Jubilados de Pemex y CFE anuncian protestas en contra de la reducción de las llamadas “pensiones doradas”

El dictamen de pensiones doradas fue aprobado en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados.

Jubilados de confianza de Pemex, CFE y otras dependencias federales anuncian movilizaciones en Tampico y la Ciudad de México para exigir la suspensión de las reducciones a sus pensiones.

Más de 20 mil extrabajadores enfrentan descuentos que van del 30 al 70%, con casos en los que las deducciones alcanzan 32 mil pesos por catorcena, según datos proporcionados por los propios manifestantes.

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Las afectaciones, expusieron, derivan de la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional, medida que consideran contraria a los convenios ratificados previamente ante autoridades laborales.

Entre los afectados, 2 mil exempleados de Pemex residen en la zona sur de Tamaulipas, declaró José Luis Noriega Medina, secretario general de la Sección 11 de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros. En la división Golfo-Centro de CFE, suman 200 jubilados, de acuerdo con Gerardo Valdés Saucedo, líder del movimiento de Jubilados de Confianza de la CFE.

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¿Cuándo son las marchas?

La primera movilización en Tampico tiene sede el 15 de mayo a las 8:30 horas en el edificio de la CFE de la calle Tamaulipas 301 oriente, desde donde partirán rumbo a las oficinas de la Gerencia Zona Norte de Pemex.

Además, los convocantes preparan una segunda marcha nacional para el 25 de mayo en la Ciudad de México, donde esperan la participación de miles de afectados.

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Representantes de los jubilados subrayan que las pensiones fueron obtenidas tras décadas de trabajo: “No son pensiones doradas, es trabajo digno”. Precisan que las protestas iniciaron el 27 de abril y continuarán hasta que se reconozcan sus derechos contractuales y se garantice certidumbre jurídica para los trabajadores retirados.

Los grupos organizadores insisten en que persistirán con acciones y manifestaciones hasta que cesen los descuentos y exista respeto a los convenios establecidos ante juntas federales de conciliación.

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