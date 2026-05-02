Producción para el Bienestar 2026: aumentan monto del apoyo y confirman depósitos para mayo

El programa Producción para el Bienestar se consolida en 2026 como uno de los principales apoyos económicos para el campo mexicano, con un aumento en el monto mínimo anual a 7 mil 300 pesos por beneficiario.
Este ajuste busca reforzar el ingreso de pequeños y medianos productores, en un año clave para el sector agrícola nacional. Además, el Gobierno confirmó el inicio de depósitos para mayo, lo que da certeza a miles de familias rurales que dependen de este respaldo.
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La entrega de recursos se desarrolla de manera directa y sin intermediarios, mediante depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar, y contempla acompañamiento para fomentar las prácticas agroecológicas y sustentables en el país.
¿Quiénes pueden acceder al aumento en 2026?
El incremento del apoyo mínimo prioriza a quienes más lo necesitan: pequeños agricultores y apicultores que trabajan superficies reducidas o cuentan con producción limitada:
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- Hasta 3 hectáreas de temporal o 5 de riego para cultivos prioritarios como maíz, frijol, arroz, café, cacao, caña de azúcar, nopal o miel.
- Productores de hasta 20 hectáreas de temporal o 5 de riego para café, cacao, caña, nopal y miel (hasta 100 colmenas).
- El apoyo máximo puede llegar a 24 mil pesos al año, según el tipo de cultivo y extensión sembrada.
Este esquema busca equilibrar el desarrollo rural y apoyar con mayor fuerza a quienes cultivan alimentos esenciales en México.
Calendario de pagos y cómo se entrega el recurso
El pago del apoyo se realiza una vez al año y de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando transparencia y evitando intermediarios. El calendario de depósitos para 2026 es:
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- 30 de abril: Maíz, milpa, sorgo
- 18 de mayo: Frijol, trigo, garbanzo, soya, caña, entre otros
- 15 de junio: Arroz
- 7 de septiembre: Café, cacao, miel, nopal y adicionales
Así, el monto a recibir dependerá del tipo de producción, número de hectáreas y si la tierra es de temporal o de riego.
Requisitos y proceso de registro
Para integrarse a Producción para el Bienestar, los interesados deben:
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- Ser persona física con actividad agrícola o apícola.
- Estar inscrito en el Padrón de la Secretaría de Agricultura, y comprobar la posesión legal de la tierra.
- Mantener la producción activa y no participar en programas incompatibles, como Sembrando Vida.
- Presentar identificación oficial y CURP vigente.
El registro sólo se abre durante convocatorias oficiales, por lo que es fundamental mantenerse informado y acudir a los módulos de atención pertinentes cuando corresponda.
Con el aumento confirmado y el calendario de pagos en marcha, Producción para el Bienestar 2026 refuerza su papel como uno de los pilares del desarrollo rural y económico en México.
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