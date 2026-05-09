Aficionados estallan contra la SEP luego de recortar las clases por el Mundial

La decisión de la Secretaría de Educación Pública de adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio por el Mundial 2026 genera un fuerte rechazo de padres, estudiantes y aficionados en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas horas, la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio pensando en el Mundial 2026 provocó una reacción inmediata entre padres, estudiantes y aficionados.

La indignación se generalizó: muchos consideran que la medida no sólo afecta el aprendizaje de millones de niños y adolescentes, sino que también transforma una tradición profundamente ligada a la cultura mexicana.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio por el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comentarios de la afición y familias han sido contundentes. Mientras algunos recuerdan con nostalgia cómo vivieron los Mundiales anteriores en el aula, otros señalan que el país, con uno de los peores niveles educativos de la OCDE, no puede permitirse perder semanas de clases por un evento deportivo.

El sentir de la afición: entre nostalgia y crítica

La reacción en redes ha sido dominada por la molestia y la sorpresa. Muchos usuarios expresan que esta decisión representa una “derrota cultural”, pues una generación de niños no experimentará la emoción de ver jugar a México en el aula:

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“El país con uno de los peores niveles educativos decidió que ver futbol es más urgente que aprender a leer .”

“En el último Mundial en México no se suspendieron clases… se veían los partidos en la escuela .”

“Nunca permitas que ten quite el derecho de disfrutar un partido mundialista con tus compitas en la escuela.”

La nostalgia por vivir los partidos del Mundial en las aulas resurge en redes tras la decisión de cerrar las escuelas antes de lo previsto. (Foto: X)

También hubo quienes recordaron que en el Mundial de 1986 no se suspendieron clases y, en cambio, los partidos se veían en la escuela, aprendiendo de convivencia y pasión.

Padres, escuelas y empresas: rechazo y advertencias

El recorte de clases también desató una ola de rechazo entre padres de familia, docentes y directivos de escuelas privadas. Asociaciones han advertido que la medida agrava el rezago educativo y complica la organización familiar y laboral.

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La Unión Nacional de Padres de Familia y agrupaciones civiles preparan amparos y exigen diálogo con la SEP .

Coparmex pidió medidas diferenciadas por región y criticó que la decisión generalizada no cuenta con sustento técnico suficiente.

Directivos escolares han advertido que la suspensión anticipada puede romper la planeación anual.

Padres de familia y asociaciones civiles advierten que el recorte escolar agravará el rezago educativo en México ante el cierre anticipado de clases. (Cuartoscuro)

En este sentido, el desconcierto y la inconformidad se han extendido a todos los sectores relacionados con la educación.

Gobierno dividido y futuro incierto

Mientras la SEP, encabezada por Mario Delgado, insistió en que el cierre anticipado ya es un hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la decisión aún no es definitiva y que surgió como una propuesta de los estados y maestros.

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Mario Delgado confirmó que las clases terminarán el 5 de junio y que los docentes concluirán labores administrativas el 12.

Sheinbaum reiteró que la propuesta aún debe ser discutida y que el calendario podría modificarse nuevamente.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la propuesta de adelantar el cierre escolar aún no es definitiva y que provino de los Estados. (AP Foto/Marco Ugarte)

La falta de claridad entre las autoridades ha sumado incertidumbre a la polémica y ha dejado a millones de aficionados, familias y escuelas en la espera de un anuncio oficial.