Vinculan a proceso al hombre detenido con más de 700 mil dólares llenos de tierra en Culiacán, Sinaloa

El aseguramiento fue realizado por elementos del ejército mexicano. Crédito: Redes sociales y FGR

Un sujeto identificado como Carlos “N” fue vinculado a proceso por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita tras ser detenido durante un operativo militar en Culiacán, Sinaloa, con más de 700 mil dólares en efectivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la medida judicial luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) aportara pruebas sobre el aseguramiento del dinero y la imposibilidad del detenido para acreditar su origen.

Imágenes difundidas tras el arresto evidenciaron que los billetes estaban cubiertos de tierra, sin embargo, aun no se conoce exactamente la procedencia del dinero.

El juez encargado del caso dictó prisión preventiva para Carlos “N” y fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.

Operativo militar y hallazgo del dinero

El arresto de Carlos “N” se produjo durante labores de prevención y vigilancia realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en coordinación con otras instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, según informó la FGR.

El aseguramiento ocurrió en la colonia Guadalupe, donde el personal militar instaló un punto de revisión vehicular.

De acuerdo con el reporte del medio Luz Noticias, realizado el pasado 14 de febrero, el individuo conducía un Nissan March de color blanco con logotipos de una empresa cuando fue detenido.

Así fue presentado tras su detención. Crédito: Redes sociales

Durante la inspección, los soldados localizaron en la cajuela una mochila que contenía 16 fajos de billetes de 50 y 100 dólares, lo que sumó un total de 706 mil 600 dólares.

Según el medio, el conductor habría declarado que el dinero se destinaría a unas oficinas situadas en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, pero no presentó ninguna documentación que acreditara su procedencia legal.

Posteriormente, imágenes de la detención revelaron que gran parte de los billetes, guardados en la mochila gris, presentaban rastros de tierra, como si hubieran estado enterrados.

Proceso judicial y medidas cautelares

Su vinculación a proceso fue informada por la FGR este 15 de marzo de 2026. Crédito: FGR

Después de integrar la carpeta de investigación, el MPF, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, presentó los elementos ante la autoridad judicial.

La FGR confirmó que, con los datos aportados, se logró la vinculación a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y que se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El dinero asegurado y el vehículo permanecerán bajo resguardo de las autoridades mientras se esclarece su origen y destino.

El proceso continuará bajo jurisdicción federal con el objetivo de esclarecer los hechos relacionados con el decomiso de los de 706 mil 600 dólares efectivo en Culiacán, una de las ciudades consideradas estratégicas en el esquema de seguridad nacional y la cual vive altos niveles de inseguridad tras la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa por el control.

La FGR recalcó que Carlos “N” se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.