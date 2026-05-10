México

Hombre armado entra al Instituto Cultural Mexicano en Washington mientras huía de la policía

El hecho fue confirmado por Esteban Moctezuma, embajador de México en EEUU

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Un hombre fue detenido por varios oficiales, siendo luego escoltado fuera del lugar este 9 de mayo. Nadie resultó herido durante el incidente. Crédito: X - @emoctezumab

Un hombre armado de nacionalidad estadounidense entró al Instituto Cultural Mexicano en Washington mientras huía de la policía local este 9 de mayo.

El recinto, ubicado en la capital de Estados Unidos, permanecía abierto al público cuando ocurrieron los hechos, según informó el embajador Esteban Moctezuma Barragán en un comunicado difundido en su cuenta de X.

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El funcionario detalló que el individuo ingresó al inmueble en un intento por evadir a las autoridades de aquel país.

El Instituto se localiza en el 2829 16th Street NW, en la intersección de la Avenida 16 y la Calle Harvard NW, estado de Washington.

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Según el informe, personal del instituto actuó de manera inmediata y coordinada, lo que permitió que las autoridades locales procedieran con la detención del presunto delincuente dentro de las instalaciones.

El sujeto fue detenido por autoridades locales. Crédito: X - @emoctezumab
El sujeto fue detenido por autoridades locales. Crédito: X - @emoctezumab

Moctezuma Barragán aseguró que nadie resultó herido durante el incidente. El diplomático destacó la serenidad y la eficacia con que el personal y las autoridades respondieron, y subrayó que el episodio no dejó consecuencias que lamentar.

Personal y autoridades respondieron sin lesionados

El embajador de México en Estados Unidos difundió el incidente en X, antes Twitter, donde explicó que el Instituto Cultural Mexicano es un espacio abierto al público y que, por esa razón, el presunto delincuente pudo ingresar al inmueble durante su huida.

Esteban Moctezuma, Política, 29 de enero de 2025, México
La noticia fue confirmada por el Esteban Moctezuma mediante su cuenta de X. REUTERS/Luisa Gonzalez

Moctezuma Barragán reconoció la coordinación entre el personal del Instituto y las autoridades estadounidenses para resolver el incidente de forma rápida y sin víctimas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el nombre del detenido ni el motivo de la persecución policial que culminó en la entrada del Instituto Cultural Mexicano

Hasta el cierre de esta nota, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Embajada de México en Estados Unidos habían emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. La única versión pública disponible fue el mensaje difundido por el embajador Esteban Moctezuma Barragán a través de su cuenta de X.

Qué es el Instituto Cultural Mexicano en Washington

El recinto donde ocurrió el incidente es un espacio dedicado a la promoción y difusión de la cultura mexicana en Estados Unidos.

Según información oficial, se ubica en la Avenida 16, en uno de los edificios históricos más emblemáticos de la capital estadounidense, antigua sede de la embajada de México.

Desde su fundación, el instituto ha tenido como misión fortalecer el entendimiento y los lazos entre México y Estados Unidos a través del arte, la historia y la educación.

El recinto alberga exposiciones de arte, tanto permanentes como temporales, y organiza una amplia variedad de actividades culturales que incluyen conciertos, ciclos de cine, presentaciones de libros, conferencias, talleres y festivales gastronómicos. Sus programas están dirigidos a la comunidad mexicana, público latino y a residentes y visitantes de diversas nacionalidades interesados en la riqueza cultural de México.

Así luce la entrada del ICM. Crédito: Google Maps
Así luce la entrada del ICM. Crédito: Google Maps

El Instituto es administrado por la Embajada de México en Estados Unidos y se ha consolidado como un punto de encuentro para artistas, académicos, estudiantes y miembros de la sociedad civil.

Además de sus actividades presenciales, el Instituto Cultural Mexicano mantiene una agenda abierta al público y promueve el intercambio cultural mediante alianzas con museos, universidades y organismos estadounidenses.

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