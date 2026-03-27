Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX se pronuncia ante retiro de estructuras de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira

La alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México se pronunció al respecto, luego de que este jueves 26 de marzo se llevara a cabo el retiro de estructuras y mobiliario. Foto: X/@PAOTmx.

La alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México se pronunció al respecto, luego de que este jueves 26 de marzo se llevara a cabo el retiro de estructuras y mobiliario que sería utilizado para la experiencia inmersiva de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira.

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, la demarcación capitalina habló sobre los hechos.

Personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) ingresaron al recinto este jueves 26 de marzo para retirar los artefactos de este espectáculo, basado en la novela de ‘Lewis Carroll’.

Cabe destacar que los sellos de suspensión fueron retirados para realizar este acto. La experiencia inmersiva de ‘Alicia en el país de las maravillas’ comenzaría a operar el 25 de febrero en el Parque Lira de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se pronunció al respecto tras la cancelación de la experiencia inmersiva. Video: X/@mauriciotabe.

La alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México lamentó el retiro definitivo de estructuras de la empresa, donde se llevaría a cabo este evento.

¿Qué dijo la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX sobre el retiro de estructuras y mobiliario de ‘Alicia en el país de las maravillas’ en el Parque Lira’?

La Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México expresó su pesar por la cancelación del evento “Alicia en el País de las Maravillas” en el Parque Lira, iniciativa que buscaba fortalecer la convivencia familiar, la promoción de la cultura y la recuperación de espacios públicos.

La autoridad local aseguró que el evento cumplía con los requisitos establecidos.

Atribuyó la suspensión a intereses políticos, señalando que, de forma inesperada, se exigieron permisos adicionales no requeridos para este tipo de espectáculos.

La Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México expresó su pesar por la cancelación del evento “Alicia en el País de las Maravillas” en el Parque Lira. Foto: X/@PAOTmx.

Se advirtió que la decisión priva a vecinos de la zona de un evento considerado de “clase mundial”.

El evento prometía no solo entretenimiento, sino también mejoras en el parque, mayor seguridad y una derrama económica relevante para el área.

La alcaldía cuestionó la medida y la calificó como una mala señal para la inversión y la llegada de proyectos culturales, en especial en alcaldías de oposición.

La alcaldía rechazó la obstaculización de actividades culturales por motivos políticos y reiteró su compromiso de impulsar la cultura, las actividades familiares, la reactivación económica y la mejora de la infraestructura urbana como ejes para elevar la calidad de vida en la demarcación.

Levantamiento provisional de sellos de suspensión en Parque Lira en CDMX para retiro de estructuras de ‘Alicia en el país de las maravillas’

La PAOT y el INVEA realizaron el levantamiento provisional de sellos de suspensión en Parque Lira, con el objetivo de retirar mobiliario y estructuras del evento “Alicia en el País de las Maravillas”.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia capitalina, el retiro del mobiliario y retiro de los sellos en este parque de la Ciudad de México ocurrió por:

PAOT e INVEA retiraron provisionalmente los sellos para permitir el retiro seguro de estructuras.

La medida responde a la falta de autorizaciones en materia de conservación patrimonial y ambiental por parte de la empresa organizadora.

El levantamiento se realizó a petición de la empresa, considerando que no era viable continuar con la suspensión sin concluir los trámites requeridos.

La PAOT y el INVEA realizaron el levantamiento provisional de sellos de suspensión en Parque Lira, con el objetivo de retirar mobiliario y estructuras del evento “Alicia en el País de las Maravillas”. Foto: X/@PAOTmx.