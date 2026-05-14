Qué alimentos procesados dañan más los riñones y cuáles puedes comer sin preocuparte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad renal crónica representa un desafío creciente para los sistemas de salud en todo el mundo. De acuerdo con instituciones de salud internacionales, el avance de esta patología, que afecta a casi uno de cada 10 adultos, está estrechamente relacionado con los hábitos alimentarios actuales.

La elección de alimentos procesados adquiere una dimensión crítica, no solo para quienes ya conviven con una patología renal, sino también para la población general preocupada por la prevención.

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Durante la última década, las guías clínicas han ido ajustando sus recomendaciones dietéticas a medida que emergen nuevas evidencias sobre la influencia de los productos ultraprocesados y sus aditivos en la función renal.

El auge del consumo de estos alimentos ha modificado radicalmente el panorama nutricional, desplazando a los alimentos frescos y generando interrogantes sobre su seguridad, especialmente en quienes presentan factores de riesgo cardiovascular o antecedentes familiares de insuficiencia renal.

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El vínculo entre alimentos ultraprocesados y daño renal

Diversos estudios avalados por la National Kidney Foundation y Kidney Care UK han identificado que los alimentos ultraprocesados son los principales responsables del deterioro progresivo de la función renal en adultos sanos y en pacientes con enfermedad renal previa.

Los mecanismos incluyen la sobrecarga de sodio, fósforo inorgánico y aditivos químicos, que obligan a los riñones a un esfuerzo metabólico extremo, favoreciendo la inflamación y el daño estructural.

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La evidencia señala que, por cada porción adicional diaria de ultraprocesados, el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica puede aumentar de forma lineal.

Los compuestos más perjudiciales suelen estar ocultos en las etiquetas, bajo nombres técnicos o códigos numéricos, lo que dificulta su identificación para el consumidor promedio.

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Los productos que concentran grandes cantidades de sodio, fósforo inorgánico y potasio añadido son los que más daño provocan, según fuentes como la National Kidney Foundation y el NIH.

Los embutidos, quesos procesados, sopas instantáneas, bebidas azucaradas y sustitutos de sal con potasio figuran entre los más riesgosos.

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Los embutidos, quesos procesados, sopas instantáneas, bebidas azucaradas y sustitutos de sal con potasio figuran entre los más peligrosos para la salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos fisiopatológicos: Sodio, fósforo y aditivos

El sodio es uno de los elementos más problemáticos en la dieta moderna.

De acuerdo con la National Kidney Foundation, la mayoría de los alimentos procesados contiene cantidades elevadas de sodio, tanto en forma de sal común como en aditivos como citrato o fosfato de sodio.

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Este exceso genera retención de líquidos, eleva la presión arterial y acelera el daño en los vasos sanguíneos renales, contribuyendo a la pérdida de proteínas por la orina y al avance de la insuficiencia renal.

El fósforo inorgánico, especialmente presente en carnes procesadas, quesos fundidos, refrescos de cola y productos ultraprocesados, se absorbe casi en su totalidad en el intestino.

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La Kidney Care UK advierte que esta biodisponibilidad extrema sobrecarga los mecanismos de excreción del riñón, desencadenando hiperfosfatemia, desmineralización ósea y calcificación vascular, lo que incrementa el riesgo de fracturas y complicaciones cardiovasculares en personas con función renal comprometida.

El potasio añadido, muchas veces presente en productos etiquetados como “bajos en sodio” o “saludables para el corazón”, puede provocar hiperpotasemia en pacientes con enfermedad renal crónica, elevando el riesgo de arritmias y paro cardíaco, según el NIH.

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Por eso, la lectura cuidadosa del etiquetado es una recomendación reiterada por las principales organizaciones internacionales.

Alternativas seguras y procesadas para la dieta renal

No todos los alimentos procesados resultan dañinos para la función renal. Productos mínimamente procesados, como panes y pastas blancas sin aditivos, arroz blanco, cereales simples y galletas básicas, pueden formar parte de un plan de alimentación seguro.

La Kidney Care UK recomienda priorizar aquellos productos con bajo contenido de sodio (menos del 5% del valor diario por porción) y libres de aditivos fosfatados o potásicos.

Las conservas de vegetales y legumbres pueden consumirse tras un proceso de lavado y ebullición para reducir la carga de sodio y potasio.

Las bebidas vegetales no fortificadas, especialmente las elaboradas con arroz o almendras, ofrecen una opción útil para quienes deben restringir el consumo de lácteos convencionales, siempre que se verifique la ausencia de fosfatos y calcio sintético en su composición.

Para quienes siguen una dieta vegetariana, la elaboración casera de hamburguesas y tortas de legumbres, utilizando ingredientes simples y sin aglutinantes industriales, es la mejor estrategia para asegurar una ingesta segura de proteínas sin el impacto negativo de los aditivos presentes en los productos ultraprocesados comerciales.

Productos mínimamente procesados, como panes y pastas blancas sin aditivos, arroz blanco, cereales simples y galletas básicas, pueden formar parte de un plan de alimentación seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para el consumidor: lectura de etiquetas y selección inteligente

Los especialistas insisten en la necesidad de educar a los pacientes y consumidores sobre la interpretación del etiquetado de los alimentos.

Ante la falta de obligatoriedad para declarar la cantidad exacta de fósforo y potasio en la información nutricional, la atención debe centrarse en la lista de ingredientes.

La presencia de términos como “fosfato”, “phos”, “cloruro de potasio” o “E-450” es una señal de alerta que justifica descartar el producto.

El análisis del porcentaje de sodio es una herramienta eficaz: elegir productos con menos del 5% del valor diario recomendado por porción y evitar aquellos que superan el 20% ayuda a reducir el riesgo de sobrecarga mineral y daño renal progresivo.

Especialistas recomiendan revisar la lista de ingredientes en busca de fósforo y potasio ocultos, y elegir alimentos con menos del 5% de sodio por porción para proteger la salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención más efectiva es la educación nutricional, basada en la lectura crítica de etiquetas y el acompañamiento profesional.

Cada pauta alimentaria debe adaptarse a las necesidades individuales, tomando en cuenta los biomarcadores séricos y la evolución clínica, con la supervisión de un equipo de nefrología y nutrición.