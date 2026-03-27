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México vs Portugal: CDMX emite aviso especial por pronóstico de vientos y lluvias para el partido del sábado 28 de marzo

Protección Civil reveló cuál será el clima durante el encuentro entre el Tri y la Selección de Portugal en el Estadio Azteca de la Ciudad de México

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Protección Civil emitió un aviso especial por el pronóstico para este sábado 28 de marzo. . FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM
Protección Civil emitió un aviso especial por el pronóstico para este sábado 28 de marzo. . FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso especial para el pronóstico del clima para el partido de México vs Portugal de este sábado 28 de marzo.

Se tratará de un partido amistoso rumbo al Mundial 2026 entre el Tri y la Selección de Portugal, el cual se llevará a cabo en el Estadio Azteca en la capital del país, lo que marcará la reinauguración de este recinto.

Ante esto, la dependencia capitalina indicó cuál será el pronóstico del clima para este sábado 28 de marzo del encuentro entre ambas naciones.

Precisó que se trata del clima para la tarde y noche de esta fecha, cuando el partido esté en desarrollo en este recinto al sur de la Ciudad de México. Aseveró que el pronóstico corresponde a la alcaldía Coyoacán, ya que es el lugar donde se encuentra el ahora ‘Estadio Banorte’.

Clara Brugada realizó un recorrido por las calles aledañas al Estadio Ciudad de México para supervisar la rehabilitación de vialidades, iluminación, puentes y espacios públicos. (Video: Luz Coello)

El partido de México vs Portugal se realizará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Lluvias ligeras y vientos con rachas en CDMX: este será el clima para el partido de México vs Portugal este sábado 28 de marzo

De acuerdo con Protección Civil local, se ha revelado el pronóstico del clima para este sábado 28 de marzo de 2026 durante el partido de México vs Portugal en el Estadio Azteca de la capital del país.

La dependencia local señaló que para la tarde y noche de este sábado se prevén rachas de viento entre 45 y 55 kilómetros por hora.

Agregó que también están previstas lluvias ligeras breves durante el evento deportivo, por lo que hizo un llamado a los aficionados a tomar precauciones.

Detalló que durante el partido de México vs Portugal habrá descenso de temperaturas entre 11 y 16 grados Celsius con ambiente fresco y cielo mayormente nublado.

Se trata de un partido amistoso entre México y Portugal rumbo al Mundial 2026. Ilustración: Jovani Pérez.
Se trata de un partido amistoso entre México y Portugal rumbo al Mundial 2026. Ilustración: Jovani Pérez.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos lanzó una serie de recomendaciones a la población que asiste al encuentro deportivo del Tri y el país europeo para la tarde y noche de este martes 28 de marzo, luego de haberse revelado el pronóstico del clima.

Recalcó que el pronóstico es preciso y enfocado a la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, lugar donde se encuentra el Estadio Azteca.

Recomendaciones por vientos y lluvias en la CDMX para el partido de México vs Portugal

Protección Civil local lanzó algunas recomendaciones a la población por los vientos y lluvias esperados en la Ciudad de México para el partido de México vs Portugal de este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca.

  • Evita los cambios bruscos de temperatura. Abrígate bien y cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • Si usas bicicleta, utiliza un impermeable que tenga reflejante.
  • Toma precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles y con el desprendimiento de lonas.
  • Aléjate y no manipules postes y cableado de energía eléctrica durante las lluvias.
  • Presta atención a las personas de tu entorno, especialmente a los bebés, infantes y adultos mayores.
  • Respeta las indicaciones de las autoridades, mantente cerca de tus acompañantes y porta identificación con datos de contacto.
Clima en la CDMX para el partido de México vs Portugal este sábado 28 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Clima en la CDMX para el partido de México vs Portugal este sábado 28 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

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