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Cáncer de páncreas: estas son las señales de advertencia que no debes ignorar

El páncreas es un órgano alargado y profundo, ubicado en la parte superior del abdomen, responsable de producir enzimas digestivas e insulina

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La imagen ilustra a una persona con dolor abdominal, simbolizando uno de los síntomas clave del cáncer de páncreas, junto a una representación gráfica del órgano afectado resaltado en rojo para enfatizar la detección temprana de esta agresiva enfermedad. (Foto: Agencia Andina)

El cáncer de páncreas representa uno de los mayores retos diagnósticos en oncología clínica, debido a la ausencia de síntomas específicos en etapas iniciales y a la falta de pruebas de detección rutinarias. 

Según información de Banner Health, la mayoría de los pacientes recibe el diagnóstico cuando la enfermedad ya se ha propagado fuera del órgano, lo que complica las opciones terapéuticas y reduce la posibilidad de curación.

Un órgano silencioso y difícil de evaluar

El páncreas es un órgano alargado y profundo, ubicado en la parte superior del abdomen, responsable de producir enzimas digestivas e insulina. Su localización convierte al cáncer pancreático en una enfermedad difícil de palpar o visualizar en estudios de rutina, como detalló Banner Health. El 90 % de los casos corresponden a adenocarcinomas ductales pancreáticos, una forma agresiva de la enfermedad. Para muchos pacientes, el dolor y otros síntomas aparecen cuando el cáncer ya avanzó, según explicó el doctor Michael Choti, jefe de cirugía en Banner MD Anderson Cancer Center.

La institución enfatizó que los avances médicos han permitido duplicar las tasas de supervivencia en los últimos años, gracias a mejoras en cirugía y medicamentos. La clave sigue siendo un diagnóstico precoz.

Señales de advertencia a las que prestar atención

Los expertos de Banner Health subrayan que el cáncer de páncreas puede manifestarse a través de síntomas sutiles o inespecíficos que, en ocasiones, se confunden con afecciones menos graves. Las siguientes cinco señales pueden alertar sobre la presencia de este tipo de tumor:

Ilustración médica que muestra un
Ilustración médica que muestra un modelo anatómico del cuerpo humano, destacando los órganos internos principales, como el corazón, el páncreas y el sistema digestivo, en un estilo transparente para facilitar el aprendizaje y la comprensión de la anatomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Ictericia (coloración amarilla en ojos y piel) Una de las manifestaciones iniciales es el tono amarillento en la piel o el blanco de los ojos. La ictericia ocurre cuando un tumor en la cabeza del páncreas bloquea el conducto biliar, dificultando el flujo normal de bilis. Banner Health remarca que la presencia de ictericia indolora, junto con orina oscura o heces pálidas, debe motivar una evaluación médica inmediata.

2. Pérdida de peso inexplicable La reducción de peso sin causa aparente puede ser un síntoma relevante. El páncreas participa en la digestión, y el cáncer puede afectar la absorción de nutrientes, provocando adelgazamiento, fatiga y pérdida de apetito. Según Banner Health, otros trastornos como problemas de tiroides pueden generar síntomas similares, pero siempre conviene consultar al médico.

3. Dolor abdominal persistente y reciente El dolor en la parte alta del abdomen o que irradia hacia la espalda puede indicar el avance del tumor. Este síntoma tiende a aparecer en etapas avanzadas, aunque cualquier dolor inexplicable en la zona debe ser valorado. El doctor Choti explicó a Banner Health que “cuando el dolor aparece, en muchos casos el cáncer ya se ha diseminado fuera del páncreas”.

4. Diabetes de aparición reciente En personas mayores de 50 años, el diagnóstico de diabetes tipo 2 sin antecedentes previos puede ser una señal de alerta. Banner Health señala que el cáncer de páncreas puede interferir en la producción de insulina y alterar el metabolismo de la glucosa. El doctor Choti recomienda estudiar la función pancreática en estos pacientes mediante estudios de imagen.

5. Cambios digestivos El cáncer de páncreas puede provocar alteraciones en la digestión, como heces claras, aceitosas o flotantes, sensación de hinchazón, indigestión, náuseas y cansancio después de comer. Banner Health añade que estos síntomas, aunque habituales en otros trastornos, requieren atención si son persistentes y de aparición reciente.

Ilustración digital en rayos X
Ilustración digital en rayos X que muestra el sistema digestivo humano, con especial énfasis en el páncreas, órgano clave para la digestión y el control de la glucosa. La imagen resalta la importancia de la salud pancreática y su relación con enfermedades como la diabetes y la pancreatitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes corren mayor riesgo?

De acuerdo con Banner Health, el cáncer de páncreas es más frecuente después de los 50 años. Otros factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, mutaciones genéticas —como BRCA1 y BRCA2—, pancreatitis crónica, tabaquismo, obesidad, consumo excesivo de alcohol y una dieta alta en carnes procesadas. Además, algunos quistes pancreáticos pueden aumentar la probabilidad de desarrollar tumores malignos, por lo que requieren vigilancia médica.

La incidencia es levemente superior en afroamericanos y en personas con diabetes tipo 2. Banner Health recomienda que quienes presenten estos factores reciban seguimiento especializado, aunque no existan pruebas universales de detección.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico temprano sigue siendo poco común, pero posible. Banner Health detalla que, ante síntomas sospechosos, los médicos pueden solicitar análisis de sangre para evaluar la función hepática y estudios de imagen como tomografías computarizadas o resonancias magnéticas. Si el cáncer se detecta cuando está confinado al páncreas, la cirugía —como el procedimiento de Whipple— ofrece las mejores probabilidades de supervivencia a largo plazo.

El doctor Choti destacó en Banner Health que “con cirugías más tempranas y mejores terapias, estamos ayudando a más pacientes a sobrevivir que nunca. Cuanto antes intervengamos, mejores serán los resultados”.

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