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Derrame de petróleo en el Golfo de México llega hasta Tamaulipas: se despliegan 3 mil personas para tareas de limpieza

El fenómeno ha ocurrido bajo condiciones meteorológicas que han complicado la contención del material nocivo

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El fenómeno ha ocurrido bajo condiciones meteorológicas que han complicado la contención del material nocivo
Más de 3.000 elementos y recursos tecnológicos se despliegan en costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas por presencia de hidrocarburos. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El Grupo Interinstitucional —integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, Pemex, la ASEA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)— informó este 30 de marzo en un comunicado conjunto del despliegue de más de 3 mil elementos y recursos tecnológicos en las costas del Golfo de México ante el derrame de hidrocarburos detectada desde el 2 de marzo, con afectaciones en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Las autoridades federales realizan labores de atención, saneamiento, investigación y mitigación ambiental para contener el impacto tanto ecológico como social de este derrame en el Golfo de México según el comunicado .

En el corte del 30 de marzo, el Grupo Interinstitucional reportó 42 toneladas de hidrocarburo recolectadas ese día en playas, con un acumulado que ya alcanza las 785 toneladas. En mar abierto, la cifra diaria ascendió a 0,6 toneladas, sumando 40,6 toneladas acumuladas.

Paralelamente, han sido atendidos 39 playas, un manglar y un estero, abarcando, solo en la jornada referida, 54.3 km de litoral para un total de 630.9 km limpiados desde el inicio de la contingencia.

El operativo mantiene en campo 47 embarcaciones, 48 vehículos, siete aeronaves, dos drones aéreos, dos submarinos y 1 kilómetro de barreras de contención. Del personal desplegado, 2 mil 200 corresponden a la Marina y 700 a Pemex, con participación activa de autoridades ambientales, municipios y organizaciones pesqueras.

Condiciones ambientales provocan que el derrame se agrave

El fenómeno ha ocurrido bajo condiciones meteorológicas que han complicado la contención del material nocivo
La reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a Coatzacoalcos complica las acciones de limpieza y contención en la región costeña. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Pemex ha identificado la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a las costas de Coatzacoalcos, lo que obligó a activar labores inmediatas de supervisión, contención y limpieza.

Este tipo de eventos, según las autoridades federales involucradas, se ve favorecido por el incremento del oleaje y los vientos desplazan el material oleoso —ya intemperizado por la exposición— hacia aguas someras y zonas costeras. Esto es común durante la temporada invernal.

El impacto sobre las poblaciones costeras ha sido motivo de preocupación debido a afectaciones en pesca, turismo y salud pública. Como respuesta, Pemex mantiene la entrega de 35 millones de pesos en apoyos directos, destinados principalmente a pescadores, así como al abastecimiento de combustible, servicios médicos móviles y contrataciones temporales de habitantes locales para tareas de saneamiento.

Continúan las investigaciones para descubrir el origen del derrame de petróleo

El fenómeno ha ocurrido bajo condiciones meteorológicas que han complicado la contención del material nocivo
Más de 3.000 elementos y recursos tecnológicos se despliegan en costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas por presencia de hidrocarburos. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Para identificar el origen exacto del hidrocarburo, el Grupo Interinstitucional, con apoyo técnico del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, mantiene en marcha vuelos de reconocimiento, análisis de corrientes y vigilancia permanente sobre manglares, estuarios y plataformas del área de Cantarell.

En este complejo, se han desplegado barreras de contención y seis embarcaciones adicionales para la dispersión mecánica del crudo, con apoyo de un dron submarino que inspecciona los ductos Akal C y Akal H. Los resultados de estas revisiones se darán a conocer una vez concluidas las labores técnicas.

En relación con posibles fuentes externas, de los 13 buques identificados en el fondeadero de Coatzacoalcos antes del inicio del evento, ya se inspeccionaron siete (cinco en Coatzacoalcos, uno en Dos Bocas y uno en Tampico), mientras los seis restantes han sido boletinados para que la comunidad marítima internacional los someta a revisión.

La investigación reglamentaria permanece a cargo de la ASEA, que el 27 de marzo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por probable comisión de delitos ambientales. Según lo estipulado en el Código Penal Federal, las sanciones por manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al medio ambiente pueden abarcar entre uno y nueve años de prisión, multas de 300 a 3 mil días de salario y la obligación de reparación y compensación del daño.

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