De Gail Castro a Camilo Ochoa: los influencers asesinados y boletinados por nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Seis influencers sinaloenses han sido asesinados desde el inicio de la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos. (Foto: @gailcastro, Instagram|Captura de pantalla YouTube)

El asesinato del influencer Camilo Ochoa se suma a los recientes homicidios de al menos cuatro creadores de contenido que también aparecieron en volantes lanzados en Culiacán, Sinaloa, y que los señalaban por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos.

Desde el pasado 9 de septiembre de 2024 el Cártel de Sinaloa se mantiene en una guerra interna que provocó una ola de violencia en el estado tras la captura en julio del mismo año de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal.

El 9 de enero de 2025 fueron lanzados narcovolantes desde una avioneta en distintos puntos de Culiacán que acusaban tanto a creadores de contenido como a cantantes, entre los que se encontraban Camilo Ochoa, Peso Pluma, Markitos Toys, Gail Castro, entre otros.

A once meses de intensas jornadas de violencia, el asesinato de Ochoa se suma a una lista de cinco creadores de contenido que también fueron señalados por vínculos con esta facción del cártel, aunque uno de ellos no fue boletinado.

Juan Carlos “El Chilango”

Asesinan a Juan Carlos, "El Chilango", tiktoker que hacía alusión a Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa (Captura de Pantalla)

El 19 de octubre de 2024 fue asesinado el creador de contenido Juan Carlos, conocido como “El Chilango” en la Isla Musala de Culiacán.

Fue alrededor de las 19:45 horas, cuando el influencer se encontraba vendiendo golosinas en una carriola, que un grupo de civiles armados se aproximó al lugar y abrió fuego en su contra. “El Chilango” murió en el sitio a causa de las heridas.

El influencer hizo en múltiples ocasiones alusión a la facción de Los Chapitos y fue boletinado en los narcovolantes lanzados en enero que lo acusaban de ser “financiero y colaborador cercano”.

Miguel Vivanco “El Jasper”

Miguel Vivanco, conocido como “El Jasper”, fue localizado sin vida el 23 de noviembre de 2024 con visibles huellas de violencia.

Su cuerpo fue hallado en un camino de terracería en la sindicatura de El Quemadito, a un costado de la maxipista Culiacán-Mazatlán. Esto luego de ser reportado como desaparecido el 21 del mismo mes tras ser llevado a la fuerza por un comando armado.

“El Jasper“ también apareció en los narcovolantes lanzados en Culiacán que lo señalaban por presuntos vínculos con Los Chapitos.

Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”

Este creador de contenido fue asesinado el 9 de diciembre de 2024 al sur de Culiacán cuando caminaba junto a su esposa y un grupo de civiles armados lo atacaron a tiros.

Medios locales refieren que al “Gordo Peruci” se le ligaba con el influencer Markitos Toys, a quien también se le acusa de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Leovardo Aispuro fue boletinado en enero por sus presuntos vínculos y apoyo a Los Chapitos.

Gael Castro “Gail Castro”

El hermano del tiktoker Markitos Toys fue asesinado el 28 de marzo en un restaurante en Ensenada, Baja California. (Foto: @gailcastro, Instagram)

Gael Castro Cárdenas, también conocido como “Gail Castro” y hermano de Markitos Toys, fue asesinado el 28 de marzo cuando se encontraba en un restaurante en Ensenada, Baja California.

El influencer de 32 años de edad y originario de Culiacán, forma parte de los hermanos Castro Cárdenas: Gael, Kevin, Mayve y Marcos Eduardo, conocidos principalmente por este último que es apodado “Markitos Toys”

Aunque su contenido se enfocaba en mostrar su estilo de vida y viajes junto a su esposa e hijo, el influencer apareció en narcovolantes que lo acusaban de apoyar a Los Chapitos.

Camilo Ochoa

Camilo Ochoa arremetió contra La Mayiza. (Captura de pantalla)

El asesinato ocurrió la tarde de este sábado 16 de agosto en el municipio de Temixco, Morelos, cuando el influencer fue agredido a tiros al interior de un domicilio.

Ochoa realizaba contenido en redes sociales en el que hablaba sobre narcotráfico y sus experiencias al ser un presunto exnarco del Cártel de Sinaloa, ya que hasta 2014 se encargaba de una plaza en Mazatlán.

También se enfocaba en hablar sobre la guerra que mantienen Los Chapitos y Los Mayos, sin embargo, también acusó recibir amenazas.

Camilo Ochoa también apareció en los narcovolantes que lo acusaban de presuntos nexos con Los Chapitos.

Agustín Paúl El Pinky”

El influencer contaba con 32.7 mil seguidores en IG. Crédito: IG @dpaul04_

Agustín Paúl, de 22 años de edad, fue localizado sin vida el pasado 10 de enero con huellas de violencia y disparos de arma de fuego.

Su cuerpo fue hallado sobre La Costerita del libramiento Benito Juárez en Culiacán. Horas más tarde circuló un video de la supuesta declaración que “El Pinky” habría realizado a sicarios de Los Chapitos, en la que confesó entregar información de esta facción a una célula antagónica.

“¿Por qué te tienen aquí?”, comenta un hombre detrás de la cámara. Y el influencer responde: “Porque pasaba información (…) la ubicación donde se encontraban Los Chapos”, se escucha en el material.

“El Pinky” no apareció en los narcovolantes lanzados en enero en Culiacán.