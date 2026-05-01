La economía mexicana reporta crecimiento moderado en el primer trimestre de 2026

La deuda pública mexicana se mantiene estable en 50.4% del PIB, con un portafolio dominado por instrumentos a tasa fija y largo plazo. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La economía mexicana reporta un crecimiento anual de 0.1% en el primer trimestre de 2026, cifra que refleja una moderación frente a ciclos previos y responde, en gran medida, a los ajustes en la política comercial internacional y su efecto en sectores vinculados al comercio exterior.

En contraste, el balance primario presupuestario arroja un superávit de 98 mil millones de pesos, resultado que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su comunicado de este 30 de abril, supera lo previsto y se alinea con la meta de normalizar gradualmente el déficit público para mantener una deuda pública estable y condiciones favorables de financiamiento en los mercados internacionales.

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La deuda pública se mantiene en niveles sostenibles y en 50.4% del PIB

El pago de intereses de la deuda resulta 47 mil millones de pesos menor a lo estimado. Credito: cuartoscuro

La gestión de la deuda es uno de los puntos destacados del comunicado de la Secretaría de Hacienda. Al cierre de marzo de 2026, la deuda pública representa 50.4% del PIB, cifra que se mantiene como moderada frente a otras economías de América Latina. La deuda neta del Gobierno Federal equivale a 46.7% del PIB.

El déficit presupuestario se coloca en 172 mil millones de pesos por debajo del monto calendarizado para este periodo. El resultado primario positivo contrasta con el déficit de 27 mil millones de pesos estimado en el programa y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se mantienen en 156 mil millones de pesos, dentro de los techos autorizados por el Congreso.

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Además, el costo financiero de la deuda disminuye 3.1% real anual, favorecido por la variación cambiaria y estrategias de financiamiento activo, mientras que el pago de intereses resulta 47 mil millones de pesos menor a lo previsto.

Superávit fiscal y recaudación: ingresos tributarios y no tributarios muestran composiciones distintas

La recaudación tributaria baja 0.6% real anual, influida por la apreciación del peso y menores valuaciones en importaciones gravadas con IVA. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Durante el primer trimestre, las finanzas públicas presentan un desempeño mejor al previsto, conforme a las metas del Paquete Económico 2026 y al proceso para normalizar el déficit.

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Los ingresos no petroleros muestran un avance de 0.4% real anual y mantienen la tendencia prevista, aunque la recaudación tributaria presenta una baja real de 0.6% influida por la apreciación del peso que reduce las valuaciones en moneda nacional de importaciones gravadas con IVA.

Por su parte, la recaudación por IVA supera el monto calendarizado en 5 mil millones de pesos, aunque muestra una disminución real de 3.7% anual. El IEPS destaca por su aumento real anual de 19.4%, superior al promedio de la década, e ingresa 7 mil millones de pesos por arriba de lo programado. En este rubro, los impuestos distintos de combustibles crecen 8.8% real, impulsados por revisiones en impuestos a tabacos labrados y bebidas azucaradas, entre otros.

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Efecto de la dinámica global y sectores productivos sobre la economía mexicana

La inflación promedio alcanza 4.1%, lo que impacta a productos como el tomate. Credito: cuartoscuro

El comunicado enfatiza que el entorno global, marcado por el crecimiento de Estados Unidos y China y la expansión del sector tecnológico, favorece el dinamismo global, aunque persisten presiones inflacionarias por energéticos y materias primas, derivadas de tensiones en Medio Oriente.

En México, el sector primario se ve afectado por condiciones climáticas adversas en el norte del país. Las actividades secundarias presentan una contracción anual de 1.3% por el menor dinamismo en sectores expuestos al comercio internacional, mientras que los servicios avanzan 0.7% anual, destacando los vinculados al consumo interno.

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El consumo privado tiene un incremento de 1.5%, gracias al aumento de 8.7% en el componente importado, compensando la moderación en bienes nacionales, mientras el consumo de servicios sube 0.8%.

La inflación promedio anualizada alcanza 4.1%, con un repunte frente al trimestre previo por choques de oferta en productos como jitomate, papa y tomate verde, aunque los estímulos a combustibles y la estrategia para mantener el precio de la gasolina contribuyen a limitar aumentos en energéticos.

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