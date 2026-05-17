Jonas Brothers rinden homenaje a México con la playera de la selección y máscaras de luchadores

Joe Jonas posa con una colorida máscara de lucha libre mexicana. (Joe Jonas TikTok)

El cierre del primer día del festival Tecate Emblema tuvo como protagonistas a los Jonas Brothers, quienes se presentaron ante miles de seguidores en el Autódromo Hermanos Rodríguez este 16 de mayo.

El público vivió una noche de entusiasmo y nostalgia durante la actuación del trío, que repasó casi dos décadas de carrera musical.

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La cita en la Ciudad de México marcó el regreso de los hermanos al país, tras una ausencia de varios meses desde su última visita.

La emoción entre los asistentes creció conforme avanzaba la noche, con un repertorio que incluyó éxitos recientes como “Sucker” y “Only Human”, además de clásicos como “SOS”, “Lovebug” y “Year 3000”, canciones que han acompañado a sus seguidores desde los primeros años de la carrera musical de los hermanos.

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Un gesto especial: camisetas de la Selección Mexicana en el escenario

Durante el espectáculo, la banda no solo interpretó sus grandes éxitos, sino que ofreció momentos únicos de interacción con el público.

Uno de los momentos más celebrados de la noche se produjo cuando Joe y Kevin Jonas aparecieron luciendo prendas inspiradas en la Selección Mexicana.

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Joe optó por portar un jersey oficial, mientras Kevin eligió una chamarra alusiva al equipo nacional, lo que desató una ola de gritos y aplausos entre los asistentes.

La imagen de los artistas con los colores de México fue recibida con entusiasmo, reafirmando el vínculo especial entre la agrupación y sus seguidores mexicanos.

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El gesto se convirtió rápidamente en uno de los puntos más comentados del festival, al destacar la cercanía de los músicos con la cultura del país anfitrión.

Además, durante la presentación, Joe expresó su aprecio a los fans mexicanos con palabras emotivas y una invitación a disfrutar el momento: “Es muy bueno estar de vuelta, los amamos, mi corazón está lleno. Ahora, si es tu primer concierto de los Jonas Brothers o el primero de tu vida, no será el último. Hagan mucho ruido, México”.

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La respuesta de la audiencia fue inmediata, con muestras de cariño y euforia que incluyeron gritos para cada integrante. Estas manifestaciones reforzaron la atmósfera de celebración que dominó la noche.

Antes de despedirse, los Jonas Brothers prometieron regresar pronto a México, aunque no se precisaron una fecha para el próximo encuentro.

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La llegada a México: máscaras de luchadores y mensajes en redes sociales

Previo al Tecate Emblema, los Jonas Brothers recurrieron a las redes sociales para estrechar lazos con el público mexicano mediante videos que pronto se hicieron virales.

Al arribar a la capital, Joe Jonas compartió un video usando una máscara de luchador, elemento típico de la cultura mexicana, y caminó con actitud desafiante evocando a figuras emblemáticas del cine y la lucha libre.

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El clip incluyó un fragmento sonoro tomado de una película de superhéroes, donde se reflexiona sobre la identidad y el valor simbólico de la máscara.

En la publicación, Joe escribió en español: “Ya aterrizamosss CDMX”, remarcando su entusiasmo por regresar al país.

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El cantante compartió este video en redes sociales tras su llegada a la capital mexicana para el festival Tecate Emblema 2026.

La interacción no se limitó ahí. Joe Jonas también publicó un video bailando el remix “Vaquero” de Bellakath, con la Ciudad de México de fondo.

Con este gesto, el cantante reiteró su emoción por reencontrarse con el público mexicano, generando una ola de reacciones positivas entre los fans.

El video, compartido en TikTok por Joe Jonas, muestra al artista realizando una coreografía con la canción "Vaquero" de Bellakath.

A estas publicaciones se sumó un video de la banda recreando una escena de telenovela mexicana, donde los hermanos interpretaron el audio viral “¡A lo que yo vine fue a esto!” con dramatismo y humor, en una clara alusión al género.

El guiño tuvo una respuesta entusiasta y miles de comentarios de seguidores que celebraron la referencia a la cultura digital mexicana.

Joe y Nick Jonas recrean escena de telenovela mexicana.

Estos gestos forman parte de una serie de muestras de aprecio que los músicos han tenido hacia México a lo largo de los años, como ondear la bandera nacional en conciertos y utilizar referencias a la cultura popular en sus interacciones con los fans mexicanos.