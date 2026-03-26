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Semarnat reconoce daño a fauna por el derrame de petróleo en el Golfo de México, niega que delfín haya muerto por hidrocarburos

El informe de las autoridades ambientales destaca que seis animales sufrieron afectaciones por el incidente

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El delfín encontrado muerto en Veracruz presenta signos de golpe, sin relación directa con el reciente derrame de hidrocarburos según las autoridades. REUTERS/Yahir Ceballos
El delfín encontrado muerto en Veracruz presenta signos de golpe, sin relación directa con el reciente derrame de hidrocarburos según las autoridades. REUTERS/Yahir Ceballos

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó este 26 de marzo que se han identificado seis ejemplares de fauna afectados por hidrocarburos tras el reciente derrame que ha impactado en Veracruz y Tabasco: tres tortugas y tres aves que recibieron atención y posteriormente fueron liberadas.

Un delfín hallado muerto presentó signos de golpe, sin relación directa con la fuga de petróleo, según precisó la funcionaria en una conferencia de prensa junto a Mariana Boy Tamborrell, titular de la (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) Profepa.

Según Mariana Boy, los reportes atendidos dentro del estado de Veracruz confirmaron la presencia de hidrocarburos solo en los seis ejemplares mencionados. El equipo especializado de Profepa fue responsable de la atención y liberación de estos animales, sin que hasta el momento se hayan detectado nuevos casos similares.

La evaluación ambiental continúa con apoyo de CONANP y CONABIO, entidades que participan en el monitoreo detallado de la fauna y flora, de acuerdo con Bárcena. Hasta ahora, según la secretaria, no se ha identificado “daño ambiental severo” vinculado al incidente, aunque las tareas de observación se mantienen.

El seguimiento de los posibles efectos sobre los ecosistemas permanece en curso con la colaboración de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental, enfatizó Bárcena.

Rocío Nahle gobernadora de Veracruz, descartó la existencia de un delfín muerto y daño por el derrame

La versión sobre el hallazgo de un delfín muerto en Alvarado carece de sustento según reportes de los ayuntamientos y brigadas de limpieza costera. REUTERS/Yahir Ceballos
La versión sobre el hallazgo de un delfín muerto en Alvarado carece de sustento según reportes de los ayuntamientos y brigadas de limpieza costera. REUTERS/Yahir Ceballos

La gobernadora de Veracruz Rocío Nahle negó el pasado 23 de marzo la existencia de casos de fauna marina afectada por el reciente derrame de petróleo en la entidad, confirmando que la única intervención registrada fue el traslado temporal de una tortuga al acuario, la cual no presentó manchas de hidrocarburo ni síntomas de contaminación.

Según la mandataria en conferencia de prensa proporcionados por la gobernadora tras consultar con Ángel Carrizales López, procurador de Medio Ambiente estatal, la revisión de la tortuga concluyó sin hallazgos de daño, permitiendo su regreso inmediato al mar.

Rocío Nahle resaltó en conferencia de prensa que la versión difundida sobre el hallazgo de un delfín muerto en Alvarado y las denuncias de fauna afectada en Agua Dulce carecen de sustento, con base en los reportes de los ayuntamientos y de las brigadas encargadas de la limpieza en la zona costera.

Gobierno de México da posibles causas del derrame de petróleo

Investigaciones señalan tres posibles fuentes del derrame: un buque fondeado, chapopoteras cerca de Coatzacoalcos y filtraciones en la región de Cantarell. REUTERS/Luis Manuel Lopez
Investigaciones señalan tres posibles fuentes del derrame: un buque fondeado, chapopoteras cerca de Coatzacoalcos y filtraciones en la región de Cantarell. REUTERS/Luis Manuel Lopez

El Gobierno de México negó cualquier responsabilidad en relación con el derrame de hidrocarburos detectado el 2 de marzo en el Golfo de México y, a través de la Secretaría de Marina, atribuyó el incidente a tres posibles fuentes identificadas mediante análisis satelitales y testimonios técnicos.

Durante su comparecencia, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles identificó tres fuentes potenciales relacionadas con el derrame, a partir de los registros satelitales y las inspecciones en campo: un buque fondeado cerca del puerto de Coatzacoalcos, áreas con chapopoteras ubicadas a cinco millas de esa ciudad y filtraciones naturales localizadas a 60 millas de Ciudad del Carmen, en la región de Cantarell.

El responsable de la Marina nacional precisó que la hipótesis del buque involucra a trece embarcaciones que estuvieron en la zona durante el periodo del derrame. De estas, cuatro permanecen en aguas mexicanas y están bajo inspección directa.

Respecto a las emanaciones naturales de las chapopoteras cercanas a Coatzacoalcos, Morales Ángeles indicó que se trata de una actividad intermitente y que, hasta ahora, “se mantienen sin emisiones visibles, aunque advirtió sobre su posible reactivación. Por su parte, las filtraciones de Cantarell se identificaron como las más contaminantes debido a que “durante marzo se han registrado emanaciones constantes y con mayor flujo”.

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