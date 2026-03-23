Pemex ha recuperado 549 metros cúbicos de hidrocarburo tras derrame en Dos Bocas, avance depende de condiciones climatológicas

Pemex ha recuperado 549 metros cúbicos de hidrocarburo tras incidente ambiental en Dos Bocas, Tabasco. (Archivo Infobae)

Entre el 20 y el 22 de marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó la recuperación de 549 metros cúbicos de hidrocarburo en el área de Dos Bocas, Tabasco, según un comunicado difundido este 23 de marzo.

Las operaciones se focalizan en la dársena y los canales de navegación, donde la empresa Pemex, junto a más de 450 especialistas, ha instalado más de 50 barreras marinas y mil cordones oleofílicos para la contención del material producido por el derrame de petróleo, además de emplear seis unidades de presión y vacío, equipos tipo skimmer y embarcaciones de superficie.

De acuerdo con el reporte de Pemex, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) supervisa el cumplimiento de las regulaciones ambientales, mientras que la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y autoridades estatales intervienen en las tareas para mitigar riesgos a la población y al entorno natural.

El operativo, que se concentra en las zonas llamadas ENSAR y Acceso Cases, incluye monitoreo permanente en agua, suelo y aire.

Según la petrolera, el incidente responde a condiciones climatológicas extraordinarias y permanece bajo control, sin conexión con las operaciones habituales de la refinería Olmeca. El personal técnico mantiene recorridos para verificar la eficacia de las barreras, identificar nuevas áreas afectadas y ajustar los trabajos sobre el terreno.

Sheinbaum deslinda a Pemex de derrame en Dos Bocas

La Fiscalía General de la República investiga el derrame de hidrocarburos en Dos Bocas para definir responsabilidades legales y sanciones. (Jesús Avilés Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el reciente derrame en las inmediaciones de la refinería Olmeca Dos Bocas en Tabasco, cuya magnitud ambiental movilizó a autoridades federales y agencias especializadas, fue presuntamente causado por una embarcación de una empresa privada y no por Pemex.

De acuerdo con declaraciones emitidas este 23 de marzo en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, la Fiscalía General de la República ya interviene en la investigación para delimitar responsabilidades legales, mientras el gobierno federal considera medidas de asistencia económica para los pescadores afectados en la zona.

Resaltó Claudia Sheinbaum que “se están haciendo todas las investigaciones. Le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque en este caso ya hay delito penal. Este incidente no fue un derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y de las playas”.

La mandataria federal detalló que instruyó al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a acudir personalmente al área afectada para supervisar el avance y evaluar si se requieren recursos adicionales en las tareas de saneamiento.

Adicionalmente, Sheinbaum afirmó que el gobierno se encuentra valorando apoyos directos para los sectores económicos locales, en especial los pescadores afectados por la contaminación, aunque señaló que la reparación de daños recaerá finalmente sobre la empresa privada dueña de la embarcación involucrada.

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