¿Recursos Humanos desaparecerá de las empresas en México? Esta propuesta de reforma explica por qué

Una mujer joven muestra preocupación y estrés mientras trabaja en una oficina moderna. La imagen refleja el impacto de la presión laboral y la ansiedad en entornos corporativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3, ha encendido el debate sobre el futuro del área de Recursos Humanos (RH) en las empresas. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una medida vigente, sino de una iniciativa que aún debe ser discutida y aprobada.

La propuesta plantea prohibir el uso de términos como “Recursos Humanos” y “Capital Humano” dentro de las empresas.

Hasta ahora, esta es solo una iniciativa presentada en el Senado, no ha sido aprobada, no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y no es obligatoria para las empresas

¿Por qué quieren eliminar el término RH?

El argumento principal es que este tipo de lenguaje “deshumaniza, cosifica y subordina la dignidad de las personas al capital”.

Según la iniciativa, llamar “recursos” a las personas puede implicar una visión utilitaria del trabajo. Indican que las personas trabajadoras no deben ser tratadas como “recursos” o “activos”, sino como sujetos con dignidad y derechos.

La propuesta busca reforzar una perspectiva donde el empleo no solo sea productivo, sino también un espacio de desarrollo personal y bienestar.

¿Desaparecerá el área de Recursos Humanos?

No. Incluso si la reforma avanzara, el área no desaparecería, sino que cambiaría su denominación.

Las funciones clave como:

Reclutamiento

Capacitación

Nómina

Relaciones laborales

seguirían existiendo, ya que son esenciales para el funcionamiento de cualquier organización.

¿Qué nombres podrían sustituir a RH?

La iniciativa sugiere adoptar términos más centrados en las personas, como:

Gestión de personas

Relaciones laborales

Experiencia del empleado

Esto responde a una tendencia global que busca humanizar el entorno laboral.

¿Qué sigue para esta propuesta?

El siguiente paso será su análisis en el Congreso. En caso de avanzar, podrían introducirse cambios o ajustes antes de una posible aprobación.

Conclusión:Por ahora, Recursos Humanos no desaparecerá, y las empresas no están obligadas a hacer ningún cambio. La iniciativa representa, más bien, un intento por transformar el lenguaje y la visión del trabajo en México, pero aún está en etapa legislativa.