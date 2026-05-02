Producción para el Bienestar 2026: aumentan monto del apoyo y confirman depósitos para mayo

Un nuevo calendario garantizará la entrega directa de recursos a los pequeños y medianos productores agrícolas. (Producción para el Bienestar)

El programa Producción para el Bienestar se consolida en 2026 como uno de los principales apoyos económicos para el campo mexicano, con un aumento en el monto mínimo anual a 7 mil 300 pesos por beneficiario.

Este ajuste busca reforzar el ingreso de pequeños y medianos productores, en un año clave para el sector agrícola nacional. Además, el Gobierno confirmó el inicio de depósitos para mayo, lo que da certeza a miles de familias rurales que dependen de este respaldo.

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La entrega de recursos se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, garantizando transparencia en el proceso. (Banco del Bienestar)

La entrega de recursos se desarrolla de manera directa y sin intermediarios, mediante depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar, y contempla acompañamiento para fomentar las prácticas agroecológicas y sustentables en el país.

¿Quiénes pueden acceder al aumento en 2026?

El incremento del apoyo mínimo prioriza a quienes más lo necesitan: pequeños agricultores y apicultores que trabajan superficies reducidas o cuentan con producción limitada:

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Hasta 3 hectáreas de temporal o 5 de riego para cultivos prioritarios como maíz, frijol, arroz, café, cacao, caña de azúcar, nopal o miel.

Productores de hasta 20 hectáreas de temporal o 5 de riego para café, cacao, caña, nopal y miel (hasta 100 colmenas).

El apoyo máximo puede llegar a 24 mil pesos al año, según el tipo de cultivo y extensión sembrada.

Para acceder al programa en 2026 se exige ser persona física con actividad agrícola, estar inscrito en el padrón oficial y contar con los documentos requeridos. (Foto:@apoyosbienestar/X)

Este esquema busca equilibrar el desarrollo rural y apoyar con mayor fuerza a quienes cultivan alimentos esenciales en México.

Calendario de pagos y cómo se entrega el recurso

El pago del apoyo se realiza una vez al año y de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando transparencia y evitando intermediarios. El calendario de depósitos para 2026 es:

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30 de abril: Maíz, milpa, sorgo

18 de mayo: Frijol, trigo, garbanzo, soya, caña, entre otros

15 de junio: Arroz

7 de septiembre: Café, cacao, miel, nopal y adicionales

Los cultivos prioritarios para acceder al apoyo incluyen maíz, frijol, garbanzo, arroz, café, cacao, caña de azúcar, nopal y miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el monto a recibir dependerá del tipo de producción, número de hectáreas y si la tierra es de temporal o de riego.

Requisitos y proceso de registro

Para integrarse a Producción para el Bienestar, los interesados deben:

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Ser persona física con actividad agrícola o apícola.

Estar inscrito en el Padrón de la Secretaría de Agricultura , y comprobar la posesión legal de la tierra.

Mantener la producción activa y no participar en programas incompatibles, como Sembrando Vida .

Presentar identificación oficial y CURP vigente.

El monto máximo del apoyo en Producción para el Bienestar 2026 puede alcanzar hasta 24 mil pesos anuales según el tipo y extensión del cultivo. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El registro sólo se abre durante convocatorias oficiales, por lo que es fundamental mantenerse informado y acudir a los módulos de atención pertinentes cuando corresponda.

Con el aumento confirmado y el calendario de pagos en marcha, Producción para el Bienestar 2026 refuerza su papel como uno de los pilares del desarrollo rural y económico en México.

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