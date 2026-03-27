México

CDMX retira sellos de suspensión en Parque Lira para retirar estructuras de ‘Alicia en el país de las maravillas’

Autoridades de la PAOT y el INVEA ingresaron al sitio en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, luego de poco más de un mes que suspendieran las actividades

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Foto: X/@PAOTmx.
Desde el pasado 24 de febrero estaban suspendidas las actividades en el Parque Lira de la Ciudad de México. Foto: X/@PAOTmx.

Este jueves 26 de marzo fueron retirados los sellos de suspensión del Parque Lira en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México para retirar las estructuras y montajes de lo que sería la experiencia inmersiva de ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Lo anterior luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la suspensión inmediata de todas las obras relacionadas con este espectáculo.

El pasado martes 24 de febrero, autoridades de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) colocaron sellos de suspensión en el Parque Lira, para cancelar el montaje total de lo que sería una experiencia inmersiva de la obra de ‘Lewis Carroll’.

La primera suspensión ocurrió a un día de que iniciara el evento y fue cancelada debido a que no se contaba con los permisos indicados para su puesta en escena. De igual manera, vecinos de la zona realizaron manifestaciones y bloqueos para impedir este evento.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se pronunció al respecto tras la cancelación de la experiencia inmersiva. Video: X/@mauriciotabe.

Tanto autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo como del propio alcalde, Mauricio Tabe, acusaron que el Gobierno de la Ciudad de México estaba en contra de este espectáculo de ‘Alicia en el país de las maravillas’, ya que sí se contaban con los permisos suficientes.

Este jueves 26 de marzo fueron retirados los sellos de suspensión por parte del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y de la PAOT únicamente para que personal entrara al lugar y retirara las estructuras y montajes de la empresa que colocaría la puesta de ‘Alicia en el país de las maravillas’.

A través de un comunicado oficial compartido este jueves 26 de marzo por la PAOT, se pronunció al respecto por el retiro de estos sellos de suspensión.

Foto: X/@PAOTmx.
Este jueves 26 de marzo fueron retirados los sellos de suspensión por parte del personal del INVEA y de la PAOT. Foto: X/@PAOTmx.

Levantamiento provisional de sellos de suspensión en Parque Lira en CDMX para retiro de estructuras de ‘Alicia en el país de las maravillas’

La PAOT y el INVEA realizaron el levantamiento provisional de sellos de suspensión en Parque Lira, con el objetivo de retirar mobiliario y estructuras del evento “Alicia en el País de las Maravillas”.

Motivos y acciones implementadas por ambas dependencias en el Parque Lira

De acuerdo con el comunicado de la dependencia capitalina, el retiro del mobiliario y retiro de los sellos en este parque de la Ciudad de México ocurrió por:

  • PAOT e INVEA retiraron provisionalmente los sellos para permitir el retiro seguro de estructuras.
  • La medida responde a la falta de autorizaciones en materia de conservación patrimonial y ambiental por parte de la empresa organizadora.
  • El levantamiento se realizó a petición de la empresa, considerando que no era viable continuar con la suspensión sin concluir los trámites requeridos.
Foto: X/@PAOTmx.
El levantamiento se realizó a petición de la empresa, considerando que no era viable continuar con la suspensión sin concluir los trámites requeridos. Foto: X/@PAOTmx.

Contexto y seguimiento del caso de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira, CDMX

  • La acción deriva de 11 denuncias ciudadanas por posibles afectaciones al patrimonio cultural.
  • La empresa no contaba con permisos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTMET), INAH y SEDEMA.
  • Se suma la acción pública promovida por vecinos y la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa.

Una vez concluido el retiro, que tendrá una duración de 10 días, la PAOT determinará el levantamiento definitivo de la medida.

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