Por qué tomar agua no es suficiente para tu cerebro: las alternativas minerales que debes agregar para hidratar (Fotos: IA Infobae)

El consumo de agua suele considerarse esencial para la salud, pero solo beber agua simple puede no garantizar una hidratación óptima para el cerebro.

De acuerdo con el psicólogo y neurocientista Jaime Olivos Daza, el buen funcionamiento cerebral depende de un delicado equilibrio de minerales y electrolitos, que no siempre se obtiene al consumir únicamente agua purificada.

Diversos especialistas y entidades médicas, como la Clínica la Sagrada Familia, coinciden en que la hidratación adecuada requiere algo más que la ingesta de líquidos.

El papel de los electrolitos en la salud cerebral

El cerebro humano está formado en más de un 70% por agua. Sin embargo, se explica que su funcionamiento eléctrico depende de la presencia de electrolitos, minerales responsables de transmitir señales entre las neuronas.

Cuando el consumo de agua no incluye estos minerales, la comunicación neuronal se vuelve lenta y pueden aparecer síntomas como fatiga mental y deterioro de la concentración.

Diversos especialistas y entidades médicas coinciden en que la hidratación adecuada requiere algo más que la ingesta de líquidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro funciona mediante impulsos eléctricos que dependen de electrolitos para transmitir información. Sin sodio, potasio, magnesio y calcio, la señalización neuronal pierde efectividad, lo que puede derivar en problemas cognitivos y sensación de confusión.

La trampa de la sobrehidratación y sus riesgos

La Clínica la Sagrada Familia advierte que un exceso de agua sin minerales puede provocar hiponatremia, una condición en la que los niveles de sodio en la sangre disminuyen peligrosamente. Esta situación favorece la inflamación de las células cerebrales y puede manifestarse con dolor de cabeza, confusión o náuseas.

Beber grandes cantidades de agua sin acompañarla de minerales puede aumentar la eliminación de electrolitos a través de la orina, en vez de favorecer su absorción. Esto deja a las células cerebrales en un estado de deshidratación interna, incluso si el resto del cuerpo parece estar bien hidratado.

Alternativas minerales para una hidratación cerebral real

El especialista recomienda enriquecer el agua que se consume diariamente con minerales que faciliten la absorción intracelular y favorezcan la función cognitiva. Entre los minerales clave figuran:

Sodio : Fundamental para retener agua y mantener el equilibrio de los fluidos fuera de las células. Una pizca de sal marina o del Himalaya puede añadirse directamente a la botella de agua.

Potasio : Trabaja junto al sodio para regular la hidratación celular y es esencial en la transmisión de impulsos nerviosos.

Magnesio : Crucial para la función cognitiva y la memoria. El L-treonato de magnesio es una de las versiones más recomendadas, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica con facilidad.

Calcio: Participa en la liberación de neurotransmisores y la señalización sináptica.

El agua mineral de calidad, a diferencia del agua purificada, contiene naturalmente calcio, sodio y magnesio. Este tipo de agua favorece una hidratación más completa y equilibrada.

Alternativas minerales para una hidratación cerebral real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para una hidratación adecuada

Para quienes buscan mejorar la hidratación cerebral y cuidar otros órganos vitales como el hígado, riñones y pulmones, se sugiere:

Añadir un chorrito de limón y una pizca de sal marina a la botella de agua.

Consumir alimentos ricos en potasio y magnesio, como plátanos, espinacas, frutos secos y semillas.

Utilizar polvos de electrolitos sin azúcar, que contengan mezclas de citrato de sodio, potasio y magnesio.

Distribuir el consumo de agua a lo largo del día, evitando grandes cantidades de una sola vez.

La hidratación y la prevención de enfermedades

Diversos estudios asocian la hidratación adecuada con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el deterioro cognitivo.

La deshidratación crónica incrementa el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, mientras que una hidratación correcta ayuda a mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo saludables.

Entre los beneficios comprobados de una hidratación adecuada se encuentran:

Suministro correcto de nutrientes y oxígeno al cerebro y los órganos vitales.

Reducción de dolores de cabeza y migrañas.

Optimización de la memoria, concentración y estado de ánimo.

Disminución de la frecuencia de accidentes cerebrovasculares.

La hidratación y la prevención de enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del agua: la dieta como aliada en la hidratación

El enfoque de la hidratación no debe limitarse solo a la cantidad de agua, sino también a la calidad y la composición de los líquidos y alimentos consumidos. Frutas y verduras aportan agua y electrolitos de forma natural. El equilibrio adecuado entre líquidos y minerales resulta esencial para el cerebro y el funcionamiento integral del cuerpo.

La hidratación adecuada es una herramienta importante para el bienestar general, el rendimiento cognitivo y la prevención de enfermedades a largo plazo.