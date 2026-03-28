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A un par de horas del México vs Portugal, la boletera Fanki pone nuevamente a la venta entradas

Aficionados han expresado su inconformidad por la reaparición de boletos horas antes del encuentro, pese a haber sido anunciados como agotados en meses previos

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El Estadio Azteca listo para recibir a miles de seguidores en el duelo amistoso entre México y Portugal, en medio de la polémica por la venta de entradas. (Ilustración: Jesús Aviles)
El Estadio Azteca listo para recibir a miles de seguidores en el duelo amistoso entre México y Portugal, en medio de la polémica por la venta de entradas. (Ilustración: Jesús Aviles)

A pocas horas del esperado partido México vs Portugal en el Estadio Banorte, la boletera FANKI se ha visto nuevamente envuelta en la polémica por reactivar la venta de boletos.

Esta reapertura de la venta ocurrió después de que, durante meses, se había informado que los boletos estaban agotados, lo que generó incertidumbre y molestia entre quienes recurrieron a la reventa ante la alta demanda inicial.

El regreso inesperado de entradas en la boletera FANKI causa frustración y desata el enojo de aficionados, quienes denuncian prácticas poco transparentes. (Jovani Pérez / Infobae México)
El regreso inesperado de entradas en la boletera FANKI causa frustración y desata el enojo de aficionados, quienes denuncian prácticas poco transparentes. (Jovani Pérez / Infobae México)

La liberación de localidades de último minuto se volvió tendencia en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes sobre la disponibilidad en zonas. La situación, además, alimentó el debate sobre la transparencia en la distribución de boletos y el comportamiento del mercado ante la baja de Cristiano Ronaldo.

Reventa, caída de precios y un mercado volátil

La reventa de boletos se convirtió en protagonista en el camino hacia este encuentro.

  • Durante la preventa y venta general, las entradas se agotaron rápidamente y muchos aficionados quedaron fuera.
  • La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo disparó los precios en reventa, llegando hasta los 50 mil pesos en zonas preferenciales.
  • Tras confirmarse la ausencia del astro portugués, los precios en reventa se desplomaron, con entradas económicas desde 400 y premium en torno a los 22 mil pesos.
A pesar de la baja de Cristiano Ronaldo, aún existen boletos disponibles para el partido México vs Portugal en plataformas de reventa digital desde 400 hasta 22 mil pesos. (Captura de pantalla)
A pesar de la baja de Cristiano Ronaldo, aún existen boletos disponibles para el partido México vs Portugal en plataformas de reventa digital desde 400 hasta 22 mil pesos. (Captura de pantalla)

Este fenómeno evidenció cómo la ausencia de las máximas figuras internacionales puede transformar el mercado y el acceso a eventos masivos.

Polémica por la transparencia de FANKI

La decisión de FANKI de liberar entradas horas antes del partido generó inconformidad entre los aficionados.

  • Usuarios señalaron la falta de claridad sobre cuántos boletos se vendieron realmente en preventa y cuántos se reservaron para aliados comerciales o patrocinadores.
  • En la venta inicial, la plataforma fue criticada por fallas técnicas, largas filas virtuales y cobros no confirmados.
  • La intervención de la Profeco y las quejas reflejaron la desconfianza de los usuarios.
Las críticas hacia la plataforma FANKI se centraron en sus fallas técnicas, conllevando en la intervención de la Profeco. (Jovani Pérez / Infobae México)
Las críticas hacia la plataforma FANKI se centraron en sus fallas técnicas, conllevando en la intervención de la Profeco. (Jovani Pérez / Infobae México)

Esta polémica reabrió el debate sobre la necesidad de mayor transparencia en la distribución de boletos para eventos de gran magnitud en el país.

Venta oficial de último minuto y reacción los aficionados

La reapertura de la venta oficial generó reacciones mixtas entre los seguidores:

  • Algunos aprovecharon la oportunidad para comprar entradas de último minuto directamente en la plataforma oficial, evitando la reventa.
  • Otros consideraron injusto el proceso ante la incertidumbre generada por los anuncios previos de boletos agotados.
  • La disponibilidad repentina en varias zonas del estadio alimentó la percepción de opacidad en el manejo de entradas.
El cambio inesperado en la disponibilidad de entradas sorprendió a los hinchas, que ya daban por agotadas todas las localidades. (X/ @silvaanaavaz)
El cambio inesperado en la disponibilidad de entradas sorprendió a los hinchas, que ya daban por agotadas todas las localidades. (X/ @silvaanaavaz)

De esta manera, la experiencia vivida con este partido refleja los desafíos que enfrenta la organización de grandes eventos deportivos en cuanto a gestión de boletos y confianza del público, especialmente en un contexto de alta expectativa.

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