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Cuáles son los mejores suplementos para prevenir la osteoporosis al llegar la menopausia

La etapa de cambios hormonales trae retos para los huesos y el metabolismo, lo que vuelve esencial una guía práctica sobre cómo lograr el equilibrio de nutrientes

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La disminución de estrógenos transforma
La disminución de estrógenos transforma las necesidades del cuerpo femenino, por lo que una revisión médica puede marcar una gran diferencia en el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menopausia marca una etapa de profundos cambios en el organismo femenino, entre ellos una disminución en la densidad ósea y alteraciones en el metabolismo de diversos nutrientes.

Ante este escenario, la alimentación adquiere un papel central para preservar la salud y prevenir enfermedades asociadas, como la osteoporosis.

La inclusión de suplementos nutricionales, bajo indicación profesional, puede ser clave para cubrir los requerimientos diarios de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita en esta nueva etapa, contribuyendo así al bienestar y la calidad de vida de las mujeres.

La menopausia genera una disminución
La menopausia genera una disminución en la densidad ósea y cambios en el metabolismo de nutrientes esenciales para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles es la importancia de incluir suplementos en la alimentación al llegar a la menopausia

La incorporación de suplementos en la alimentación al llegar a la menopausia adquiere relevancia por varios motivos vinculados a los cambios fisiológicos de esta etapa.

Durante la menopausia se reduce la producción de estrógenos, lo que acelera la pérdida de masa ósea y aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas. Además, pueden aparecer deficiencias de ciertos nutrientes debido a cambios en la absorción intestinal y a una dieta insuficiente.

En este contexto, los suplementos se vuelve de vital importancia incluir suplementos cuya función principal es cubrir los requerimientos diarios que el organismo no logra satisfacer únicamente con la alimentación, según revela información de Mayo Clinic.

Esto ayuda a mantener la densidad ósea, disminuir el riesgo de fracturas y fortalecer el sistema muscular, lo que contribuye a la prevención de caídas.

Por su parte, la Escuela de Medicina de Harvard, señala que la suplementación también puede apoyar el bienestar general, ya que aporta nutrientes que influyen en la energía, la salud cardiovascular y el metabolismo.

En este sentido, la importancia de los suplementos radica en su capacidad para compensar las carencias nutricionales que pueden surgir durante la menopausia, ayudando a preservar la calidad de vida y la autonomía de las mujeres en esta etapa.

La elección y dosis de
La elección y dosis de cada suplemento deben personalizarse bajo supervisión médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores suplementos para prevenir la osteoporosis al llegar la menopausia

De acuerdo con la investigación Menopausia y suplementos, de la Escuela de Nutrición de Harvard, los suplementos más recomendados para prevenir la osteoporosis al llegar la menopausia incluyen:

  • Calcio: Esencial para la salud ósea. La recomendación para mujeres mayores de 50 años es de 1.200 mg diarios, sumando la ingesta de alimentos y suplementos si la dieta no es suficiente. El calcio se encuentra en lácteos, vegetales de hoja verde y productos fortificados. Existen diferentes tipos de suplementos, como carbonato y citrato de calcio, que varían en absorción y tolerancia digestiva.
  • Vitamina D: Indispensable para la absorción del calcio. La mayoría de las personas requiere suplementación, especialmente en regiones con poca exposición solar. Se aconsejan 800–1.000 UI diarias para mujeres mayores de 50 años. La vitamina D también está presente en pescados grasos y productos fortificados.
  • Magnesio: Apoya el metabolismo del calcio y la vitamina D. La recomendación para mujeres mayores de 30 años es de 320 mg diarios. Se encuentra en semillas, frutos secos, legumbres y vegetales de hoja verde.
  • Vitamina K2: Contribuye a fijar el calcio en los huesos y puede ayudar a mejorar la densidad ósea. Se obtiene principalmente de vegetales verdes y algunos productos fermentados.
  • Colágeno: Algunos estudios sugieren que el colágeno hidrolizado puede contribuir a la densidad ósea y la fuerza muscular, reduciendo el riesgo de caídas.
  • Proteína: Una ingesta adecuada de proteínas (aproximadamente 0,8 g por kilo de peso corporal al día) se asocia con mejor densidad mineral ósea si se cumplen los requerimientos de calcio y vitamina D.
El calcio y la vitamina
El calcio y la vitamina D destacan como los suplementos más recomendados para prevenir la osteoporosis en mujeres mayores de 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante que la suplementación se adapte a las necesidades individuales y se combine con un estilo de vida saludable, ejercicio regular y dieta balanceada.

Antes de iniciar cualquier suplemento, se recomienda consultar con un profesional de la salud para ajustar las dosis y evitar interacciones con otros medicamentos o condiciones específicas.

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