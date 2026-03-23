FGR investiga derrame en Dos Bocas, Sheinbaum deslinda a Pemex “No es responsable, pero está haciendo la limpieza”

La presidenta señaló que las investigaciones continúan y que ya se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades por el derrame. (Jesús Avilés / Infobae México)

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el derrame registrado recientemente las inmediaciones de la refinería Olmeca Dos Bocas (Tabasco) habría sido provocado por una embarcación perteneciente a una empresa privada ajena a Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque señaló que las investigaciones continúan y ya se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se están haciendo todas las investigaciones. Le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque en este caso ya hay delito penal. Este incidente no fue un derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y de las playas”, señaló.

Sheinbaum explicó que las labores de atención en la zona incluyen acciones coordinadas entre dependencias federales. En el lugar, explicó, se encuentra personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargadas de evaluar los impactos ambientales y determinar posibles sanciones administrativas.

Sheinbaum detalló que instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse hoy, personalmente, al sitio afectado para supervisar la situación y determinar si se requieren más recursos para las tareas de limpieza. Estas acciones se desarrollan mientras se analiza el origen del derrame y sus consecuencias.

En cuanto a las afectaciones económicas, señaló que el gobierno federal evalúa posibles apoyos para pescadores perjudicados por la contaminación. No obstante, subrayó que la empresa responsable del barco deberá asumir la reparación de los daños una vez que se confirme su responsabilidad en los hechos.

“Le pedí al director de Pemex (Víctor Rodríguez Padilla) que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza. Ahí (en el lugar afectado) está la Profepa, Semarnat y se invertirá todo el recurso que sea necesario para ayudar a los pescadores”, aseguró.

“Se tiene que tener la certeza de quién provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos e incluso penales”, finalizó.