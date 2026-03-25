“Solamente me resta abrazar un puño de huesos”: así fue como Ceci Flores halló los restos de su hijo

Ceci Flores cargando una pala en el sitio donde dijo que su equipo halló un crematorio clandestino en Tláhuac, CDMX (AP Foto | Ginnette Riquelme)

“Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir”, compartió la madre buscadora Ceci Flores en un mensaje en el que también se muestra sosteniendo restos óseos en un paraje en Sonora.

La búsqueda iniciada en 2019 podría haber llegado a su fin luego de que la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora anunció en sus redes sociales el hallazgo de los restos que serían los de su hijo.

“Solamente me resta abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer puede ser Marco Antonio”.

Dos fechas clave para Ceci Flores: 2015 y 2019

Si bien fue en 2019 cuando fue reportado como desaparecido Marco Antonio Sauceda Rocha, la madre buscadora inició con sus labores desde 2015, pues en dicho año desapareció Alejandro Guadalupe Islas Flores, lo que la llevó a empezar a buscarlo.

(X @CeciPatriciaF)

Pero cuatro años después, en 2019, también desaparecieron sus otros hijos: Jesús Adrián y Marco Antonio. Los responsables fueron identificados como miembros de un comando armado.

“Ellos llegan del trabajo a su casa cuando un comando armado se los llevó. Yo me di a la tarea de buscarlos [...] uno de mis hijos no tenía nada que ver con los cárteles y el otro, al parecer, tenía negocios ilícitos y tampoco me consta, pero si fuera así quien se lo tenía que llevar era la autoridad”, comentó la mujer.

“Apenas estaba superando la desaparición de Alejandro, cuando en 2019 desaparecieron en Sonora a otros dos de mis hijos”

Tras la desaparición de sus tres hijos, Ceci Flores fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, el cual ha participado en diversas búsquedas en diferentes partes del país como cuando fue reportada la localización de una posible fosa en Tláhuac, Ciudad de México.

“Hoy localicé a mi niño”

Por su parte, el 24 de marzo la madre buscadora se grabó mientras sostenía huesos en su mano. Falta que las autoridades confirmen, a través de análisis de ADN, que se trata del hijo de la defensora de Derechos Humanos presidenta del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.

Fue en la carretera 26 Km 46, en Hermosillo que los restos fueron localizados. La mujer define como un lugar inmenso en el que fueron hallados los huesos dispersos y en el que busca trabajar “lo más que se pueda”.

“No sabemos si pudiéramos encontrar algo más, pero por lo pronto solamente me resta abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer puede ser Marco Antonio“, comentó Flores.

Asimismo, el pasado 7 de febrero la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informó sobre acciones de búsqueda en Bahía de Kino con el objetivo de ubicar al hijo de Ceci Flores.

“En coordinación con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, realizó acciones de búsqueda individualizada para Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la líder de colectivo Ceci Patricia Flores Armenta, en las inmediaciones de la localidad de Bahía Kino”.

La madre buscadora señaló que únicamente pudo hallar huesos y que ella quería encontrar el cuerpo completo (X/@CeciPatriciaF)

Con un mensaje en sus redes sociales, el 24 de marzo, Ceci Patricia Flores Armenta anunció el hallazgo de los restos de su hijo.

“He cumplido mi promesa de encontrarte”.