¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del domingo 17 de mayo

Antes de salir a la calle, consulta el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.
La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.
Con los resultados del estado del oxígeno, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.
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Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 17 de mayo para la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país señaló que la calidad del aire es “Mala” este domingo en la Ciudad de México y el Estado de México.
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Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Alto” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 3, esto significa que “necesita protección” frente a los rayos del sol.
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Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.
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Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
- Tlalpan (AJM): Aceptable
- Benito Juárez (BJU): Mala
- Azcapotzalco (CAM): Mala
- Coyoacán (CCA): Mala
- Cuajimalpa (CUA): Aceptable
- Gustavo A. Madero (GAM): Mala
- Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento
- Iztacalco (IZT): Mala
- Venustiano Carranza (MER): Mala
- Miguel Hidalgo (MGH): Mala
- Álvaro Obregón (PED): Mala
- Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
- Iztapalapa (SAC): Aceptable
- Tláhuac (TAH): Aceptable
- Coyoacán (UAX): Aceptable
- Iztapalapa (UIZ): Mala
Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
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- Atizapán (ATI): Mala
- Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
- Cuautitlán Izcalli (CUT): Mala
- Naucalpan (FAC): Mala
- Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
- Ecatepec (LLA): Mala
- Anexo de Tlalnepantla (LPR): Mala
- Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
- Ecatepec (SAG): Mala
- Tlalnepantla (TLA): Mala
- Tultitlán (TLI): Mala
- Coacalco (VIF): Buena
- Ecatepec (XAL): Mala
Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
La calidad del aire en CDMX
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
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El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
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