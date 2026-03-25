Tras años de búsqueda, Ceci Flores anuncia hallazgo de los restos de su hijo en fosa de Sonora

Ceci Flores compartió la información en sus redes sociales | Jovany Pérez

La madre buscadora, Ceci Flores, anunció en sus redes sociales el hallazgo de los restos de su hijo en una fosa de Sonora.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Ceci Flores informó sobre el hallazgo en una carretera de Hermosillo el 24 de marzo.

“Hoy localicé a mi niño en la carretera 26 Km 46, en Hermosillo, Sonora, y más que nunca se siente la fatiga. Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron”.

“Yo merecía encontrar un cuerpo completo”

De igual manera, la madre buscadora mostró que únicamente encontró unos cuántos huesos de Marco Antonio. Una grabación muestra a Ceci Flores sosteniendo uno de los huesos mientras la mujer señala que por toda la labor que ha realizado, ella piensa que merecía encontrar un cuerpo completo.

“Creo que por todo lo que yo he hecho y todo lo que he encontrado, todo lo que he ayudado hasta encontrar a los delincuentes que desaparecieron a mi hijo, creo que por lo mínimo yo merecía encontrar un cuerpo completo, pero lamentablemente no, solamente he encontrado huesos dispersos en todo este lugar”, expuso Flores.

Añade que, posiblemente, los animales de la zona habrían hecho que no fueran hallados más restos. Sin embargo, recalcó que ahora ella busca comprobar el hallazgo a través de análisis de ADN para corroborar si son los restos de su hijo, además de trabajar en el sitio lo más que pueda.

“Solamente me resta abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer puede ser Marco Antonio”, finalizó en su video.

“Vámonos a casa hijo”

Mientras que en su mensaje en su cuenta de X, Ceci Flores destacó las diversas dificultades que tuvo que pasar durante sus búsquedas: la apatía, el olvido el sol, la tierra y el polvo. Expresó que su único motivo en la vida era encontrar a su hijo.

La madre buscadora busca revisar la zona (X/@CeciPatriciaF)

Ceci Flores finalizó su mensaje en redes sociales asegurando que le cuimplió la promesa a su hijo.

“Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte”.

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