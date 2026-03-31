Las playas del Golfo de México podrían no estar listas para Semana Santa tras derrame de hidrocarburo, advierte especialista

Más de 3.000 elementos y recursos tecnológicos se despliegan en costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas por presencia de hidrocarburos. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

A pocos días del inicio de la temporada de Semana Santa, el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México ha encendido alertas entre comunidades costeras, organizaciones ambientales y autoridades federales.

Aunque el gobierno sostiene que varias playas están en condiciones de recibir visitantes, especialistas advierten que el impacto del petróleo en la costa ocurre en un periodo crucial para la economía local.

En entrevista para Infobae, Renata Terrazas, directora ejecutiva de la Fundación Oceana en México, explicó que los derrames petroleros son incidentes frecuentes en regiones con actividad energética; el problema se agrava cuando los residuos alcanzan las playas.

“Los derrames petroleros no es algo que suceda cada mil años; desafortunadamente son algo constante, pero no siempre llegan a playa. Y cuando llegan es cuando afectan más a las comunidades costeras”, señaló.

La especialista señaló que el derrame afecta directamente la actividad turística en temporada alta.

De acuerdo con la especialista, el turismo de Semana Santa representa una fuente importante de ingresos para localidades que dependen de visitantes y actividades vinculadas al mar.

La presencia de hidrocarburos puede generar incertidumbre tanto para viajeros como para habitantes de la región.

Falta de información clara sobre el origen del derrame

Uno de los principales cuestionamientos planteados por organizaciones ambientales es la falta de información concluyente sobre el origen del vertimiento y su alcance.

Terrazas indicó que, hasta ahora, las autoridades han presentado hipótesis, pero no han confirmado con precisión qué provocó el derrame.

La especialista añadió que tampoco se ha informado con claridad la extensión total del derrame, las poblaciones afectadas ni la estrategia integral para atender la emergencia ambiental.

Las autoridades han presentado diversas hipótesis para explicar el origen del derrame.

Según explicó, la primera señal del problema no provino de reportes oficiales, sino de comunidades costeras y pescadores que comenzaron a observar chapopote en distintas playas.

A partir de estos reportes, organizaciones locales y redes comunitarias empezaron a documentar la presencia de hidrocarburos en varios puntos del litoral.

Esta información permitió identificar que el fenómeno se extendía en zonas de Veracruz y Tabasco, lo que llevó a que el tema comenzara a difundirse en medios y redes sociales.

Impactos en comunidades costeras y ecosistemas marinos

Para la especialista, uno de los aspectos más relevantes del derrame es el efecto directo en comunidades que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.

En muchas zonas costeras, la población depende principalmente de la pesca y el turismo.

El derrame representa un riesgo directo para la actividad pesquera en la región. REUTERS/Angel Hernández

Cuando ocurre un derrame, los primeros afectados suelen ser los pescadores, ya que detectan la contaminación incluso antes de que llegue a la playa.

“Los pescadores son casi siempre quienes identifican primero los derrames, porque están más mar adentro.

En ellos afecta porque se les ensucian sus lanchas, sus artes de pesca y motores, y también porque no pueden capturar ni vender su pescado si está contaminado”, explicó.

Además del impacto económico inmediato, Terrazas señaló que aún no existe información clara sobre posibles efectos en la salud de las personas que viven en zonas cercanas a las áreas afectadas.

Otro punto de preocupación es el impacto ambiental en el Golfo de México, una región que alberga una gran diversidad de especies marinas y ecosistemas clave.

Especies marinas del Golfo de México en alerta por derrame de hidrocarburos. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En esa zona se encuentran arrecifes coralinos, considerados entre los ecosistemas más vulnerables del océano.

Según explicó, aunque los arrecifes cubren solo una pequeña parte del océano, de ellos depende una proporción significativa de la vida marina.

Daños que podría generar el derrame a corto y largo plazo

Mientras continúan las evaluaciones oficiales, especialistas han advertido que los efectos de un derrame petrolero pueden ser amplios y prolongados, incluso después de retirar el hidrocarburo visible en playas.

Entre los daños señalados se encuentran:

Afectaciones económicas a pescadores y trabajadores del sector turístico en comunidades costeras.

Contaminación de playas utilizadas para actividades recreativas durante la temporada vacacional.

El derrame ha provocado daños al ecosistema marino en la zona afectada. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Daños potenciales a arrecifes coralinos y otros ecosistemas marinos sensibles.Acumulación de hidrocarburos en sedimentos del fondo marino y en tejidos de fauna marina.

Impactos prolongados en la cadena alimentaria y en la biodiversidad del Golfo de México.

De acuerdo con reportes de organizaciones ambientales, el derrame podría haber afectado alrededor de 630 kilómetros de línea de costa en el Golfo de México.

Debate sobre la responsabilidad y el papel del gobierno

En el contexto del derrame, autoridades federales han señalado que aún no se puede confirmar la responsabilidad de una empresa en particular.

La presidenta de México también ha mencionado que no existe evidencia para atribuir el incidente directamente a Petróleos Mexicanos.

Sobre este punto, Terrazas consideró que, independientemente del responsable final, corresponde al gobierno federal garantizar la investigación, la transparencia y la reparación de los daños.

Pemex es una de las principales empresas responsables de la producción de hidrocarburos en México. REUTERS/Daniel Becerril

“Así fuera Pemex, una empresa privada o quien fuera, es el gobierno federal el que tiene que dar la cara, informar, sancionar a quien resulte responsable y reparar el daño”, afirmó.

La especialista agregó que la discusión sobre si una empresa específica provocó el derrame no debe distraer de la obligación de las autoridades de atender la emergencia ambiental y apoyar a las comunidades afectadas.

También señaló que la tardanza en la difusión de información generó incertidumbre en estados que podrían verse afectados por el avance del hidrocarburo, especialmente en un periodo cercano al inicio de actividades económicas importantes como la pesca.

Acciones del gobierno federal y monitoreo del derrame

Autoridades federales han informado que continúan las investigaciones para determinar el origen del derrame.

La Secretaría de Marina señaló que se analizan tres posibles fuentes del contaminante, entre ellas un buque fondeado cerca de Coatzacoalcos y emanaciones naturales de chapopote en el Golfo.

También se informó que varias embarcaciones podrían estar relacionadas con el incidente, por lo que se realizan labores de inspección y cooperación internacional.

La SEMAR participa en labores de vigilancia en zonas marítimas afectadas. (Crédito: Secretaría de Marina)

En paralelo, dependencias federales desplegaron operativos de vigilancia y limpieza en la zona.

Hasta ahora se reporta la recolección de cientos de toneladas de residuos con hidrocarburos y trabajos de saneamiento en diversos puntos del litoral.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que, por el momento, no se ha confirmado un daño ambiental severo, aunque continúan los estudios para evaluar los efectos en ecosistemas marinos.

Llamado a mantener atención sobre la situación

Finalmente, la especialista subrayó la importancia de que la sociedad continúe informándose sobre lo que ocurre en el Golfo de México y sobre las condiciones de las comunidades costeras.

A su juicio, el seguimiento público es clave para que exista rendición de cuentas y para que se atiendan adecuadamente los daños provocados por este tipo de incidentes ambientales.

“El Golfo de México es un lugar lleno de vida, con miles de especies marinas. No podemos darle la espalda al mar ni a las comunidades que dependen de él”, concluyó.

Mientras se acerca el inicio de la temporada turística de Semana Santa, la evolución del derrame y las acciones de limpieza y monitoreo seguirán siendo determinantes para las comunidades del litoral y para la actividad económica de la región.