Asediados por el narco: influencers en Sinaloa viven entre secuestros y asesinatos por guerra entre Los Chapitos y Los Mayos

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Los creadores de contenido e influencers originarios de Sinaloa han sido alcanzados por la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes desde septiembre de 2024 provocaron una ola de violencia en la entidad marcada por jornadas con ataques armados y asesinatos.

La desaparición de Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y repostera de Culiacán, se suma a una larga lista de personas que comparten videos en redes sociales que han sido víctimas de secuestros o asesinatos en la entidad.

Esta violencia comenzó un mes después del inicio de la disputa del cártel, antiguamente liderado por Ismael “El Mayo” Zambada, cuyo secuestro y entrega a los Estados Unidos marcó la pauta para el conflicto.

De asesinatos a secuestros: ocho creadores alcanzados por la violencia

Carmiña Castro, de 29 años de edad, fue reportada como desaparecida este domingo 29 de marzo luego de ser privada de la libertad por un grupo de sujetos armados que la interceptaron en un domicilio del Boulevard Rolando Arjona Amabilis en Culiacán.

Medios locales detallaron que los hombres se trasladaban a bordo de una camioneta y la obligaron a subir a la fuerza para huir con rumbo desconocido. La joven compartía contenido de su emprendimiento llamado “Rosa Dely”.

La joven compartía contenido sobre su emprendimiento. Foto: Instagram

La Nicholette

El 21 de enero pasado, Nicole Pardo Molina, tiktoker e influencer conocida como “La Nicholette” fue secuestrada por dos sujetos armados cuando se encontraba en el fraccionamiento Isla Musala en Culiacán.

La camioneta de la joven grabó el momento en el que los sujetos la interceptaron y la obligaron a subir a un vehículo, dejando su unidad abandonada.

El gobernador del estado se dijo sorprendido de ver el video en el que se observa cuando la joven fue privada de su libertad por dos personas jóvenes. (IG)

Tres días después, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la localización con vida de la joven, quien previamente apareció en un video siendo obligada a decir que tenía vínculos con Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, líder de la facción de Los Mayos.

Agustín Paúl “El Pinky”

El cuerpo de Agustín Paúl, de 22 años de edad, fue localizado con huellas de violencia y disparos de arma de fuego el 10 de enero de 2025 sobre La Costerita del libramiento Benito Juárez en Culiacán.

El influencer contaba con 32.7 mil seguidores en IG. Crédito: IG @dpaul04_

Horas después, circuló en redes sociales un video donde “El Pinky” aparece bajo custodia de presuntos sicarios de Los Chapitos confesando que entregaba información de esta facción a una célula antagónica.

El joven no apareció en los volantes lanzados en Sinaloa, pero durante su asesinato se le vinculó con la organización criminal en disputa.

Gael Castro “Gail Castro”

Gael Castro Cárdenas, conocido como “Gail Castro”, fue asesinado el 28 de marzo de 2025 cuando se encontraba en un restaurante en Ensenada, Baja California.

El hermano del tiktoker Markitos Toys fue asesinado el 28 de marzo en un restaurante en Ensenada, Baja California. (Foto: @gailcastro, Instagram)

El influencer de 32 años de edad y originario de Culiacán, era hermano de Marcos Eduardo, conocido como “Markitos Toys”. Ambos fueron vinculados en narcovolantes por presuntos nexos con Los Chapitos.

Camilo Ochoa

El influencer fue asesinado el sábado 16 de agosto de 2025 en el municipio de Temixco, Morelos, cuando fue agredido a tiros al interior de un domicilio.

Ochoa realizaba contenido en redes sociales en el que hablaba sobre narcotráfico y sus experiencias al ser exmiembro del Cártel de Sinaloa. Además, hablaba sobre la disputa entre las facciones de la organización criminal.

Tras la ejecución de Gail Castro, hermano de Markitos Toys, el exintegrante del Cártel de Sinaloa y ahora youtuber, Camilo Ochoa, denunció una ofensiva criminal contra influencers en Sinaloa. (Captura de pantalla)

Camilo Ochoa también apareció en narcovolantes que fueron lanzados por avionetas en enero del mismo año en Sinaloa, donde se boletinó a cantantes e influencers por presuntos nexos con Los Chapitos.

Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”

El creador de contenido fue asesinado el 9 de diciembre de 2024 al sur de Culiacán cuando se encontraba con su esposa. Un grupo de civiles armados los interceptaron y lo atacaron a tiros.

Leovardo Aispuro fue boletinado en enero por presuntos vínculos y apoyo a Los Chapitos.

(Youtube/Gordo Peruci)

Miguel Vivanco “El Jasper”

Este creador de contenido fue localizado sin vida el 23 de noviembre de 2024 en un camino de terracería en la sindicatura de El Quemadito, a un costado de la maxipista Culiacán-Mazatlán, luego de ser reportado como desaparecido.

“El Jasper” también apareció en narcovolantes lanzados en Culiacán que lo acusaban de vínculos con Los Chapitos.

Crédito: Redes sociales

Juan Carlos “El Chilango”

El 19 de octubre de 2024, el creador de contenido Juan Carlos, conocido como “El Chinalgo”, fue asesinado en la Isla Musala de Culiacán, cuando se encontraba vendiendo golosinas en una carriola y un grupo de civiles armados le disparó en varias ocasiones.

El influencer, en múltiples ocasiones, hizo alusión a la facción de Los Chapitos. Además de que fue boletinado en narcovolantes lanzados desde avionetas en enero de 2025 en los que se le acusó de ser su “financiero y colaborador cercano”.

Asesinan a Juan Carlos, "El Chilango", tiktoker que hacía alusión a Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa (Captura de Pantalla)

La desaparición y asesinatos de influencers han ocurrido luego de la disputa entre las facciones que integraban el Cártel de Sinaloa, ahora lideradas por los hijos de sus exlíderes: Iván Archivaldo Guzmán (hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán" e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco” (hijo de “El Mayo” Zambada).

A más de un año y medio del inicio de la guerra del cártel, se han registrado en Sinaloa cerca de 3 mil homicidios, enmarcados por desapariciones, ataques armados, detenciones y secuestros.