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Cierran autopista México - Puebla por obras del Trolebús Chalco - Santa Martha en estas fechas y horarios

Las autoridades pidieron a los automovilistas prever sus viajes, los carriles afectados serán en ambos sentidos de la vialidad

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Capufe anunció reparaciones en la
Capufe anunció reparaciones en la México-Puebla, así que habrá reducción de carriles Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) anunció que la autopista México - Puebla volverá a cerrar algunos carriles, por lo que habrá afectaciones para los automovilistas que transiten por la zona. A través de un comunicado oficial dieron a conocer los detalles de los bloqueos viales por trabajos en la zona.

De acuerdo con las autoridades, en próximos días realizarán el montaje de una estructura metálica en el kilómetro 20 de la autopista México – Puebla, esto como parte de las obras del Trolebús Chalco – Santa Martha; cabe recordar que la Línea 11 del Trolebús opera parcialmente, pues aún tiene estaciones pendientes por terminar.

Este cierre afectará los carriles de ambas direcciones, es decir tanto para quienes entren a la Ciudad de México, así como los que salgan de la capital con dirección a Puebla. Anteriormente los cierres fueron parciales, en esta ocasión serán totales, razón por la que pidieron tomar precauciones en los traslados.

¿Cuándo cerrarán la autopista México - Puebla?

Así avanza la construcción de
Así avanza la construcción de las estaciones del Trolebús Chalco (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

De acuerdo con el comunicado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), las labores en la México - Puebla en el Kilómetro 20 comenzarán el martes 17 de marzo a las 21:00 horas y concluirán a las 05:30 horas del miércoles 18 de marzo.

Como parte de estos trabajos de obra civil en el Trolebús de Chalco, se llevará a cabo un cierre temporal en los carriles centrales de ambos sentidos de la autopista, específicamente de las 00:00 a la 01:00 horas del miércoles 18 de marzo.

Las autoridades recomiendan a las personas usuarias anticipar sus tiempos de traslado, conducir con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona donde se realizarán los trabajos. También se sugiere tomar vías alternas en caso de ser necesario.

  • Las afectaciones empezarán el martes 17 de marzo a las 21:00 hrs y concluirán a las 05:30 hrs del 18 de marzo.
  • Cierre temporal en carriles centrales en ambos sentidos de 00:00 hrs a 01:00 hrs el miércoles 18 de marzo
Anuncian cierre de la autopista
Anuncian cierre de la autopista México - Puebla por obras del Trolebús Chalco (X/ @CAPUFE)

CAPUFE agradeció la comprensión de las personas usuarias ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar y destaca que las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad en la vialidad. Para cualquier eventualidad, se encuentra disponible el número de atención 074 y la cuenta oficial de X @CAPUFE.

¿Por qué estará cerrado la autopista México - Puebla?

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México realizará el montaje de una estructura metálica en el kilómetro 20, como parte de las obras del Trolebús Chalco – Santa Martha. Los trabajos comenzarán el martes 17 de marzo a las 21:00 horas y finalizarán a las 5:30 horas del miércoles 18 de marzo.

La zona del cierre correspondiente a la estación La Virgen/La Caldera del Trolebús Chalco - Santa Martha. Estas modificaciones se deben al montaje de una estructura metálica vinculada a la Línea 11.

Avanza la construcción de las
Avanza la construcción de las estaciones del Trolebús (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

Hasta ahora, 12 de las 15 estaciones de la Línea 11 del Trolebús están en funcionamiento, en tanto continúan los trabajos en tres puntos clave que conectan la alcaldía Iztapalapa con los municipios de La Paz y Valle de Chalco. La estructura metálica para los nuevos andenes y áreas de espera ya fue instalada, permitiendo avances visibles en la terminal Xico, donde el techo, el ascensor y las escaleras ya se encuentran montados.

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