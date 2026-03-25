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Esta es la legumbre más saludable para facilitar la regeneración del hígado

Este órgano cumple con funciones esenciales, por lo que es vital cuidarlos desde la alimentación

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Hígado. Foto: (iStock)
Hígado. Foto: (iStock)

Las legumbres son un grupo de alimentos fundamentales en una dieta equilibrada, no solo por su aporte de proteínas vegetales, sino también por sus beneficios para distintos órganos del cuerpo. Entre ellas, la lenteja destaca como una de las más recomendadas para apoyar la salud y regeneración del hígado, gracias a su composición nutricional rica en fibra, antioxidantes y compuestos esenciales.

El hígado cumple funciones vitales como la desintoxicación del organismo, la producción de bilis y el metabolismo de grasas y carbohidratos. Sin embargo, factores como una dieta alta en grasas, el consumo de alcohol o enfermedades como el hígado graso pueden afectar su funcionamiento. En este contexto, la alimentación juega un papel clave para favorecer su recuperación y mantenimiento.

Las lentejas son especialmente beneficiosas debido a su alto contenido de fibra, la cual contribuye a mejorar la digestión y a reducir la acumulación de grasas en el hígado. Además, contienen antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales factores que dañan las células hepáticas. Este efecto protector favorece los procesos naturales de regeneración del órgano.

La lenteja es una de
La lenteja es una de las legumbres más recomendadas para apoyar la salud y regeneración del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto importante es su aporte de proteínas vegetales, que ayudan a reparar tejidos sin generar una sobrecarga para el hígado, a diferencia de algunas proteínas de origen animal que pueden ser más difíciles de procesar en exceso. Asimismo, las lentejas contienen vitaminas del complejo B, hierro y minerales que contribuyen al buen funcionamiento del metabolismo.

A diferencia de otras legumbres, como los garbanzos o los frijoles, las lentejas son más fáciles de digerir y generan menos inflamación en algunas personas, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan cuidar su sistema digestivo y hepático de forma simultánea. Esto es especialmente relevante en dietas orientadas a la desintoxicación o recuperación hepática.

Especialistas en nutrición coinciden en que no existe un solo alimento milagroso para regenerar el hígado, pero sí hay patrones alimenticios que pueden favorecer su salud. En este sentido, incluir lentejas de forma regular, acompañadas de verduras, grasas saludables y una adecuada hidratación, puede marcar una diferencia significativa.

El hígado es un órgano
El hígado es un órgano vital encargado de funciones como la desintoxicación y el metabolismo de nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, su versatilidad en la cocina permite incorporarlas fácilmente en sopas, ensaladas, guisos o incluso como base de platillos más elaborados. Esto facilita su consumo frecuente sin caer en la monotonía alimentaria.

Cabe destacar que el cuidado del hígado no depende únicamente de la dieta. Mantener un peso saludable, evitar el consumo excesivo de alcohol, realizar actividad física y acudir a revisiones médicas periódicas también son factores clave para prevenir enfermedades hepáticas.

En conclusión, la lenteja se posiciona como una de las legumbres más completas para apoyar la salud del hígado, gracias a sus propiedades nutricionales y su capacidad para favorecer procesos de regeneración celular. Su inclusión en la dieta diaria puede contribuir a mantener este órgano en óptimas condiciones y mejorar la salud general del organismo.

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