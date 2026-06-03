Dos cubanos fueron arrestados, uno peleó con una adulta mayor y con su hijo por una barda en Quintana Roo

Un video documenta un incidente en una zona residencial de Quintana Roo. Un hombre con camiseta verde interactúa con una mujer mayor junto a un vehículo oscuro. Un segundo hombre con camiseta blanca se aproxima a la escena. Posteriormente, el hombre de camiseta verde y el hombre de camiseta blanca participan en un altercado físico. El contexto señala que el primer hombre es cubano y que el segundo interviene al defender a la mujer.

La Fiscalía General del Estado cumple una orden de aprehensión contra dos cubanos identificados como Alexander “N” y Andys Luis “N”, por su probable participación en delitos de lesiones y amenazas contra una mujer adulta mayor y su hijo, en el fraccionamiento Villas Morelos, en el municipio de Othón P. Blanco, de acuerdo con el titular del organismo, Raciel López Salazar.

Según la Fiscalía, el caso también deriva en una movilización convocada en redes sociales para reunirse afuera del domicilio de uno de los señalados con la intención de “lincharlo”. La autoridad asegura que su intervención evita que la protesta escale.

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Los hechos bajo investigación ocurren el 25 de mayo de este año, cuando la mujer llega a su casa en Villas Morelos y se le acerca Alexander “N”, con quien mantiene conflictos “desde hace tiempo”, de acuerdo con el relato presentado por la Fiscalía. El motivo, sostiene, es una disputa vecinal: el hombre vive junto a ella y habría construido una barda sin respetar los límites de la propiedad de la afectada.

La Fiscalía señala que, por esa situación, Alexander “N” presuntamente golpea a la mujer con un puño en la cabeza, entre la frente y el ojo, lo que le provoca sangrado. Luego, al auxiliarla su hijo, el señalamiento oficial indica que también es agredido por el mismo hombre y por su acompañante, Andys Luis “N”.

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Dos cubanos fueron detenidos en Quintana Roo por agresiones Foto: Fiscalía estatal

De acuerdo con la versión de la autoridad, tras la agresión los dos extranjeros se retiran del lugar. Más tarde, el hecho se difunde en un video compartido por usuarios en redes sociales, lo que detona la convocatoria para concentrarse en el domicilio del presunto agresor.

El titular de la Fiscalía, Raciel López Salazar, informa que el Ministerio Público solicita a un juez de Control la orden de aprehensión y la obtiene. Con ese mandato judicial, las autoridades ubican a los señalados, los detienen y los presentan ante la instancia que los requiere para el proceso correspondiente.

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La Fiscalía indica que las víctimas mantienen identidad reservada. Añade que, dentro del término constitucional, la autoridad judicial definirá la situación jurídica de Alexander “N” y Andys Luis “N”, en relación con las imputaciones por lesiones y amenazas.

López Salazar da a conocer el caso durante la conferencia de prensa de la Mesa de Seguridad. En esa misma presentación participan Cristina Torres Gómez secretaria de Gobierno; el contralmirante Julio César Gómez Torres secretario de Seguridad Ciudadana; el capitán de Navío Napoleón Ibarra jefe de la sección de Operaciones de la Secretaría de Marina; y el coronel de Caballería José Alfredo Salazar Benítez comandante del Séptimo Regimiento de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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La Fiscalía cumple una orden de aprehensión contra Alexander “N” y Andys Luis “N” , señalados por lesiones y amenazas en Villas Morelos , Othón P. Blanco .

El caso se investiga por hechos del 25 de mayo : una adulta mayor habría sido golpeada y su hijo también habría sido agredido, según la autoridad.

Un video en redes sociales detona una convocatoria para “linchar” al señalado; la Fiscalía asegura que la intervención oficial evita que la protesta escale.

Mexicano reclama mordida de perro, cubano lo golpea y casi termina linchado en Cancún

Una discusión vecinal en Cancún escaló hasta provocar ataques contra una vivienda y un fuerte operativo de seguridad. (X / Blog del Narco)

La semana pasada otra confrontación entre vecinos en Cancún terminó convirtiéndose en un episodio de violencia colectiva que movilizó a distintas corporaciones de seguridad en la Supermanzana 23, luego de que una discusión relacionada con la supuesta mordida de un perro escalara rápidamente y desatara indignación en redes sociales.

Todo comenzó cuando un ciudadano mexicano acudió a un domicilio para pedir información sobre un perro que presuntamente lo había atacado. De acuerdo con grabaciones difundidas en internet, el hombre únicamente buscaba confirmar si el animal tenía aplicada la vacuna contra la rabia y solicitó ver la cartilla de vacunación correspondiente.

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Habitantes cuestionaron la rapidez y magnitud de la movilización policiaca para proteger la vivienda del presunto agresor.

No obstante, el intercambio verbal subió de tono y terminó en una agresión física. Según versiones difundidas posteriormente, el presunto responsable fue un hombre identificado como Rigoberto “N”, de origen cubano. Las imágenes del altercado comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y generaron una ola de comentarios e indignación entre usuarios y habitantes de la zona.

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