Reportan asesinato del influencer Camilo Ochoa en Morelos: fue señalado en volantes por nexos con Los Chapitos

Tras la ejecución de Gail Castro, hermano de Markitos Toys, el exintegrante del Cártel de Sinaloa y ahora youtuber, Camilo Ochoa, denunció una ofensiva criminal contra influencers en Sinaloa. (Captura de pantalla)

La tarde de este sábado fue asesinado el influencer Camilo Ochoa Delgado, quien a principios de año fue señalado en volantes por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo El Sol de Sinaloa, su asesinato ocurrió en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca del municipio de Temixco, en Morelos.

Alrededor de las 17:00 horas se reportaron detonaciones de arma de fuego por parte de familiares del influencer. Testigos del hecho detallaron que en la agresión estaría involucrado un hombre, quien habría huido a bordo de un vehículo tras el ataque.

Ochoa, quien realizaba contenido sobre narcotráfico, fue localizado en el baño del inmueble con impactos de arma de fuego.

El periodista Carlos Jiménez, compartió una imagen que muestra al hombre vestido con un pantalón gris y camisa negra, quien terminó tirado en el piso y con visibles manchas de sangre.

El influencer realizó una transmisión en sus redes sociales pocas horas antes de morir. Foto: Captura de pantalla / YouTube

La fotografía corresponde con la vestimenta que el influencer portaba este sábado. En una última transmisión, realizada cerca de las 13:00 horas, Ochoa mostró la ropa que usaría y la manera en que se preparaba para sus actividades.

Señalado en volantes por nexos con Los Chapitos

El pasado 9 de enero fueron lanzados volantes en el municipio de Culiacán, Sinaloa, en contra de un grupo de músicos y creadores de contenido por sus presuntos nexos con la facción de Los Chapitos, dirigida por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los folletos, impresos en blanco y negro, contaban con los rostros y nombres de un total de 25 personas, entre las que se encontraban Markitos Toys, Kevin Castro, Gail Castro, Peso Pluma, Camilo Ochoa, entre otros.

Crédito: Redes sociales

*Información en desarrollo...