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Anuncian más trabajos en la autopista México - Puebla para marzo y abril: estas son las afectaciones y desvíos

Capufe pidió a los automovilistas considerar rutas alternas o contemplas sus tiempos de traslado por los cierres parciales a la circulación

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Anuncian más trabajos en la
Anuncian más trabajos en la autopista México - Puebla para marzo y abril: estas son las afectaciones y desvíos (Crédito: X)

La obra del Trolebús Chalco - Santa Martha en los límites de la Ciudad de México y Estado de México ha generado problemas de movilidad y tránsito en la autopista México - Puebla. Luego de que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó sobre el cierre de esta carretera para el 17 de marzo, las autoridades actualizaron la situación pues las afectaciones se prolongarán por marzo y abril.

A través de un comunicado, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) pidió a los automovilistas de la carretera México - Puebla extremar precauciones por la presencia de desvíos parciales en los carriles centrales.

Estas afectaciones se realizarán en los carriles centrales en ambas direcciones, a partir del kilómetro 17 al km 22 de la autopista México - Puebla se realizarán estos desvíos, por lo que pidieron a los automovilistas extremar precauciones.

Cierres y desvíos en la autopista México - Puebla: fechas, horarios y hasta cuándo terminan

A partir del martes 17
A partir del martes 17 de marzo se realizarán desvíos de los carriles centrales de la México - Puebla (X/ @ClaraBrugadaM)

De acuerdo con Capufe, a partir del martes 17 de marzo se realizarán desvíos de los carriles centrales por obras relacionas a la construcción de estaciones de la Línea 11 del Trolebús y adecuaciones en la autopista. El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México se encargará de realizar estas maniobras, estas afectaciones se realizarán en ambos sentidos, es decir con dirección a la CDMX y a Puebla.

“Se informa que, del 17 de marzo al 30 de abril de 2026, se realizarán trabajos de mejora del kilómetro 17 al 22 de la autopista México - Puebla, en ambos sentidos”, se lee en el boletín.

Desde el Km 17 al km 22 de la México - Puebla desviarán a los automovilistas y tránsito local. Estos desvíos se realizarán en un horario escalonado, se aplicará de lunes a viernes de las 10:00 hrs a las 17:00 hrs y de 22:00 hrs a las 05:00 hrs.

Anuncian cierres y desvío de
Anuncian cierres y desvío de carriles por obras en la México - Puebla (X/ @CAPUFE)

“El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) estará a cargo de los trabajos, los cuales generarán desvíos parciales en los carriles centrales para ambos sentidos. Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 05:00 horas”, informaron las autoridades.

Estos ajustes en la México - Puebla se mantendrán a partir del 17 de marzo hasta el 30 de abril, por lo que todo el mes de abril habrá afectaciones viales en la salida de la capital hacia Puebla.

Avanza construcción de las estaciones
Avanza construcción de las estaciones faltantes del Trolebús elevado de Chalco (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

“Se recomienda anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario. Agradecemos su comprensión ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. Las mejoras en la infraestructura indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad.”, compartieron las autoridades.

Cierres en la México - Puebla

  • Cierre temporal en carriles centrales en ambos sentidos de 00:00 hrs a 01:00 hrs el miércoles 18 de marzo
  • Desvío de carriles del 17 de marzo al 30 de abril: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 5:00 horas.

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