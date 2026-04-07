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Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX este 7 de abril: usuarios reportan retrasos

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, se encargó de informar detalles sobre las afectaciones en el servicio de la línea verde

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Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX reportaron fallas y retrasos en el servicio este 7 de abril (X/ @CronicasLDN)
Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX reportaron fallas y retrasos en el servicio este 7 de abril (X/ @CronicasLDN)

Usuarios de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) sufrieron retrasos y contratiempos en su traslado la mañana de este martes 7 de abril. Alrededor de las 08:00 horas el paso de los trenes demoró, lo que generó que en varias estaciones se aglomeraran los pasajeros, pues es un horario donde se presenta alta afluencia de personas.

De acuerdo con los primeros reportes de los usuarios afectados, fue en la estación Miguel Ángel de Quevedo donde un convoy arribó pero ya no pudo continuar con su trayecto con dirección a Universidad, lo que generó el desalojó de los pasajeros.

Esta situación generó contratiempos de hasta 30 minutos en la Línea 3, por lo que en redes sociales los pasajeros empezaron a reportar las fallas en el servicio. “Llevo más de 20 min en 18 de marzo esperando un tren dirección universidad”, “Muevan la Línea 3″, " Hoy alrededor de las 9:30 a.m. nos desalojaron del metro en Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3. Nos dijeron que no había servicio en Copilco ni en Universidad. ¿Estará así todo el día?“, fueron los comentarios que surgieron en redes.

Un video viral muestra las múltiples fallas en un convoy de la Línea 3 del Metro. Los usuarios documentaron cómo el tren circulaba con las puertas abiertas, para después sufrir un apagón repentino y escuchar ruidos extraños, esto provocó retrasos (X/ @MetroViralMx)

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX?

Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, informó a través de redes sociales que los retrasos en la Línea 3 se debieron a que retiraron un convoy de circulación, el cual presentó averías y no podía continuar dando servicio.

Indicó que el tren será trasladado a la zona de talleres para su revisión, pero no compartió más detalles de qué originó a falla, así lo informó a través de redes sociales:

“Importante para las personas usuarias de la Línea 3 del @MetroCDMX: se agiliza el servicio y se normaliza de manera paulatina la circulación de los trenes, tras el retiro de un tren averiado que será trasladado a talleres para su revisión.La unidad será analizada para determinar la causa de la falla. Agradezco su paciencia y comprensión ante este inconveniente”, publicó Adrián Rubalcava.

(X/ @AdrianRubalcava)
(X/ @AdrianRubalcava)

Línea 3 Metro CDMX iniciará remodelación integral

La Línea 3 del Metro CDMX enfrentará una remodelación integral en 2026 para renovar equipos obsoletos y mitigar rezagos en el servicio, bajo una estrategia escalonada que busca mantener la operación y minimizar cierres de estaciones, conforme al plan anunciado por Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

A principios de enero de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México formalizó el inicio de la modernización de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cuya inversión estimada asciende a 41 mil millones de pesos. El proyecto ha sido diseñado para ejecutarse de forma gradual y reducir las afectaciones a pasajeros habituales.

Hasta la fecha, la Línea 3 ha reportado retrasos de hasta 30 minutos en varios tramos, atribuibles a la antigüedad de sus equipos y a incidencias técnicas recurrentes.

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