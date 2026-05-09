México

Kenia López Rabadán le pide disculpas a Ayuso tras cancelar su gira por México

La presidenta de la Cámara de Diputados expresó su deseo para que la mandataria española vuelva a nuestro país

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Kenia López Rabadán se suma a la lista de defensores de Ayuso (Fotos: Europa Press/Cámara de Diputados)
Kenia López Rabadán se suma a la lista de defensores de Ayuso (Fotos: Europa Press/Cámara de Diputados)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló su gira por México luego de denunciar un supuesto “boicot” de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia su participación en los Premios Platino.

Díaz Ayuso afirmó que el Gobierno mexicano amenazó con cerrar el recinto donde se llevaría a cabo la entrega de premios si asistía al evento. La mandataria española acusó directamente a Sheinbaum de haberla “expulsado” del país.

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El grupo Xcaret niega presiones de Sheinbaum para “vetar” a Ayuso

Xcart niega que el gobierno de México haya presionado a la organización de los Premios Platino para "vetar" a Ayuso de la gala.
Xcart niega que el gobierno de México haya presionado a la organización de los Premios Platino para "vetar" a Ayuso de la gala.

El grupo Xcaret, responsable del complejo hotelero donde se celebran los Premios Platino, desmintió haber recibido amenazas o instrucciones de autoridades mexicanas para vetar a Díaz Ayuso.

La empresa aseguró que la decisión de solicitar a los organizadores el retiro de la invitación a la presidenta madrileña fue propia, motivada por las “desafortunadas declaraciones realizadas en los últimos meses”.

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Se busca, afirman, que el evento no sea utilizado como plataforma política. En un comunicado difundido este jueves, Xcaret puntualiza: “Hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica”.

Díaz Ayuso recibe disculpas de Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán se posiciona a favor de Ayuso, la defiende de las críticas en México (Cámara de Diputados)
Kenia López Rabadán se posiciona a favor de Ayuso, la defiende de las críticas en México (Cámara de Diputados)

La presidenta de la Cámara de Diputados de México, Kenia López Rabadán, denunció el supuesto “mal trato” que recibió Isabel Díaz Ayuso, durante su visita reciente, calificándolo como muestra de “intolerancia y polarización”. Reclamó desde su cuenta de Twitter que México requiere una “convivencia basada en respeto y seguridad”.

López Rabadán aseguró que, a diferencia de España, algunas voces mexicanas respondieron con desprecio:

“Lamento profundamente que no haya existido reciprocidad. Pero esté usted segura que el pueblo de México es mucho más amable y generoso de lo que son algunas voces llenas de odio y de división”.

Agregó: “España está en nuestra sangre, en nuestro idioma y en nuestros apellidos, así como también lo está la historia prehispánica”.

López Rabadán también expresó su deseo de que Ayuso regrese al país: “Estoy segura que habrá mejores tiempos para que regrese y sea tratada con la dignidad y el respeto que Usted se merece y así como todas las personas que visiten nuestro México”.

Segob niega restricciones a Ayuso y defiende libertades

Ilustración acuarela de Claudia Sheinbaum de pie en primer plano con traje oscuro junto a la bandera de México, y Isabel Díaz Ayuso al fondo.
Sheinbaum aseguró que Ayuso tiene la libertad de expresarse en México sobre cualquier tema. Segob negó todo tipo de intento de censura contra la española (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste con las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso y su equipo, la Secretaría de Gobernación (Segob) de México emite un comunicado en el que niega cualquier obstáculo, presión o intento de restringir las actividades de la política madrileña.

En la breve nota oficial de la Segob se subraya: “En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas” y se asegura que el recorrido de Ayuso por el país ocurrió en un ambiente de libertad, atributo que, sostienen, caracteriza a la actual administración.

La confrontación pública ocurre a solo unos días de la celebración de los Premios Platino en Cancún, evento que reúne a figuras del sector cinematográfico de Iberoamérica y se ha visto envuelto en la controversia por la participación de figuras políticas internacionales y su uso como espacio para declaraciones y posicionamientos.

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