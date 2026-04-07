Por qué hace frío en CDMX en plena primavera

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias, chubascos y descargas eléctricas en la Ciudad de México durante esta semana primaveral. (REUTERS/Henry Romero)

Las recientes condiciones meteorológicas han colocado a México en una situación de contrastes térmicos poco usuales para la temporada. Mientras en el occidente y la región del Pacífico predomina el calor, las lluvias y el descenso de temperaturas afectan a zonas del Golfo de México y el centro del país.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) atribuye este fenómeno a la influencia simultánea de dos sistemas atmosféricos distintos. Por un lado, una circulación anticiclónica provoca que el aire cálido se asiente sobre el occidente y las costas del Pacífico, elevando los termómetros en esas áreas. Por otro, la llegada de sistemas frontales tardíos, propios de la transición entre estaciones, genera precipitaciones y refresca el ambiente en el oriente y el centro.

El escenario en la Ciudad de México

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que la Ciudad de México enfrentará una semana marcada por lluvias y chubascos, en ocasiones acompañados de descargas eléctricas.

La temperatura máxima en la Ciudad de México oscilará entre 23 y 25 ℃, mientras que la mínima se ubicará entre 10 y 12 ℃.

El viento será otro factor relevante, con dirección predominante del oeste y noroeste, y velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 30 a 50 km/h.

Estas condiciones pueden provocar afectaciones en la movilidad urbana y el desarrollo de actividades al aire libre, por lo que las autoridades insisten en la importancia de consultar los avisos meteorológicos.

El contraste entre las lluvias y las ráfagas de viento, junto con el descenso térmico nocturno, configuran un escenario climático inestable poco habitual para esta época en la región.

Estas condiciones meteorológicas pueden provocar afectaciones en la movilidad urbana. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Fundamentos científicos: frentes fríos en primavera

El fenómeno de los frentes fríos en primavera representa uno de los principales motores del clima inestable que se observa en distintas regiones de México durante esta estación.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apuntan a la dinámica atmosférica y la presencia de vórtices fríos como factores clave de este fenómeno. El choque entre aire polar y aire cálido, con diferencias marcadas en temperatura y humedad, origina lluvias, tormentas e incluso granizadas, afirman.

Por su parte, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM agrega que el aire frío, al ser más denso, se cuela bajo la capa de aire cálido y la obliga a ascender. Este ascenso propicia la condensación de la humedad ambiental, dando origen a nubes de tipo cumulonimbus y, en consecuencia, a eventos de tormenta con descargas eléctricas y precipitaciones intensas.

Durante la primavera, el contraste térmico se acentúa porque el suelo y las capas bajas de la atmósfera reciben más radiación solar, lo que eleva la temperatura. Cuando una masa de aire polar irrumpe en este ambiente más cálido, la diferencia de temperatura se agudiza y favorece la formación de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y episodios de granizo, según la explicación de la Conagua.

Los especialistas advierten que las precipitaciones registradas en abril no deben confundirse con el inicio de la temporada de lluvias de verano, ya que su origen está vinculado a masas de aire polar e invernal. Según la Conagua, estos episodios obedecen a la persistencia de frentes fríos y no a los mecanismos típicos de la estación lluviosa.

Recomendaciones lluvias CDMX (@SGIRPC_CDMX/X)

Precipitaciones y protección civil en CDMX

Ante estos eventos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el SMN suelen activar alertas preventivas. Las recomendaciones incluyen precaución al conducir, evitar arrojar basura a la vía pública y mantenerse alejado de infraestructuras endebles.

Seguimiento y pronóstico

La Conagua y el SMN señalan que estos frentes forman parte de la variabilidad estacional mexicana. La temporada oficial de lluvias inicia entre mayo y junio, y los modelos del SMN prevén precipitaciones por encima del promedio histórico, lo que exige mantener activos los protocolos de protección civil.