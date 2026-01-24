Tiktoker La Nicholette apareció en video tras secuestro: “Trabajo con Mayito Flaco”

La TikToker leyó un mensaje donde exlicpo que presuntamente trabajaría para Los Mayos Foto: X

La circulación de un video en el que Nicole Pardo, conocida como “La Nicholette”, lee un mensaje con un tono poco habitual frente a la cámara ha intensificado las inquietudes sobre su paradero y las circunstancias actuales en torno a su caso.

El material, dado a conocer después de su desaparición, no respondió a las demandas de claridad y, por el contrario, profundizó la preocupación al mostrarla pronunciando acusaciones de presunta corrupción policial, delitos violentos y vínculos con organizaciones criminales. Estas escenas, interpretadas como un posible mensaje grabado bajo presión, incrementaron la alarma pública y renovaron el llamado social para obtener respuestas concretas sobre su situación.

Esta afirmación se sumó a las versiones no oficiales que circulan en el ámbito local sobre una posible relación del caso con la organización mencionada, aunque ninguna autoridad ha proporcionado una confirmación formal al respecto.

Según usuarios de plataformas sociales y fuentes ciudadanas, “La Nicholette” habría lanzado aseveraciones de alto riesgo. En el material, la influencer declara: “Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de ‘El Mayito flaco’. Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración 028, 025, 509, 501 y 004. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán. Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé en mover tiros, armas y dinero. Siempre les ayudé. Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violaron y quemado.”

Al término de la grabación, la joven influencer realizó una petición específica: “Por favor, den con el pareo del menor de edad llamado Debanhi Gustavo Hernández Valdez, que secuestraron el 21 de julio 2025 en la colonia 4 de marzo.” Además, señaló de manera directa a “La Mayiza” como responsable de haber iniciado una confrontación contra “Los Chapitos” en el estado de Sinaloa, lo que habría desencadenado una cadena de violencia y secuestros.

Esta lectura que pareciera forzada y con un tono alejado de su estilo comunicacional habitual ha sido interpretada como prueba de que el discurso pudo haber sido impuesto, reforzando la teoría de que su libertad estaría restringida a pesar de la difusión de este video.

El caso de Nicole Pardo adquirió notoriedad pública el martes 20 de enero, cuando medios locales informaron sobre su secuestro en la zona de Isla Musala, un sector exclusivo de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con el reporte realizado a las 15:55 al número de emergencia 911, la joven fue interceptada mientras estaba en una plaza comercial. Su vehículo, una Tesla Cybertruck color morado/lila, registró lo sucedido a través de sus cámaras integradas, aportando imágenes al caso. En ellas se observa cómo un automóvil blanco se aproxima al lugar, descendiendo de él un individuo armado. Tras un forcejeo con al menos dos hombres, Nicole Pardo fue sometida y subida a un automóvil reportado como robado, quedando su camioneta encendida y abandonada en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial que esclarezca ni el estado de la influencer ni las condiciones bajo las que fue producido el video difundido. La escasez de información verificada ha sido uno de los elementos que mayor viralidad ha dado al caso y ha intensificado la presión pública. La comunidad digital y local se mantiene atenta a los avances, mientras se multiplican las dudas y persiste la incertidumbre sobre el destino de “La Nicholette”.

Venta de productos con referencias criminales

Uno de los puntos centrales del comunicado federal se refiere a la actividad comercial de Nicole Pardo Molina. Las autoridades señalaron que la joven “es creadora de contenido en redes sociales, principalmente en plataformas como Snapchat, Instagram y TikTok” y que “administraba el sitio denominado ‘Nicholette Shop’”.

En ese espacio, indicaron, “comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo ‘Los Chapitos’”. Esta información fue integrada a las líneas de investigación abiertas tras su desaparición.

