México

Vinculan a proceso al hombre detenido con más de 700 mil dólares llenos de tierra en Culiacán, Sinaloa

Reportes de medios señalaron el día de su detención que Carlos “N” viajaba en un vehículo con logotipos de una empresa

Guardar
El aseguramiento fue realizado por
El aseguramiento fue realizado por elementos del ejército mexicano. Crédito: Redes sociales y FGR

Un sujeto identificado como Carlos “N” fue vinculado a proceso por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita tras ser detenido durante un operativo militar en Culiacán, Sinaloa, con más de 700 mil dólares en efectivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la medida judicial luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) aportara pruebas sobre el aseguramiento del dinero y la imposibilidad del detenido para acreditar su origen.

Imágenes difundidas tras el arresto evidenciaron que los billetes estaban cubiertos de tierra, sin embargo, aun no se conoce exactamente la procedencia del dinero.

El juez encargado del caso dictó prisión preventiva para Carlos “N” y fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.

Operativo militar y hallazgo del dinero

El arresto de Carlos “N” se produjo durante labores de prevención y vigilancia realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en coordinación con otras instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, según informó la FGR.

El aseguramiento ocurrió en la colonia Guadalupe, donde el personal militar instaló un punto de revisión vehicular.

De acuerdo con el reporte del medio Luz Noticias, realizado el pasado 14 de febrero, el individuo conducía un Nissan March de color blanco con logotipos de una empresa cuando fue detenido.

Así fue presentado tras su
Así fue presentado tras su detención. Crédito: Redes sociales

Durante la inspección, los soldados localizaron en la cajuela una mochila que contenía 16 fajos de billetes de 50 y 100 dólares, lo que sumó un total de 706 mil 600 dólares.

Según el medio, el conductor habría declarado que el dinero se destinaría a unas oficinas situadas en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, pero no presentó ninguna documentación que acreditara su procedencia legal.

Posteriormente, imágenes de la detención revelaron que gran parte de los billetes, guardados en la mochila gris, presentaban rastros de tierra, como si hubieran estado enterrados.

Proceso judicial y medidas cautelares

Su vinculación a proceso fue
Su vinculación a proceso fue informada por la FGR este 15 de marzo de 2026. Crédito: FGR

Después de integrar la carpeta de investigación, el MPF, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, presentó los elementos ante la autoridad judicial.

La FGR confirmó que, con los datos aportados, se logró la vinculación a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y que se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El dinero asegurado y el vehículo permanecerán bajo resguardo de las autoridades mientras se esclarece su origen y destino.

El proceso continuará bajo jurisdicción federal con el objetivo de esclarecer los hechos relacionados con el decomiso de los de 706 mil 600 dólares efectivo en Culiacán, una de las ciudades consideradas estratégicas en el esquema de seguridad nacional y la cual vive altos niveles de inseguridad tras la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa por el control.

La FGR recalcó que Carlos “N” se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Temas Relacionados

DineroBilletes enterradosDólaresCaletaCuliacánVinculación a procesoSinaloaCarlos "N"FGRDetenidoDefensaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ring Royale en vivo pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo: se aproxima la pelea de Aldo De Nigris vs Nicola Porcella

Personajes de internet, actores y celebridades se medirán en un ring de boxeo ante miles de aficionados a este tipo de eventos emergentes

Ring Royale en vivo pelea

Detienen a dos hombres con seis armas de fuego, chalecos y vehículos robados en Culiacán

Uno de los ahora asegurados es un menor de edad

Detienen a dos hombres con

Suprema Corte sanciona a patrón que no cumplió con las cuotas del IMSS de sus trabajadores

El tribunal avaló la constitucionalidad de sancionar penalmente a patrones que retienen bienes embargados por el seguro social

Suprema Corte sanciona a patrón

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Mérida

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos hombres con

Detienen a dos hombres con seis armas de fuego, chalecos y vehículos robados en Culiacán

Detienen a tres presuntos integrantes del CJNG ligados a homicidios en Chiapas

Este fue el papel de José “N”, alias “Pepe”, en el abatimiento de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Cae en Jalisco “Pepe” operador logístico del CJNG y persona clave en el operativo contra El Mencho

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta líder del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Lucila Mariscal revela en qué

Lucila Mariscal revela en qué gastó 60 millones de pesos y sufre porque su hijo no la visita

Premios Oscar 2026: captan a Guillermo del Toro celebrando de pie el triunfo de Las Guerreras K-pop

Frankie Muniz convive con fans mexicanos y les revela estos spoilers del regreso de ‘Malcolm El De En Medio’

El mexicano José Antonio García se queda a nada de llevarse el premio a Mejor Sonido en los Oscar 2026

Equipo de la mexicana Ivel Hernández gana el Oscar 2026 a Mejores Efectos Visuales por su trabajo en Avatar: Fuego y Ceniza

DEPORTES

Ring Royale en vivo pelea

Ring Royale en vivo pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo: se aproxima la pelea de Aldo De Nigris vs Nicola Porcella

Así fue la aparición de Julio César Chávez en el Ring Royale en la Arena Monterrey

Por qué Nacho Ambriz renunció al Club León y no terminará el Clausura 2026

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, asegura Piojo Herrera por esta razón

Remodelación del Estadio Azteca también al exterior: pintan bardas que tenían grafitis