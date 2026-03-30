Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa

Carmiña Castro comparte contenido en redes sociales sobre reportería y su negocio local en Culiacán. Foto: Instagram

Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y repostera, fue reportada como desaparecida luego de ser privada de la libertad por un grupo de sujetos armados que la interceptaron en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), la joven de 29 años de edad fue vista por última vez este domingo 29 de marzo en un domicilio ubicado en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis, en Culiacán.

Su desaparición ocurrió cuando se encontraba acompañada de su esposo y su hijo. Alrededor de las 18:00 horas, un grupo de sujetos armados a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan color gris los interceptaron y se llevaron a la joven a la fuerza, reportaron medios locales.

Carmiña Castro vestía una blusa, pants y tenis color negro cuando fue vista por última vez. Entre sus señas particulares se encuentran un tatuaje en la nuca con el nombre de “Tessio”, otro en la mano derecha de “Adamelia 1717″, mientras que en el dedo medio de la mano izquierda tiene la letra “T” y un corazón.

¿Quién es Carmiña Castro?

Carmiña Castro, influencer y repostera de “Rosa Dely”, fue privada de la libertad por un grupo armado en el norte de Culiacán. (rosadelyy_/FGE Sinaloa)

Carmiña Miroslava Castro Salazar es conocida en Culiacán y redes sociales por su emprendimiento de repostería llamado “Rosa Dely”, en el que vende cupcakes, fresas con crema, pasteles, donas, entre otros panes y postres.

En sus redes sociales cuenta con más de 3 mil seguidores, a quienes ofrece desde pedidos personalizados hasta una amplia variedad de postres y alimentos.

La joven también comenzó su trabajo como repostera en YouTube, donde compartía recetas de alimentos dulces y algunos salados. Desde el 2020, su contenido también se enfocó en mostrar salidas y convivencias con sus cuatro hijos; sin embargo, su último video lo subió en 2023.

La última historia publicada por la joven fue alrededor de las 18:00 horas de este domingo. En su cuenta personal de Instagram compartió un aguachile de “Pica-Mar”, el cual promocionó debido a su sabor.

Foto: Instagram

La desaparición de la joven también fue reportada por el colectivo Sabuesos Guerreras, quienes a través de sus redes sociales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a la joven repostera y creadora de contenido.

Este hecho ocurre en un contexto de violencia en el estado debido a la guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

La disputa interna comenzó tras el secuestro y entrega a las autoridades de Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel, por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Desde esa fecha, la entidad ha registrado más de 2 mil 900 homicidios hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. Además, los habitantes viven jornadas violentas por la desaparición de personas, robos y ataques armados.

La desaparición de Carmiña Castro se suma a la de Nicole Pardo Molina, tiktoker e influencer conocida como “La Nicholette”, que fue secuestrada por sujetos armados el 21 de enero en el fraccionamiento de Isla Musala en Culiacán. Tres días después fue localizada con vida.