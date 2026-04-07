México

De sillas de ruedas a urnas funerarias: Metro CDMX reporta casi medio millar de objetos perdidos en lo que va del 2026

Las oficinas del STC resguardan los artículos extraviados por un tiempo a la espera de su reclamo, posteriormente son reciclados o transferidos a instituciones gubernamentales

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Metro CDMX reportó la localización de casi un millar de objetos perdidos (X/ @MetroCDMX)
Metro CDMX reportó la localización de casi un millar de objetos perdidos (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se ha vuelto el medio de transporte primordial de los habitantes del Valle de México, miles de personas viajan diariamente para trasladarse a sus lugares de trabajo, escuela y hogares. Pero, así como ha aumentado el flujo de pasajeros diarios, los objetos olvidados y extraviados también se han multiplicado.

La Oficina de Objetos Extraviados del Metro de la Ciudad de México ha registrado la recepción de 453 artículos olvidados por usuarios durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026. Es decir que, casi medio millar de objetos se han quedado dentro de las instalaciones de la red del Metro CDMX.

En 2025, la misma oficina, dependiente de la Gerencia de Atención al Usuario (GAU), recibió un total de 2 mil 649 objetos extraviados, entre los que se mencionan equipos celulares, mochilas, maletas, cascos de motociclista, credenciales del INE e INAPAM, así como documentación personal.

De ese total, 150 artículos fueron reclamados y recuperados por sus dueños. El reporte destaca que 10 objetos fueron desechados al arribar a la oficina, debido a que contenían productos perecederos o prendas en condiciones no aptas.

Desde muletas y cascos hasta maletas de viaje y equipo de optometrista. El Metro de la Ciudad de México es un verdadero almacén de tesoros olvidados (X/ @MetroCDMX)

Los objetos más extraños que han olvidado en el Metro CDMX

De acuerdo con el Metro CDMX, entre los objetos más frecuentes se encuentran:

  • Mochilas
  • Identificaciones
  • Documentos personales
  • Equipos celulares
  • Bicicletas

Pero también han destacado artículos peculiares por las situaciones en las que una persona la podría extraviar, en 2024 el Metro CDMX reportó que encontraron una urna funeraria con cenizas, la cual fue localizada en la Línea 6, estos son otros artículos resguardados por el STC:

  • Muletas
  • Sillas de ruedas
  • Bastón para débil visual
  • Bastones
  • Maleta con ropa interior
  • Grabadora
  • Extintor
  • Titulo de Maestría a nombre de Delmira Haydee Hernández Castro (extraviado el 27/12/2024)
  • Caja de Cartón con 10 lentes de seguridad (extraviada desde el 24/10/2024)

De acuerdo con la Dirección de Medios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), 25 de estos artículos han sido devueltos a sus propietarios tras la comprobación de la posesión, incluidas carteras, bicicletas, dispositivos móviles y maletas. Sin embargo, otros más están en almacén a la espera de su localización.

Estos son los números de atención ciudadana para los objetos perdidos en el Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)
Estos son los números de atención ciudadana para los objetos perdidos en el Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

¿Qué hace el Metro CDMX con objetos extraviados no reclamados?

La Oficina de Objetos Extraviados participa anualmente en las jornadas de Reciclatrón. En la edición más reciente, se entregaron más de 200 artículos electrónicos y de telefonía móvil que no fueron reclamados dentro del periodo de resguardo de tres meses. Estos dispositivos fueron depositados en los contenedores de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México para su destrucción conforme a los protocolos ambientales.

El apoyo a los usuarios para la recuperación de pertenencias extraviadas existe desde mediados de la década de los ochenta. La oficina se localiza en el pasillo central de la estación Candelaria, correspondiente a la Línea 4 del Metro, con atención personalizada de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Para consultas y recuperación de objetos, la GAU pone a disposición las líneas telefónicas 55-56-27-46-43, 55-89-26-07-32 y 55-89-26-07-27, así como el correo electrónico objetos.extraviados@metro.cdmx.gob.mx.

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