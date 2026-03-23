Nueva esperanza para el hígado: la vitamina clave en la prevención de la esteatohepatitis (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Una vitamina antioxidante se perfila como elemento central en la prevención y el tratamiento del hígado graso, según la Sociedad Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado (AASLD).

El hallazgo, respaldado por un estudio con más de 3.700 participantes, ofrece nuevas perspectivas para abordar la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), una condición cuya prevalencia crece de manera sostenida en todo el mundo.

La vitamina E y su rol en la salud hepática

La Sociedad Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado (AASLD) identificó que la vitamina E (tocoferol) es capaz de proteger el hígado y revertir en parte la fibrosis en pacientes diagnosticados con EHNA.

De acuerdo con lo publicado por la organización, la vitamina E ejerce su efecto mediante su capacidad antioxidante, al neutralizar radicales libres y limitar procesos inflamatorios que afectan las células hepáticas.

Datos del estudio difundido por la AASLD muestran que la suplementación diaria con dosis de entre 400 y 800 unidades internacionales (UI) de vitamina E se asoció con una reducción significativa de la fibrosis hepática durante un periodo de seguimiento cercano a los dos años. El análisis se basó en la elasticidad del órgano, un parámetro clave para evaluar el avance de la enfermedad.

Cápsulas de Vitamina E - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Mecanismo de acción y fuentes naturales

La vitamina E se destaca por su capacidad para limitar el daño oxidativo y modular la inflamación, dos procesos centrales en la progresión del hígado graso. La vitamina E es el nutriente más estudiado en el contexto de la esteatohepatitis no alcohólica y el hígado graso no alcohólico (EHGNA o MASH, por sus siglas en inglés).

Esta vitamina se encuentra de forma natural en frutos secos, semillas y aceites vegetales, como el de oliva. Su suplementación se utiliza como estrategia clínica para frenar el avance de la fibrosis y mejorar la función hepática, en complemento a cambios en el estilo de vida.

Resultados del estudio y perspectivas clínicas

Entre los datos destacados por la Sociedad Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado figura que la administración de vitamina E permitió revertir parte del daño estructural en el hígado en un porcentaje relevante de los pacientes evaluados. La intervención con este nutriente se posiciona como alternativa complementaria a la reducción de peso y la adopción de una dieta equilibrada.

El trabajo también refuerza la necesidad de un enfoque integral para el manejo del hígado graso, donde la intervención nutricional se suma a la supervisión médica y a la evaluación periódica de los marcadores hepáticos.

Vitamina D: otro nutriente bajo la lupa (Imagen Ilustrativa Infobae).

Vitamina D: otro nutriente bajo la lupa

Además de la vitamina E, la vitamina D ha captado la atención de la comunidad médica. Diversas investigaciones han mostrado que niveles bajos de vitamina D se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar hígado graso.

La vitamina D contribuye a reducir la inflamación y la acumulación de grasa dentro de las células hepáticas, lo que la convierte en un elemento relevante para limitar la progresión de la enfermedad.

El organismo obtiene vitamina D mediante la exposición solar y el consumo de alimentos fortificados, como productos lácteos y pescados grasos. La deficiencia de este compuesto se asocia a alteraciones metabólicas que favorecen la acumulación de lípidos en el hígado.

Nutrientes esenciales para la protección hepática

La estrategia de prevención y tratamiento del hígado graso destaca dos nutrientes principales:

Vitamina E : Suplementación con 400-800 UI diarias mostró reducción de la fibrosis hepática en el grupo estudiado, según la Sociedad Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado .

Vitamina D: Contribuye a disminuir la inflamación y el depósito de grasa en el hígado, siendo clave en el mantenimiento de la función hepática.

Estos hallazgos abren nuevas posibilidades en la prevención y el manejo de la esteatohepatitis no alcohólica. El seguimiento clínico y la adaptación individualizada del tratamiento resultan determinantes para mejorar el pronóstico de los pacientes, de acuerdo con la información proporcionada por la AASLD.

Nutrientes esenciales para la protección hepática (Imagen Ilustrativa Infobae).

Claves del abordaje clínico

La suplementación con vitamina E debe realizarse bajo supervisión médica.

El tratamiento nutricional complementa las intervenciones tradicionales, como la reducción de peso y la dieta balanceada.

La evaluación regular de los parámetros hepáticos permite ajustar el enfoque terapéutico.

La Sociedad Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado destaca que el conocimiento generado por estos estudios ofrece nuevas herramientas para abordar una condición que afecta a millones de personas en el mundo y se mantiene en aumento.