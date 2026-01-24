Localizan con vida a la tiktoker “La Nicholette” tras ser secuestrada en Sinaloa

El gobernador del estado se dijo sorprendido de ver el video en el que se observa cuando la joven fue privada de su libertad por dos personas jóvenes. (IG)

Nicole Pardo Molina, tiktoker e influencer conocida como “La Nicholette”, fue localizada con vida luego de haber sido secuestrada por dos sujetos armados cuando se encontraba en el fraccionamiento Isla Musala en Culiacán, Sinaloa.

Fue la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa quien confirmó la localización de la joven este sábado 24 de enero, luego de que permaneció tres días en calidad de desaparecida.

Las autoridades detallaron que la joven ya se encuentra con sus familiares luego de ser liberada.

Hasta el momento no se han revelado más detalles acerca de las condiciones en las que fue localizada, por lo que espera que sea en las siguientes horas cuando las autoridades brinden mayor información.

Hallada tras publicación de video en redes sociales

No se reportan personas detenidas por el secuestro de la joven. Foto: FGE Sinaloa

Su hallazgo con vida ocurre un día después de que se difundió un video en redes sociales en el que aparece “La Nicholette” leyendo un mensaje en el que mencionó estar vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

“Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de ‘El Mayito Flaco’. Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración 028, 025, 509, 501 y 004. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán”, declaró la tiktoker.

La lectura de la joven se observa de manera forzada y con un estilo alejado de su comunicación habitual, lo que fue interpretado como una posible muestra de que la obligaron a realizar las declaraciones.

La Tiktoker La Nicholette apareció en un video y habló de trabajar para El Mayito Flaco Crédito: Redes Sociales

Cybertruck de la tiktoker grabó el momento de su secuestro

El martes 20 de enero se reportó el secuestro de Nicole Pardo Molina cuando se encontraba en un estacionamiento junto a su camioneta de la marca Tesla, modelo Cybertruck, reconocida en la ciudad de Culiacán por su característico color lila.

Medios locales detallaron que el hecho se registró alrededor de las 15:33 horas, en la plaza comercial “11:11″, ubicada en la intersección de San Esteban y Avenida Tachichilte, dentro del fraccionamiento Isma Musala de Culiacán.

La Cybertruck de la joven grabó el momento en el que dos sujetos armados la obligaron a subir a un vehículo color blanco para después llevársela con rumbo desconocido.

Momento en que sujetos armados se llevan a "La Nicholette". Crédito: Redes sociales

Autoridades federales informaron que “La Nicholette” cuenta con doble nacionalidad. Nicole Pardo es identificada por crear contenido en redes sociales como Snapchat, Instagram y TikTok, además de administrar el sitio denominado “Nicholette Shop”.

En su página comercializaba artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, así como de la facción liderada por sus hijos, denominada Los Chapitos.

Luego de su secuestro, las autoridades desplegaron operativos de búsqueda en distintas zonas del estado. El gobernador, Rubén Rocha Moya, informó que también se estarían implementando helicópteros para dar con la joven.