México

Asediados por el narco: influencers en Sinaloa viven entre secuestros y asesinatos por guerra entre Los Chapitos y Los Mayos

Desde septiembre de 2024, creadores de contenido también han sido víctimas en la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa

Guardar
Influencers y creadores de contenido alcanzados por la violencia en Sinaloa
Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Los creadores de contenido e influencers originarios de Sinaloa han sido alcanzados por la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes desde septiembre de 2024 provocaron una ola de violencia en la entidad marcada por jornadas con ataques armados y asesinatos.

La desaparición de Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y repostera de Culiacán, se suma a una larga lista de personas que comparten videos en redes sociales que han sido víctimas de secuestros o asesinatos en la entidad.

Esta violencia comenzó un mes después del inicio de la disputa del cártel, antiguamente liderado por Ismael “El Mayo” Zambada, cuyo secuestro y entrega a los Estados Unidos marcó la pauta para el conflicto.

De asesinatos a secuestros: ocho creadores alcanzados por la violencia

Carmiña Castro, de 29 años de edad, fue reportada como desaparecida este domingo 29 de marzo luego de ser privada de la libertad por un grupo de sujetos armados que la interceptaron en un domicilio del Boulevard Rolando Arjona Amabilis en Culiacán.

Medios locales detallaron que los hombres se trasladaban a bordo de una camioneta y la obligaron a subir a la fuerza para huir con rumbo desconocido. La joven compartía contenido de su emprendimiento llamado “Rosa Dely”.

Carmiña Castro desaparecida en Sinaloa
La joven compartía contenido sobre su emprendimiento. Foto: Instagram

La Nicholette

El 21 de enero pasado, Nicole Pardo Molina, tiktoker e influencer conocida como “La Nicholette” fue secuestrada por dos sujetos armados cuando se encontraba en el fraccionamiento Isla Musala en Culiacán.

La camioneta de la joven grabó el momento en el que los sujetos la interceptaron y la obligaron a subir a un vehículo, dejando su unidad abandonada.

Rubén Rocha Moya da nuevos detalles del caso de la tiktoker La Nicholette
El gobernador del estado se dijo sorprendido de ver el video en el que se observa cuando la joven fue privada de su libertad por dos personas jóvenes. (IG)

Tres días después, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la localización con vida de la joven, quien previamente apareció en un video siendo obligada a decir que tenía vínculos con Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, líder de la facción de Los Mayos.

Agustín Paúl “El Pinky”

El cuerpo de Agustín Paúl, de 22 años de edad, fue localizado con huellas de violencia y disparos de arma de fuego el 10 de enero de 2025 sobre La Costerita del libramiento Benito Juárez en Culiacán.

Asesinan a otro influencer en Culiacán
El influencer contaba con 32.7 mil seguidores en IG. Crédito: IG @dpaul04_

Horas después, circuló en redes sociales un video donde “El Pinky” aparece bajo custodia de presuntos sicarios de Los Chapitos confesando que entregaba información de esta facción a una célula antagónica.

El joven no apareció en los volantes lanzados en Sinaloa, pero durante su asesinato se le vinculó con la organización criminal en disputa.

Gael Castro “Gail Castro”

Gael Castro Cárdenas, conocido como “Gail Castro”, fue asesinado el 28 de marzo de 2025 cuando se encontraba en un restaurante en Ensenada, Baja California.

El hermano del tiktoker Markitos Toys fue asesinado el 28 de marzo en un restaurante en Ensenada, Baja California.
El hermano del tiktoker Markitos Toys fue asesinado el 28 de marzo en un restaurante en Ensenada, Baja California. (Foto: @gailcastro, Instagram)

El influencer de 32 años de edad y originario de Culiacán, era hermano de Marcos Eduardo, conocido como “Markitos Toys”. Ambos fueron vinculados en narcovolantes por presuntos nexos con Los Chapitos.

Camilo Ochoa

El influencer fue asesinado el sábado 16 de agosto de 2025 en el municipio de Temixco, Morelos, cuando fue agredido a tiros al interior de un domicilio.

Ochoa realizaba contenido en redes sociales en el que hablaba sobre narcotráfico y sus experiencias al ser exmiembro del Cártel de Sinaloa. Además, hablaba sobre la disputa entre las facciones de la organización criminal.

Camilo Ochoa arremetió contra La Mayiza. (Captura de pantalla)
Tras la ejecución de Gail Castro, hermano de Markitos Toys, el exintegrante del Cártel de Sinaloa y ahora youtuber, Camilo Ochoa, denunció una ofensiva criminal contra influencers en Sinaloa. (Captura de pantalla)

Camilo Ochoa también apareció en narcovolantes que fueron lanzados por avionetas en enero del mismo año en Sinaloa, donde se boletinó a cantantes e influencers por presuntos nexos con Los Chapitos.

Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”

El creador de contenido fue asesinado el 9 de diciembre de 2024 al sur de Culiacán cuando se encontraba con su esposa. Un grupo de civiles armados los interceptaron y lo atacaron a tiros.

Leovardo Aispuro fue boletinado en enero por presuntos vínculos y apoyo a Los Chapitos.

(Youtube/Gordo Peruci)
(Youtube/Gordo Peruci)

Miguel Vivanco “El Jasper”

Este creador de contenido fue localizado sin vida el 23 de noviembre de 2024 en un camino de terracería en la sindicatura de El Quemadito, a un costado de la maxipista Culiacán-Mazatlán, luego de ser reportado como desaparecido.

“El Jasper” también apareció en narcovolantes lanzados en Culiacán que lo acusaban de vínculos con Los Chapitos.

Miguel Vivanco, 'El Jasper'
Crédito: Redes sociales

Juan Carlos “El Chilango”

El 19 de octubre de 2024, el creador de contenido Juan Carlos, conocido como “El Chinalgo”, fue asesinado en la Isla Musala de Culiacán, cuando se encontraba vendiendo golosinas en una carriola y un grupo de civiles armados le disparó en varias ocasiones.

El influencer, en múltiples ocasiones, hizo alusión a la facción de Los Chapitos. Además de que fue boletinado en narcovolantes lanzados desde avionetas en enero de 2025 en los que se le acusó de ser su “financiero y colaborador cercano”.

Sinaloa - Juan Carlos - El Chilango - México
Asesinan a Juan Carlos, "El Chilango", tiktoker que hacía alusión a Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa (Captura de Pantalla)

La desaparición y asesinatos de influencers han ocurrido luego de la disputa entre las facciones que integraban el Cártel de Sinaloa, ahora lideradas por los hijos de sus exlíderes: Iván Archivaldo Guzmán (hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán" e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco” (hijo de “El Mayo” Zambada).

A más de un año y medio del inicio de la guerra del cártel, se han registrado en Sinaloa cerca de 3 mil homicidios, enmarcados por desapariciones, ataques armados, detenciones y secuestros.

Temas Relacionados

influencerscreadores de contenidoLos ChapitosSinaloaasesinatossecuestrosLos MayosCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum responde a colectivos buscadores y rechaza omisiones: “Nunca hemos negado la responsabilidad”

La presidenta de México rechaza minimizar crisis de personas desaparecidas y asegura acompañamiento a personas buscadoras

Sheinbaum responde a colectivos buscadores y rechaza omisiones: “Nunca hemos negado la responsabilidad”

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 30 de marzo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 30 de marzo

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Este final, que no se transmitió por televisión abierta, ofrece una versión distinta al cierre original

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Sobre el caso Nicolás Maduro, la presidenta reitera que México mantiene su principio constitucional de no intervención

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

Este lunes se esperan ligeras lluvias alrededor de toda la República Mexicana, por lo que habrá que estar bien abrigados y prevenidos

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Hoy se define si estudiante que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán será vinculado a proceso

Tráfico de armas de Arizona alimenta la violencia del narco en México, revela The Guardian

Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa

EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de marzo: manifestantes realizan bloqueos intermitentes en Reforma y Florencia

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Mónica Noguera sorprende con propuesta matrimonial a Nacho Cano tras ser vinculada con Paco Zea

Marcela Mistral admite que la rechazaron en Supernova y desata polémica con Ring Royale: “Si me dijeron que no, que no me querían”

Qué es el TDAH, el trastorno del neurodesarrollo que confesó tener Alfredo Adame

Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

DEPORTES

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien”

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos