Estas son las playas afectadas por el derrame de petróleo de Dos Bocas y los riesgos a la salud de vacacionar en ellas esta Semana Santa

Diversas playas mexicanas del Golfo se han visto afectadas tras el derrame de hidrocarburos.

A pocos días de la Semana Santa, uno de los periodos vacacionales más importantes para los mexicanos, el turismo de varias playas mexicanas podría verse afectado debido al derrame de petróleo ocurrido en las cercanías de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, el cual ha provocado un daño ambiental significativo en varias playas del Golfo de México.

Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que el evento no causará afectaciones al turismo son varias las zonas que podrían tener presencia o residuos de crudo en los siguientes días.

Autoridades han desplegado medidas de limpieza y contención, recuperando hasta el momento cientos de kilogramos de materiales contaminados y más de 500 metros cúbicos de hidrocarburos; sin embargo, especialistas en medio ambienten como Greenpece aseguran que dichas medidas podrían resultar insuficientes.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son las playas que podría tener residuos de hidrocarburo y que deberías evitar en Semana Santa para prevenir daños a la salud.

Las playas más afectadas por el derrame de Dos Bocas están ubicadas principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco, abarcando unos 230 kilómetros de costa. (Foto: Facebook / Juan Carlos Atzin Calderón)

La playas más afectadas por el derrame de petróleo de Dos Bocas en México

Como mencionamos antes, las playas más afectadas por el derrame de petróleo vinculado a Dos Bocas se encuentran en los estados de Veracruz y Tabasco, a lo largo de aproximadamente 230 kilómetros de costa.

Entre las áreas y playas identificadas con mayor impacto están:

Coatzacoalcos, Veracruz

Alvarado, Veracruz

Laguna del Ostión, Veracruz (zona de importancia para la pesca y el ecosistema)

Catemaco (región de Los Tuxtlas), Veracruz

Boca del Río y playas en la ciudad de Veracruz (con afectaciones parciales)

Mecayapan, Veracruz

Pajapan, Veracruz

Tatahuicapan, Veracruz

Comunidades costeras de Tabasco cercanas al puerto de Dos Bocas

El derrame ha impactado a un total de 39 comunidades, muchas de ellas dependientes de la pesca y el turismo.

Las brigadas de limpieza continúan trabajando, pero la contaminación persiste en zonas como la Laguna del Ostión y playas cercanas a Coatzacoalcos y Alvarado.

La situación sigue bajo monitoreo ante la proximidad de la temporada de anidación de tortugas y el inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Autoridades mantienen labores de limpieza en playas como Coatzacoalcos, Alvarado, Boca del Río y la Laguna del Ostión, donde persiste la contaminación. REUTERS/Angel Hernández

Cuáles son los riesgos de nadar y vacacionar en una playa que ha sufrido un derrame de petróleo

Los riesgos de nadar y vacacionar en una playa afectada por un derrame de petróleo son diversos y pueden ser graves tanto para la salud humana como para el medio ambiente:

Riesgos para la salud humana

Irritación de piel y ojos: El contacto directo con hidrocarburos puede causar enrojecimiento, quemaduras, y erupciones en la piel, así como irritación ocular.

Problemas respiratorios: La inhalación de vapores o aerosoles provenientes del petróleo puede provocar dolor de garganta, tos, dificultad para respirar y, en casos prolongados, daños pulmonares.

Intoxicación: La exposición prolongada al petróleo y sus compuestos puede llevar a síntomas como dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos y fatiga.

Riesgo de infecciones: El petróleo puede contener bacterias y otros patógenos que, al ingresar al organismo a través de heridas o mucosas, aumentan el riesgo de infecciones.

Efectos a largo plazo: Algunos compuestos del petróleo, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, tienen potencial cancerígeno y pueden acumularse en el cuerpo tras exposiciones repetidas.

Heridas visibles en la piel de niños que nadaron de aguas que habían sufrido derrame de petróleo. Foto: Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP)

Riesgos ambientales

Contaminación de la cadena alimenticia: Peces, mariscos y otros organismos pueden bioacumular sustancias tóxicas, representando un riesgo para el consumo humano.

Afectación de ecosistemas: El petróleo daña corales, manglares, pastos marinos y zonas de anidación de tortugas y aves.

Impacto socioeconómico: La pesca, el turismo y otras actividades económicas pueden verse gravemente afectadas durante meses o años.

Recomendaciones

Evitar el contacto con el agua y la arena contaminada.

No consumir productos del mar recolectados en zonas afectadas.

Estar atento a las alertas sanitarias y ambientales emitidas por las autoridades.