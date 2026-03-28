Caen revendedores a horas del México vs Portugal: detienen a tres en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

Una toma aérea de un dron muestra el Estadio Azteca, oficialmente rebautizado como Estadio Banorte, mientras continúan las renovaciones de cara a la Copa del Mundo. Ciudad de México, México. 26 de marzo de 2026. REUTERS/Diego Delgado

Más de 4 mil policías serán desplegados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca durante el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, cuya cita está marcada para las 19:00 horas.

El operativo, denominado “Estadio Seguro”, involucrará a dos drones, un helicóptero, cuatro ambulancias y dos motoambulancias para proteger tanto el perímetro como el interior del estadio.

Mientras transcurre el encuentro, la SSC activará un despliegue simultáneo en el Zócalo capitalino, donde se instalarán pantallas gigantes para la transmisión del partido y se reforzará la vigilancia con 2 mil 855 policías adicionales. Se espera una concurrencia notable en el Centro Histórico, motivo por el cual se incrementará el control de accesos y el monitoreo.

Como parte del plan, 2 mil policías auxiliares se encargarán de la seguridad interna del estadio y supervisarán accesos, gradas, pasillos y la zona de cancha. La SSC enfatizó la prevención de la reventa de boletos y la presencia de personal ante cualquier eventualidad, con equipos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) listos para atender emergencias.

Caen 3 revendedores del México vs Portugal

SSC

La detención de tres hombres en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México marcó uno de los primeros resultados visibles del operativo “Estadio Seguro”, desplegado por autoridades capitalinas ante el partido entre México y Portugal. Los arrestos se realizaron sobre Viaducto Tlalpan, donde los individuos, de 47, 53 y 58 años, fueron señalados por presunta reventa de boletos.

Los tres sujetos quedaron bajo custodia de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Tras su detención, fueron presentados ante el Juez Cívico, autoridad encargada de definir la sanción que enfrentarán. El operativo, según fuentes oficiales, busca garantizar el orden en torno al evento deportivo.

La venta ilegal de boletos en las inmediaciones de recintos deportivos suele motivar la aplicación de dispositivos especiales de seguridad.

Rutas bloqueadas y recomendaciones para el México vs Portugal

México vuelve a su casa para enfrentar a una poderosa Portugal en un duelo que combina expectativa, presión y una marcada diferencia de valor entre plantillas rumbo al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

Por motivos viales, desde el mediodía se aplicarán cortes parciales y totales en calzada de Tlalpan, Periférico Sur, avenida Acoxpa, Santa Úrsula y Viaducto Tlalpan. Para evitar retrasos, las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como División del Norte, avenida Insurgentes, Circuito Interior y Canal Nacional.

La restricción de acceso vehicular a los estacionamientos del Estadio Azteca fue confirmada por la SSC, que exhortó a los aficionados a emplear transporte público. Además, se habilitarán puntos específicos para el descenso de usuarios de aplicaciones de transporte en las inmediaciones de Viaducto Tlalpan y Acoxpa.

Entre las recomendaciones oficiales se incluyen evitar llevar objetos peligrosos, respetar las indicaciones del personal de seguridad, localizar las salidas de emergencia y desalojar con orden al final del evento. Para incidentes, permanece habilitada la aplicación “Mi Policía”, que permite solicitar apoyo inmediato.