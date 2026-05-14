Sheinbaum se reunió con gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para revisar avances. (Presidencia)

La tarde de este 14 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con las y los gobernadores de las 23 entidades que están incorporadas al IMSS Bienestar en Palacio Nacional, con quienes revisó los avances del programa de salud.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió una fotografía con los mandatarios, acompañada de un breve mensaje:

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“Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud”.

¿Quiénes asistieron a la reunión con Sheinbaum?

El programa federal del IMSS Bienestar opera en 23 estados, por tanto, quienes asistieron a la reunión con la presidenta en Ciudad de México, fueron:

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Indira Viscaíno Silva (Colima) Clara Brugada (Ciudad de México) Mara Lezama (Quintana Roo) Margarita González Saravia (Morelos) Evelyn Salgado Pineda (Guerrero) Layda Sansores (Campeche) Marina del Pilar Ávila (Baja California) Lorena Cuéllar (Tlaxcala) Yeraldine Bonilla (Sinaloa) Víctor Manuel Castro (Baja California Sur) Joaquín Díaz Mena (Yucatán) Ricardo Gallardo (San Luis Potosí) Alfonso Durazo (Sonora) David Monreal (Zacatecas) Eduardo Ramírez (Chiapas) Salomón Jara (Oaxaca) Julio Menchaca (Hidalgo) Alejandro Armenta (Puebla) Américo Villarreal (Tamaulipas) Miguel Ángel Navarro (Nayarit) Javier May Rodríguez (Tabasco) Rocío Nahle García (Veracruz) Delfina Gómez (Estado de México)

Suministro de medicamentos esenciales es visible en el primer plano, con el edificio de IMSS-Bienestar al fondo en una zona semi-rural, destacando el acceso a la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el IMSS Bienestar?

El IMSS Bienestar es un programa federal de salud pública dirigido a quienes no cuentan con seguridad social. Atiende a personas sin afiliación al IMSS o al ISSSTE y ofrece servicios de primer y segundo nivel de forma gratuita. Entre sus funciones están la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el seguimiento médico de los pacientes.

El programa está abierto a cualquier persona sin seguridad social que resida en alguno de los 23 estados adheridos: bebés, niñas, niños, adultos y adultos mayores. No hay restricción por edad. Cabe destacar que quienes ya cuentan con afiliación al IMSS o al ISSSTE no pueden registrarse.

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El sitio web de este programa de salud detalla que no se necesita registro previo para recibir atención. Al acudir a la unidad médica correspondiente, el personal invita al usuario a completar su registro en ese momento. La credencial del IMSS Bienestar se tramita directamente en las instalaciones de los estados que forman parte del programa.

Con infraestructura, fortalecen red hospitalaria, alrededor de 16 hospitales han sido intervenidos para reforzar los turnos (Gobierno de México)

Uno de los puntos más relevantes abordados durante la reunión consistió en el seguimiento a estrategias para ampliar la cobertura de servicios de salud gratuitos, robustecer la infraestructura hospitalaria y optimizar la capacidad operativa tanto de hospitales como de centros de salud, con énfasis en las regiones que presentan mayores necesidades en materia de atención médica.

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