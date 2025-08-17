México

Reportan asesinato del influencer Camilo Ochoa en Morelos: fue señalado en volantes por nexos con Los Chapitos

El sinaloense fue atacado a tiros en su domicilio localizado en Temixco

Por Ale Huitron

Guardar
Tras la ejecución de Gail
Tras la ejecución de Gail Castro, hermano de Markitos Toys, el exintegrante del Cártel de Sinaloa y ahora youtuber, Camilo Ochoa, denunció una ofensiva criminal contra influencers en Sinaloa. (Captura de pantalla)

La tarde de este sábado fue asesinado el influencer Camilo Ochoa Delgado, quien a principios de año fue señalado en volantes por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo El Sol de Sinaloa, su asesinato ocurrió en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca del municipio de Temixco, en Morelos.

Alrededor de las 17:00 horas se reportaron detonaciones de arma de fuego por parte de familiares del influencer. Testigos del hecho detallaron que en la agresión estaría involucrado un hombre, quien habría huido a bordo de un vehículo tras el ataque.

Ochoa, quien realizaba contenido sobre narcotráfico, fue localizado en el baño del inmueble con impactos de arma de fuego.

El periodista Carlos Jiménez, compartió una imagen que muestra al hombre vestido con un pantalón gris y camisa negra, quien terminó tirado en el piso y con visibles manchas de sangre.

El influencer realizó una transmisión
El influencer realizó una transmisión en sus redes sociales pocas horas antes de morir. Foto: Captura de pantalla / YouTube

La fotografía corresponde con la vestimenta que el influencer portaba este sábado. En una última transmisión, realizada cerca de las 13:00 horas, Ochoa mostró la ropa que usaría y la manera en que se preparaba para sus actividades.

Señalado en volantes por nexos con Los Chapitos

El pasado 9 de enero fueron lanzados volantes en el municipio de Culiacán, Sinaloa, en contra de un grupo de músicos y creadores de contenido por sus presuntos nexos con la facción de Los Chapitos, dirigida por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los folletos, impresos en blanco y negro, contaban con los rostros y nombres de un total de 25 personas, entre las que se encontraban Markitos Toys, Kevin Castro, Gail Castro, Peso Pluma, Camilo Ochoa, entre otros.

Crédito: Redes sociales
Crédito: Redes sociales

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Camilo OchoaLos ChapitosCártel de SinaloaMorelosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los cárteles con los que tendrían vínculos los 11 narcopolíticos revelados por periodistas

El proyecto es desarrollado por Defensorxs, Óscar Balderas y Luis Chaparro para tener un registro de funcionarios con presuntos nexos con el crimen organizado

Cuáles son los cárteles con

Día del Abuelo 2025: adultos mayores con INAPAM pueden obtener descuentos en estos lugares

Las personas con esta credencial pueden obtener beneficios y descuentos en restaurantes o establecimientos comerciales

Día del Abuelo 2025: adultos

Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes

Ambas se presentaron al pesaje realizado la tarde de hoy 16 de agosto previo a su enfrentamiento en CDMX

Alana Flores vs Gala Montes:

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Desde misterios hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

El ranking de lo más

Tromba marina sorprende a turistas y locales en Quintana Roo

El embudo permaneció sobre las aguas y no tocó tierra firme, descartándose daños en instalaciones turísticas o viviendas costeras de la zona

Tromba marina sorprende a turistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles son los cárteles con

Cuáles son los cárteles con los que tendrían vínculos los 11 narcopolíticos revelados por periodistas

Rescatan a niña que fue secuestrada tras ser encargada por su madre para ir a trabajar en Edomex: hay dos detenidos

Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF

Quién es Isadora Lagos: el perfil criminal de Miss Guerrero detenida con armas exclusivas del Ejército

Un narcocampamento, equipo antidrones y hasta granadas: lo asegurado por Fuerzas Federales en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Alana Flores vs Gala Montes:

Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito gana una prueba por primera vez la tarde de hoy 16 de agosto

“La ching* de tu vida te voy a dar”: El último mensaje de Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

Ángela Aguilar reaparece con impactante peinado tras polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha

DEPORTES

Alana Flores vs Gala Montes:

Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes

Juárez sorprende y le quita los 3 puntos a Chivas en el estadio Akron

“La ching* de tu vida te voy a dar”: El último mensaje de Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

Triplemanía 33 EN VIVO: Los resultados del magno evento de la Triple A

Las gemelas Cueva hacen historia consiguen oro en Panamericanos junios con solo 14 años