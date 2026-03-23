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“Creía en un PRI cercano a la gente”, Alito Moreno recuerda a Luis Donaldo Colosio en la fecha de su asesinato

La postura del dirigente del PRI enfatizó la vigencia de los ideales del excandidato presidencial

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Alejandro Moreno resalta el legado
Alejandro Moreno resalta el legado de Luis Donaldo Colosio Murrieta en el aniversario luctuoso del excandidato presidencial. Crédito: X/@alitomorenoc

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, publicó este 23 de marzo un mensaje en el que resaltó que Luis Donaldo Colosio Murrieta “fue valiente para hablar de justicia, para reconocer lo que dolía y para comprometerse a cambiarlo. El pronunciamiento coincide con el aniversario luctuoso del excandidato presidencial.

Durante el encuentro mencionado con “amigas y amigos Colosistas, Alito Moreno señaló la importancia de mantener activo el compromiso de construir un México más justo. El dirigente priista afirmó: “Ese compromiso sigue vivo en nosotros. Vamos a defender a México con carácter, con rumbo y con toda la determinación”.

En su publicación, “Alito” Moreno destacó la militancia priísta de Colosio, aseveró que el excandidato “creía en un PRI cercano a la gente, que escuchara y que asumiera su responsabilidad histórica”. Agregó que el ejemplo del político asesinado exige carácter, congruencia y valor para defender a México”.

PRI conmemora a Luis Donaldo Colosio en el aniversario de sus asesinato

Familiares de Colosio, como Laura
Familiares de Colosio, como Laura Colosio Murrieta y Omar del Valle Colosio, participaron en la conmemoración junto a antiguos colaboradores. Crédito: X/@alitomorenoc

El PRI conmemoró el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, mediante ceremonias que se realizaron tanto en la sede nacional del partido como en Sonora, su estado natal.

Dicho evento central fue encabezado por Alito Moreno, dirigente nacional, quien dirigió una guardia de honor y entregó una ofrenda floral en memoria del ex candidato presidencial, según informaron fuentes partidistas.

Entre las personas presentes en la conmemoración destacaron familiares como Laura Colosio Murrieta y su sobrino Omar del Valle Colosio, así como antiguos colaboradores del excandidato, entre ellos Samuel Palma. La asistencia de figuras pertenecientes al círculo cercano de Colosio, junto con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, dirigentes y militantes, refuerza el carácter simbólico de estos actos políticos.

Teoría del segundo tirador del caso Colosio

Testigos presenciales aseguraron haber escuchado
Testigos presenciales aseguraron haber escuchado al menos tres disparos y vieron huir a un hombre armado tras el atentado contra Colosio. (Captura de pantalla)

La detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en Tijuana el pasado 8 de noviembre de 2025, reavivó la teoría del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

A diferencia de coberturas tradicionales, la investigación en torno a Sánchez Ortega recuperó fuerza ante la revisión de pruebas y testimonios que habían permanecido en la periferia del caso.

El dato revelador es que en su día, durante un careo ministerial, Sánchez Ortega negó ante la autoridad haber portado un arma, aduciendo normas operativas del Cisen, pero los resultados de la prueba de rodizonato de sodio arrojaron presencia de plomo y bario en sus manos, elementos incompatibles con su versión y asociados a la detonación de armas de fuego, según registros de la antigua Procuraduría General de la República.

En la misma línea, se documentó que el exagente, nacido en 1961 en El Rosario, Sinaloa, fue detenido a solo quince metros de donde cayó Colosio, con la ropa manchada de sangre y sin portar arma alguna, lo que entonces fue atribuido por autoridades a causas circunstanciales como el contacto con cerillos o gasolina, de acuerdo con el expediente.

Oficialmente, el fallecimiento de Colosio estableció que Mario Aburto Martínez lo atacó con dos disparos: uno mortal en la cabeza y otro en el abdomen. Sin embargo, desde 1994, médicos forenses y peritos independientes han subrayado inconsistencias en la trayectoria, distancia y ángulo de ambos impactos.

La hipótesis de un segundo tirador cobró relevancia al recabarse testimonios de testigos presenciales que afirmaron haber escuchado al menos tres detonaciones y haber visto a un hombre armado huir de la zona de Lomas Taurinas, en Tijuana.

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