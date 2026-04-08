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Estas son las alcaldías de CDMX más afectadas por fuertes lluvias con granizo hoy 7 de abril

Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla en la capital del país por las precipitaciones esperadas para la tarde y noche

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Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Activan alerta amarilla en la CDMX este martes 7 de abril por fuertes lluvias previstas. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en la capital del país por las fuertes lluvias previstas para la tarde y noche de este martes 7 de abril.

La información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 7 de abril en sus redes sociales oficiales.

En un principio, la dependencia capitalina había emitido la alerta en solo 11 demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

Protección Civil local hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

Posteriormente, actualizó la alerta amarilla por las fuertes lluvias previstas para este martes 7 de abril. Indicó que en todas las demarcaciones habrá afectaciones.

Activan alerta amarilla en la CDMX por fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 7 de abril

Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza fueron las alcaldías restantes que se unieron a la lista de demarcaciones afectadas por las fuertes lluvias este martes 7 de abril.

Por lo tanto, las 16 alcaldías de la Ciudad de México estarán en alerta amarilla por las precipitaciones, que en algunas zonas podrían ocasionar granizo.

Protección Civil local dio a conocer a los capitalinos los peligros asociados a las fuertes lluvias con granizo previstas para este martes 7 de abril:

Peligros asociados:

  • Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.
  • Caída de ramas, árboles y lonas.
Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Protección Civil de la CDMX lanzó recomendaciones a los capitalinos por las lluvias previstas este martes 7 de abril. Crédito: Cuartoscuro.

Además de los peligros asociados, la Secretaría de Gestión Integral dio a conocer algunas recomendaciones a la población por las lluvias de este martes 7 de abril.

Recomendaciones:

  • Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
  • Cierra puertas y ventanas.
  • No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

¿A qué hora comenzará las fuertes lluvias en las 16 alcaldías para la mañana de este martes 7 de abril?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 16:30 a 21:00 horas cuando se registren las fuertes lluvias en las 16 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este martes 7 de abril, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX por fuertes lluvias este martes 7 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.
Activan alerta amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX por fuertes lluvias este martes 7 de abril. Foto: Archivo/Infobae México.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de Protección Civil local por las fuertes lluvias pronosticadas para este martes 7 de abril.

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