércoles 8 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas eléctricas en gran parte del país y altas temperaturas en el occidente y sur

El SMN alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo para el miércoles 8 de abril

Generación Z México anuncia el cierre de su cuenta de Instagram, “NO NOS VAN A CALLAR”

La asociación afirma que la remoción, efectuada sin justificación ni notificación, ocurrió poco antes de una protesta nacional convocada por sus integrantes

Generación Z México anuncia el cierre de su cuenta de Instagram, “NO NOS VAN A CALLAR”

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

A los dos sujetos se les presume responsables del delito de secuestro exprés con fines de robo

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

Por qué un licuado de avena con plátano y proteína te ayudará a aumentar la masa muscular

Esta bebida es ideal para los entusiastas del entrenamiento con pesas

Por qué un licuado de avena con plátano y proteína te ayudará a aumentar la masa muscular

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril: retraso en la línea 2 del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril: retraso en la línea 2 del Metro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

SCJN niega revisión al amparo promovido por El Chapo Guzmán por supuestas violaciones a derechos humanos en EEUU

Sentencian a tres miembros de “La Barredora” o el “Comando del Diablo”, detenidos en 2012 en Acapulco, Guerrero

Quién es el mexicano ligado al Cártel de Sinaloa detenido en Costa Rica

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Morat anuncia su regreso a México tras romper Récord Guinness en 2024: fechas, ciudades y preventa

Morat anuncia su regreso a México tras romper Récord Guinness en 2024: fechas, ciudades y preventa

¿Regresa RBD? Alfonso Herrera confirma colaboración con Anahí y emociona a sus fans

Young Miko ‘Late Checkout Tour’ en México: todas las fechas, sedes, zonas y precios de boletos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 7 de marzo

Joanna Vega-Biestro aplaude el gesto de Kenia Os con la mamá de Kim Loaiza pese a polémica

DEPORTES

Manager de Blue Jays confirma cuánto tiempo estará Alejandro Kirk fuera de la MLB

Manager de Blue Jays confirma cuánto tiempo estará Alejandro Kirk fuera de la MLB

Alan Hernández y Santiago Cisneros: los mexicanos ya tienen siguiente parada tras triunfar en la Future Cup

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Hamzah Sheeraz revela por qué se canceló su combate contra Canelo Álvarez: “Iba a ser su pelea de regreso”

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2